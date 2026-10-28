С над 100 милиона евро могат да бъдат глобени големи вериги

Комисията за защита на конкуренцията е в напреднала фаза на две производства срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“ ЕООД, собственик на „Т-Маркет“, за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. Едното производство се очаква да приключи с решение на комисията в рамките на около десет дни.
При установяване на нарушения санкциите могат да достигнат десетки милиони евро дори при по-леко нарушение и над 100 млн. евро при тежко. Причината е, че Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Към момента няма наложени глоби по тези две производства.
Производствата са образувани през май
Двете производства са образувани в края на май 2026 г. след секторния анализ на пазара на храните и задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги. В продължение на пет месеца КЗК е събирала доказателства, които сега се анализират. Предмет на проучването са цените, отстъпките, надценките и договорните отношения между търговците и доставчиците.
Още през декември 2025 г. комисията посочи, че значителният обем отстъпки, предоставяни от производители и доставчици, в определени случаи може да доведе до продажба на продукция на себестойност или под нея. Тези констатации са сред основанията за задълбочаване на проверките в сектора.
Проверки има и по други сигнали
Паралелно с двете производства КЗК извършва предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги. То е свързано със сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.
По отделен случай Административният съд – София-област е потвърдил на първа инстанция санкциите, наложени от КЗК на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД. Общият им размер е близо 310 хил. евро. Производството е свързано с продукта „Deutsche Markenbutter“, предлаган като масло, въпреки че съдържа над 95% немлечни мазнини.
Предстоящите решения по производствата срещу „Кауфланд България“ и „Т-Маркет“ ще покажат дали събраните доказателства са достатъчни за установяване на нарушения и налагане на санкции. Размерът им ще зависи от констатациите на КЗК и оборотите на засегнатите дружества.
Източници: bgnes.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Боруна Лом
18:13 28.10.2026
2 ДрайвингПлежър
Дори и да БЪДАТ - това не ми връща и лев от ОТКРАДНАТОТО обратно в джоба!
18:15 28.10.2026
3 Дойчен вече е символ на измама
18:17 28.10.2026
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5 Некой
18:22 28.10.2026
6 SDEЧЕВ
18:23 28.10.2026
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9 1223344
18:31 28.10.2026
10 Хмм
18:37 28.10.2026
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34 А. БЕ. ИДИОТИ
НИЩО НЕ МОЖЕ
18:54 28.10.2026
35 гошо
19:17 28.10.2026