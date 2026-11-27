Народното събрание прие на второ четене пълния пакет от данъчни промени след 15-часово заседание. В него са включени нови прагове за регистрация по ДДС, актуализирани глоби, промени при данъчните оценки на имотите, облекчения за семейства и нови режими в акцизното законодателство.

Прагът за задължителна регистрация по ДДС ще бъде 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. В пакета е записано и задължение за регистрация преди първата доставка при продажба на нови сгради и урегулирани поземлени имоти.

Именно текстовете за недвижимите имоти предизвикаха едни от най-острите спорове. Заместник-министърът на финансите Людмила Петкова заяви: „Мярката е да не се крие ДДС“. По думите ѝ лични, наследствени и случайно придобити имоти няма да попадат в обхвата на новия режим.

Данъчните оценки се променят поетапно

Приетите промени предвиждат актуализиране на данъчните оценки на сградите, земите, подобренията и земеделските земи с 30% през 2027 г. и с по 35% през 2028 и 2029 г. Министерството на финансите посочва, че това само по себе си няма да промени ставките за данък сгради и такса смет, тъй като те се определят от общините.

Представителят на „Възраждане“ Цончо Ганев обаче заяви, че увеличаването на данъчната основа може да доведе до по-високи задължения за собствениците. „Когато вдигат с 30% данъчната оценка, значи вдигат данъка с 30%“, каза той. Това е политическа оценка, която не съвпада със становището на финансовото министерство.

По-високи облекчения и нови санкции

Пакетът предвижда по-високи данъчни облекчения за деца – 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две деца и 15 000 евро за три или повече деца. Облекчението за дете с увреждания става 12 000 евро. Предвидено е и ново облекчение от 2000 евро за разходи за здравни, образователни и спортни дейности на дете.

Променят се и глобите и имуществените санкции по данъчните и административните закони. В обсъждането беше даден пример, при който санкция от 500 лева се актуализира на 500 евро. Божидар Божанов от „Демократична България“ заяви, че ще бъде изпратено писмо до президента Илияна Йотова с искане текстовете да бъдат върнати за ново обсъждане, а при влизането им в сила формацията може да сезира Конституционния съд.

Сред спорните мерки остава данъкът върху свръхпечалбата на банки, застрахователи, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и големи търговци на храни. Предвидената ставка е 33% за определената свръхпечалба. Промените в акцизното законодателство пък позволяват до 30 литра домашна ракия да се съхраняват в обекти със стопанска цел и на частни събития като сватби и кръщенета, но без да се продават.

След окончателното гласуване законите трябва да бъдат подписани и обнародвани в „Държавен вестник“. Част от новите прагове и режими са предвидени да започнат да действат от 1 януари 2027 г.

Източници: nova.bg, bta.bg