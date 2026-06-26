НАП влиза в заведенията по морето с "таен клиент"

Националната агенция за приходите (НАП) започва лятната си контролна кампания по българското Черноморие. От 29 юни под активно наблюдение ще бъдат поставени стотици търговски обекти в курортите, като инспекторите ще следят за спазването на данъчното и осигурителното законодателство, реалното отчитане на оборотите и опити за необосновано повишаване на цените.

Проверките ще обхванат ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти по крайбрежието. Фискалните инспектори ще извършват контролни покупки чрез метода „таен клиент“, а в част от обектите ще се правят и явни наблюдения. При тях служители на НАП ще присъстват на място за определен период, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с данни от предходни периоди.

От приходната агенция уточняват, че целта на кампанията е по-добра фискална дисциплина, увеличаване на дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена конкурентна среда и отчитане на реалните обороти.

Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. Служителите на НАП ще работят съвместно и с представители на други институции.

По време на кампанията ще се следи и дали сезонните работници са назначени с трудови договори, както и дали се спазват изискванията на осигурителното законодателство.

От НАП напомнят, че всеки потребител има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Ако въпреки това фискален бон не бъде издаден или касовата бележка се окаже фалшива, гражданите могат да подадат сигнал на телефоните на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700 и 02 9859 6801, както и на имейл [email protected].

Потребителите могат да проверяват касовите си бележки и чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода върху фискалния бон. Приложението е достъпно за изтегляне от App Store и Google Play.