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НАП влиза в заведенията по морето с "таен клиент"

НАП влиза в заведенията по морето с "таен клиент"

26 Юни, 2026 18:33 624 12

  • нап-
  • черноморие-
  • проверки

Целта на кампанията е по-добра фискална дисциплина

НАП влиза в заведенията по морето с "таен клиент" - 1
Снимка: БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Националната агенция за приходите (НАП) започва лятната си контролна кампания по българското Черноморие. От 29 юни под активно наблюдение ще бъдат поставени стотици търговски обекти в курортите, като инспекторите ще следят за спазването на данъчното и осигурителното законодателство, реалното отчитане на оборотите и опити за необосновано повишаване на цените.

Проверките ще обхванат ресторанти, магазини, атракциони, паркинги и други търговски обекти по крайбрежието. Фискалните инспектори ще извършват контролни покупки чрез метода „таен клиент“, а в част от обектите ще се правят и явни наблюдения. При тях служители на НАП ще присъстват на място за определен период, ще проследяват продажбите и ще сравняват резултатите с данни от предходни периоди.

От приходната агенция уточняват, че целта на кампанията е по-добра фискална дисциплина, увеличаване на дела на бизнеса, който доброволно спазва правилата, осигуряване на равнопоставена конкурентна среда и отчитане на реалните обороти.

Всекидневен мониторинг ще се извършва и на борси и тържища, които снабдяват хотелите и заведенията с храни и напитки. Служителите на НАП ще работят съвместно и с представители на други институции.

По време на кампанията ще се следи и дали сезонните работници са назначени с трудови договори, както и дали се спазват изискванията на осигурителното законодателство.

От НАП напомнят, че всеки потребител има право да задържи плащането към търговеца до получаването на касова бележка. Ако въпреки това фискален бон не бъде издаден или касовата бележка се окаже фалшива, гражданите могат да подадат сигнал на телефоните на Информационния център на приходната агенция: 0700 18 700 и 02 9859 6801, както и на имейл [email protected].

Потребителите могат да проверяват касовите си бележки и чрез мобилното приложение NRA Mobile, което сканира QR кода върху фискалния бон. Приложението е достъпно за изтегляне от App Store и Google Play.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Как да ви кажа и на най красивия,красивата жена рано или късно им излиза пъпка!!!

    Коментиран от #8

    18:35 26.06.2026

  • 3 Трием

    1 0 Отговор
    Ли трием

    Коментиран от #4

    18:39 26.06.2026

  • 4 Админ

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Трием":

    Трием,защото си невъзпитан хулиган.

    18:41 26.06.2026

  • 5 Стига

    8 0 Отговор
    простотии ! Тайният клиент ще яде и пие на корем , командировачни , хотели и каквото се сетиш и всичко на вятъра ! Едно , че ги познават от далече , друго , че си плащат за информация и всякакви услуги !

    Коментиран от #12

    18:42 26.06.2026

  • 6 к0к0рч0 💋🍌

    7 0 Отговор
    по погледа се познава
    като на комунист на разпит

    18:45 26.06.2026

  • 7 к0к0рч0 💋🍌

    3 1 Отговор
    по погледа се познава
    като на комунист на разпит

    18:45 26.06.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Сезонът

    3 0 Отговор
    колкото е скапан и те се чудят как да го скапят още.Бюрократи друго не могат!!!

    18:58 26.06.2026

  • 10 Никой

    0 0 Отговор
    Нито едно правителство не може да компенсира алчността по морето . Бяло фрапе в капан в Созопол 7. 50 EUR . двойно еспресо 10 EUR . Кефа цена няма , номинираш се за покойник . Никакви компенсации , нали са търговци .

    19:05 26.06.2026

  • 11 Бурвил

    1 0 Отговор
    Всеки който отваря заведение го прави с ясната цел да краде клиентите.Бързо забогатяване е целта.Келнерите само като видят кой влиза и сяда и го претеглят с колко да го "метнат"в сметката.За пияните е ясно-тях направо с голямата брадва,до кръста.Тук няма туризъм.Има обирджийство.Да,има и елитни заведения но те са за елита и цървулите няма как да влязат.Тук коментираме сайвантите за плебса по морето.

    19:23 26.06.2026

  • 12 Минка

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Стига":

    Нали трябва да си прекарат отпуските пълноценно и безплатно.Сезона е в разгара си.Всяка година едно и също.

    19:28 26.06.2026