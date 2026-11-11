Половината от туристическия данък ще е за реклама и полети

Половината от приходите от туристическия данък да се използват за реклама на туристическите дестинации и подобряване на въздушните връзки. Това е една от основните промени в Закона за туризма, които подготвя Министерството на туризма.
Предложението цели общините да получат повече самостоятелност при определянето на местните туристически приоритети. Средствата ще могат да се насочват към популяризиране на дестинациите и към мерки за привличане на повече посетители от чужбина.
„Законодателните предложения трябва да бъдат готови до края на годината“, съобщи министърът на туризма Илин Димитров по време на блицконтрол в парламентарната Комисия по туризъм. След това проектите трябва да бъдат представени за обществено обсъждане и разгледани от Националния съвет по туризъм.
Промени в системата за туристическа информация
Промени се подготвят и в Единната система за туристическа информация, известна като ЕСТИ. Очаква се до края на януари тя да разполага с обновен работещ механизъм, който да включва и имотите, предлагани за краткосрочно настаняване чрез платформи като Airbnb.
Така се предвижда да се подобри отчетността в сектора и да се засили контролът върху категоризацията и дейността на туристическите обекти. Според Илин Димитров една от задачите е да бъдат преодолени разликите между статистиката на ЕСТИ и данните на Националния статистически институт за реализираните нощувки.
Причината за разминаванията е, че двете системи обхващат различни категории места за настаняване. Чрез разширяването на ЕСТИ се очаква да се получи по-пълна картина за краткосрочните наеми и за постъпленията от туристическия данък.
Планират национална обсерватория за туризма
Министерството планира и създаването на Национална обсерватория за туризма. Тя ще събира и анализира информация от общините, международните платежни оператори и платформите за резервации.
Обединяването на данните трябва да позволи по-точно да се проследява откъде пристигат туристите, какви са предпочитанията им, колко средства харчат и кои региони привличат най-голям интерес. Информацията ще се използва при планирането на туристическите политики на национално и местно ниво.
Предложенията все още са на етап подготовка. Предстои те да бъдат оформени до края на годината, да преминат през обществено обсъждане и да бъдат разгледани от Националния съвет по туризъм.
Източници: nova.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Благодарение на меката позиция
Много благодаря за вниманието.
Коментиран от #4
21:55 11.11.2026
2 Половината данък ще е за реклама
догодина ханджии и чорбаджии пак ще се жалват че сезона слаб
при изравнени западни цени по заведения
над 80% румънци поляци дето са само на ол инклузив и тук таме някви бедни англичани
пиещи бира по 5 Е
не схванахте ли че бг е извън полезрението на средна класа почиващи в ес
ще изкярят фирмичките по рекламите с бая парици от 9% ддс
шуробаджинащина
22:00 11.11.2026
3 чак сега се сетили след бая дремене
22:02 11.11.2026
4 А50
До коментар #1 от "Благодарение на меката позиция":Това с потопените кораби е благодарение на помощите за Украйна, кораби със смесен товар, желязото разбира се е на дъното вече. Благодари на Урсула, Мерц, Кая и Макрон. Те източиха и парите на потенциалните туристи от Европа, всичко за войната, ще победим Русия на бойното поле нали тъй. А не ти ли прави впечатление, че като минаха изборите спряха атаките по кораби до наще води, нещо провокациите не дадоха очаквания изборен резултат, сега да очакваме други гадости от британските ни партньори
Коментиран от #5
22:07 11.11.2026
5 Много е дълго
До коментар #4 от "А50":Доскучава ми.
Директно ти цакнах минус, само заради това.
Съкрати формата.
22:12 11.11.2026