Илон Мъск преговаря за покупката на мобилен оператор

SpaceX преговаря за придобиването на Boost Mobile или за достъп до мрежата му. Целта е Starlink да предлага мобилни услуги, които съчетават сателитна и наземна свързаност.

Космическата компания SpaceX на Илон Мъск води преговори за придобиването на американския мобилен оператор Boost Mobile от EchoStar или за получаване на достъп до неговата мрежа. Това съобщава Reuters, позовавайки се на информация на The Washington Post от източници, запознати с разговорите.

Потенциалната сделка може да се превърне във важна стъпка към навлизането на SpaceX на американския пазар на мобилни услуги и да постави компанията в пряка конкуренция с трите водещи оператора в страната – AT&T, Verizon и T-Mobile.

Според информацията SpaceX и EchoStar обсъждат възможностите за сътрудничество от няколко месеца. През октомври Мъск лично се е срещнал с председателя на EchoStar Чарли Ърген, за да обсъдят потенциалното споразумение.

Към момента няма потвърдена сделка, а финансовите условия на евентуалното придобиване не са обявени. Двете компании не са отговорили незабавно на запитванията на Reuters за коментар.

Starlink може да се превърне в мобилен оператор

Основната цел на SpaceX е да развие Starlink Mobile – услуга, която ще комбинира сателитната мрежа на компанията с традиционна наземна телекомуникационна инфраструктура.

Подобен модел би позволил на потребителите да използват мобилни услуги както в големите градове, така и в отдалечени райони, където покритието на съществуващите оператори е ограничено.

Придобиването на Boost Mobile би осигурило на SpaceX достъп до вече изградена клиентска база и канали за продажба на мобилни услуги.

Според данните на EchoStar към края на второто тримесечие на 2026 г. компанията е обслужвала 7,38 млн. мобилни абонати, основно чрез марките Boost Mobile и Gen Mobile.

Boost Mobile използва мрежов капацитет, предоставян от AT&T и T-Mobile. Именно тези договори обаче могат да се окажат препятствие пред евентуална сделка, тъй като прехвърлянето им на нов собственик може да изисква одобрението на двата телекомуникационни гиганта.

SpaceX вече инвестира милиарди в мобилните комуникации

Преговорите с EchoStar идват след друга мащабна стъпка на компанията на Мъск.

През октомври SpaceX постигна споразумение за придобиване на национални лицензи за радиочестотен спектър в диапазона 800 MHz от инвестиционната компания Grain Management.

Според информация на The Wall Street Journal, цитирана от Reuters, стойността на сделката е приблизително 8 млрд. долара.

Тези честоти са особено важни за развитието на мобилни мрежи, тъй като осигуряват по-голям обхват и по-добро проникване на сигнала през стени и други препятствия.

За разлика от високочестотните диапазони, които могат да осигуряват голям капацитет, ниските честоти са подходящи за покритие на обширни територии и за използване на мобилни услуги в сгради.

Сделката подлежи на одобрение от Федералната комисия по комуникациите на САЩ (FCC).

Регулаторът вече е разрешил на SpaceX да изстреля до 15 000 сателита от ново поколение, предназначени за разширяване на възможностите на Starlink Mobile.

Заплаха за AT&T, Verizon и T-Mobile

Плановете на SpaceX предизвикват сериозно внимание сред инвеститорите в телекомуникационния сектор.

След информацията за преговорите с EchoStar акциите на компанията поскъпнаха с около 3,4% в предварителната борсова търговия на 2 ноември, докато тези на T-Mobile поевтиняха с приблизително 2%. Понижения отчетоха и AT&T и Verizon.

Анализатори обаче предупреждават, че навлизането на SpaceX на пазара на традиционните мобилни услуги ще изисква значителни инвестиции.

Освен сателитна инфраструктура и радиочестотен спектър компанията ще трябва да осигури наземно покритие, обслужване на клиенти, търговска мрежа и конкурентни ценови предложения.

Това са области, в които трите най-големи американски оператора вече разполагат с добре развита инфраструктура и утвърдени позиции.

Въпреки предизвикателствата евентуалното придобиване на Boost Mobile би могло да ускори плановете на Илон Мъск за създаване на нов тип мобилен оператор, който комбинира комуникации чрез сателити и наземни мрежи.

Ако преговорите приключат успешно, SpaceX ще направи още една крачка към превръщането на Starlink от доставчик на сателитен интернет в конкурент на традиционните телекомуникационни компании.