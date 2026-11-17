Застрахователните премии за корабите, които плават в Черно море, вече достигат до 10% от стойността на кораба и товара. Това заяви капитан Димитър Димитров, президент на Европейската конфедерация на асоциациите на морските капитани, след поредния инцидент с търговски кораб в българската изключителна икономическа зона.

Плавателният съд е бил ударен на около 40 морски мили източно от нос Калиакра и впоследствие е потънал. Целият екипаж е евакуиран при операция с участието на българските Военноморски сили и службите за търсене и спасяване.

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„Докато не приключи войната, ситуацията вероятно ще остане такава“, каза Димитров. По думите му атаките срещу търговски кораби се засилват, което налага осигуряването на допълнителни сили и средства за спасителни операции.

Черно море се превръща в зона с висок застрахователен риск

Капитанът посочи, че застрахователите вече разглеждат откритите води на Черно море като зона на военен риск. По-нисък риск се отчита при плаване в териториалните води на България, Румъния, Турция и Грузия.

Според Димитров преди засилването на конфликта застрахователните премии са били около 0,1% от стойността на кораба и товара, а сега достигат до 10%. Това увеличава себестойността на транспортната услуга и може да се отрази върху крайните цени на стоките, които влизат и излизат от региона.

По думите му компаниите, които правят реална оценка на риска, предпочитат да плават в териториални води. Значителна част от корабите вече преминават покрай българското крайбрежие, вместо да пресичат директно Черно море.

По-скъпи превози и риск от подстандартни кораби

Последиците се усещат и в българската морска индустрия. Кораборемонтни заводи получават откази от кораби, планирали посещения за ремонт. В същото време превозът на основни товари като зърно и въглища продължава, тъй като морският транспорт трудно може да бъде заменен.

Димитров предупреждава, че високите застрахователни разходи могат да тласнат транспортни компании към по-евтини и подстандартни плавателни съдове. При тях премията е по-ниска заради по-малката стойност на кораба, но рискът за безопасността на корабоплаването се увеличава.

„Търговските кораби не са създадени, за да водят война“, заяви капитанът.

По думите му на търговски кораби не се използват широко електронни системи за защита срещу дронове. В някои случаи се поставят физически мрежи, но ефективността им остава спорна.

Един от спасените моряци е разказал, че е успял да заснеме дрона непосредствено преди удара. Димитров посочи, че снимката и показанията на екипажа могат да бъдат разгледани от разследващите, но оценката на доказателствената им стойност трябва да бъде направена от специалисти.