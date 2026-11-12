SpaceX поръча соларна линия за над 60 милиона евро

SpaceX подписа договор с германския производител на специализирани машини SINGULUS TECHNOLOGIES за доставка на напълно оборудвана производствена линия за хетеропреходни соларни клетки. Стойността на първата линия е над 60 милиона евро, а доставката е планирана за първата половина на 2027 г.

Оборудването ще бъде инсталирано в производствената база на SpaceX в Бастроп, Тексас. Там ще се изработват клетки за захранване на сателити от програмата Starmind. В съобщението за договора се посочва, че в рамките на стратегическото партньорство са планирани и допълнителни производствени линии, но потвърдената и остойностена поръчка към момента е за първата линия.

Партньорството започна през март

Връзката между двете компании е започнала през март 2026 г. Тогава SpaceX е предоставила значително финансиране на SINGULUS. През октомври германският производител е получил и подчинен обезпечен заем за около 22,75 милиона евро, с който е преструктурирал задълженията си.

Майк Никълс, старши вицепрезидент на Starlink в SpaceX, заявява: „Партньорството със SINGULUS ни дава високопроизводителен начин за производство на соларни клетки за нашите сателити Starmind в производствената ни база в Тексас.“ По думите му съчетаването на технологичния опит на германската компания с дългосрочния ангажимент на SpaceX създава възможност за увеличаване на производството.

Поръчката надхвърля годишния оборот на компанията

Стойността на договора е по-висока от целия годишен оборот на SINGULUS за 2025 г., който е 48,3 милиона евро. През същата година компанията е отчела оперативна загуба от 11,7 милиона евро. През първите девет месеца на 2026 г. приходите са се увеличили с 36 процента до 60,4 милиона евро, като дружеството се е върнало в зоната на печалбата.

Новината предизвика рязко поскъпване на акциите на SINGULUS. Книжата са нараснали временно с около 65 процента, а пазарната капитализация на компанията се е увеличила с приблизително 73 милиона евро в рамките на един търговски ден.

Планове за мащабиране

SINGULUS посочва, че производството на оборудване може да бъде мащабирано до над 100 гигавата, докато SpaceX разширява производството на сателити в Тексас. Това е план за бъдещо развитие, а не потвърждение, че целият посочен капацитет вече е поръчан.

Ларс Либервирт, член на управителния съвет на SINGULUS, посочва като предимство на компанията платформата, която съчетава мокра химична обработка, вакуумно покритие и термични процеси. Германското дружество е основано през 1996 г. и първоначално е произвеждало машини за CD и DVD дискове, преди да се насочи към оборудване за соларната индустрия.