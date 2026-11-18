SpaceX проявява интерес България да се превърне в регионален комуникационен център за сателитни комуникации. Представители на американската компания, които са на посещение у нас, са обсъдили с вицепремиера и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев възможности за развитие на инфраструктурата на Starlink.

Сред разглежданите варианти са изграждането на наземни станции за сателитни комуникации, съоръжения за поддържане на системата Starlink, както и центрове за данни и изчислителна инфраструктура. Представителите на SpaceX са заявили още интерес към разширяване на партньорствата с български компании и към увеличаване на инвестиционното си присъствие в страната.

Конкретните параметри на евентуален проект засега не са обявени. Няма посочени размер на инвестицията, конкретно местоположение или срокове за изграждане на съоръженията. Следователно заявеният интерес все още не представлява официално обявена инвестиция или подписано споразумение.

Резултат от бизнес мисията във Вашингтон

Министерството на икономиката определя разговорите като резултат от бизнес мисията във Вашингтон, водена от Пулев през октомври. В нея са участвали 30 представители на 20 български компании, а по време на посещението са проведени над 110 двустранни бизнес срещи. Отделно са се състояли 15 разговора с водещи американски компании от отбранителния сектор.

„България преминава от установяването на контакти към конкретни последващи действия“, заяви Александър Пулев, цитиран от Министерството на икономиката. Той посочи, че държавата е готова да подкрепя инвестиционни намерения чрез ускорена административна подкрепа, институционална координация и приложимите финансови инструменти на Българската банка за развитие и Фонд мениджър на финансови инструменти в България.

Starlink вече работи в България

Услугата Starlink вече се предлага на частни и бизнес потребители в България. Край София има изградена наземна инфраструктура, която осигурява връзка със сателитната система. Потенциалното разширяване на тази инфраструктура би могло да включва нови станции, технически съоръжения и изчислителни мощности, но конкретни решения по тези въпроси все още не са съобщени.

Предстои разговорите между SpaceX, българските институции и местния бизнес да бъдат последвани от конкретни предложения. Към момента официално потвърдено е единствено заявеното намерение за проучване на възможностите за регионален център и развитие на сателитна телекомуникационна инфраструктура.

Източници: focus-news.net, bnrnews.bg, investor.bg