Над 20% ръст на ранните записвания за почивки в България през сезон 2027 отчитат туроператори на германския пазар. Данните са представени по време на изложението Touristik & Caravaning в Лайпциг, което се провежда от 18 до 22 ноември и се очаква да привлече около 60 000 посетители.

Интересът към българските туристически пакети е засилен и заради отстъпките, предлагани по време на изложението. Посетителите търсят не само морски ваканции, но и възможности за пътувания извън активния сезон, включително СПА програми, културни маршрути и активности сред природата.

За сезон 2027 се предвижда разширена полетна програма от Лайпциг до Варна. Община Варна подготвя и продължаване на съвместните рекламни партньорства с водещи германски туроператори. „Дестинацията заслужава внимание през всеки от четирите сезона“, посочват от общината.

Повече полски туристи и нощувки във Варна

Паралелно с участието си в Лайпциг Варна се представя и на туристическото изложение ITTF Warsaw, което се провежда от 19 до 21 ноември. На полски език се рекламират морските ваканции, уелнес програмите, гастрономията, фестивалите и кратките градски пътувания.

Данните за 2026 г. показват 22% ръст на полските туристи във Варна. Реализираните от тях нощувки са с 16% повече, а средният престой достига 6,3 дни. Според Община Варна положителната тенденция е свързана с повече директни маршрути, сезонни полети и чартърни програми между Полша и българското Черноморие.

Румъния остава водещ чуждестранен пазар

Варна разширява присъствието си и на румънския пазар чрез участие в изложението TTR в Букурещ, което продължава до 22 ноември. Градът и курортните комплекси се представят като целогодишна дестинация, подходяща за кратки пътувания, СПА почивки и зимен туризъм.

До средата на ноември Варна е посрещнала над 265 000 румънски граждани, които са реализирали 1 106 000 нощувки. Румънският пазар формира 26% от общия туристопоток във Варна и остава водещ сред чуждестранните пазари за града.