С над 100 милиона евро могат да бъдат глобени големи вериги

Комисията за защита на конкуренцията е в напреднала фаза на две производства срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“ ЕООД, собственик на „Т-Маркет“, за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. Едното производство се очаква да приключи с решение на комисията в рамките на около десет дни.

При установяване на нарушения санкциите могат да достигнат десетки милиони евро дори при по-леко нарушение и над 100 млн. евро при тежко. Причината е, че Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Към момента няма наложени глоби по тези две производства.

Производствата са образувани през май

Двете производства са образувани в края на май 2026 г. след секторния анализ на пазара на храните и задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги. В продължение на пет месеца КЗК е събирала доказателства, които сега се анализират. Предмет на проучването са цените, отстъпките, надценките и договорните отношения между търговците и доставчиците.

Още през декември 2025 г. комисията посочи, че значителният обем отстъпки, предоставяни от производители и доставчици, в определени случаи може да доведе до продажба на продукция на себестойност или под нея. Тези констатации са сред основанията за задълбочаване на проверките в сектора.

Проверки има и по други сигнали

Паралелно с двете производства КЗК извършва предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги. То е свързано със сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.

По отделен случай Административният съд – София-област е потвърдил на първа инстанция санкциите, наложени от КЗК на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД. Общият им размер е близо 310 хил. евро. Производството е свързано с продукта „Deutsche Markenbutter“, предлаган като масло, въпреки че съдържа над 95% немлечни мазнини.

Предстоящите решения по производствата срещу „Кауфланд България“ и „Т-Маркет“ ще покажат дали събраните доказателства са достатъчни за установяване на нарушения и налагане на санкции. Размерът им ще зависи от констатациите на КЗК и оборотите на засегнатите дружества.

Източници: bgnes.bg