Половината от туристическия данък ще е за реклама и полети

Половината от приходите от туристическия данък да се използват за реклама на туристическите дестинации и подобряване на въздушните връзки. Това е една от основните промени в Закона за туризма, които подготвя Министерството на туризма.

Предложението цели общините да получат повече самостоятелност при определянето на местните туристически приоритети. Средствата ще могат да се насочват към популяризиране на дестинациите и към мерки за привличане на повече посетители от чужбина.

„Законодателните предложения трябва да бъдат готови до края на годината“, съобщи министърът на туризма Илин Димитров по време на блицконтрол в парламентарната Комисия по туризъм. След това проектите трябва да бъдат представени за обществено обсъждане и разгледани от Националния съвет по туризъм.

Промени в системата за туристическа информация

Промени се подготвят и в Единната система за туристическа информация, известна като ЕСТИ. Очаква се до края на януари тя да разполага с обновен работещ механизъм, който да включва и имотите, предлагани за краткосрочно настаняване чрез платформи като Airbnb.

Така се предвижда да се подобри отчетността в сектора и да се засили контролът върху категоризацията и дейността на туристическите обекти. Според Илин Димитров една от задачите е да бъдат преодолени разликите между статистиката на ЕСТИ и данните на Националния статистически институт за реализираните нощувки.

Причината за разминаванията е, че двете системи обхващат различни категории места за настаняване. Чрез разширяването на ЕСТИ се очаква да се получи по-пълна картина за краткосрочните наеми и за постъпленията от туристическия данък.

Планират национална обсерватория за туризма

Министерството планира и създаването на Национална обсерватория за туризма. Тя ще събира и анализира информация от общините, международните платежни оператори и платформите за резервации.

Обединяването на данните трябва да позволи по-точно да се проследява откъде пристигат туристите, какви са предпочитанията им, колко средства харчат и кои региони привличат най-голям интерес. Информацията ще се използва при планирането на туристическите политики на национално и местно ниво.

Предложенията все още са на етап подготовка. Предстои те да бъдат оформени до края на годината, да преминат през обществено обсъждане и да бъдат разгледани от Националния съвет по туризъм.

Източници: nova.bg