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С над 100 милиона евро могат да бъдат глобени големи вериги

С над 100 милиона евро могат да бъдат глобени големи вериги

28 Октомври, 2026 18:11 857 35

  • кзк-
  • кауфланд-
  • т-маркет-
  • търговски вериги-
  • нелоялни търговски практики

Комисията е в напреднала фаза на две производства срещу „Кауфланд България“ и „Т-Маркет“ за възможни нелоялни практики към доставчици

С над 100 милиона евро могат да бъдат глобени големи вериги - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Комисията за защита на конкуренцията е в напреднала фаза на две производства срещу „Кауфланд България“ и „Максима България“ ЕООД, собственик на „Т-Маркет“, за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици. Едното производство се очаква да приключи с решение на комисията в рамките на около десет дни.

При установяване на нарушения санкциите могат да достигнат десетки милиони евро дори при по-леко нарушение и над 100 млн. евро при тежко. Причината е, че Законът за защита на конкуренцията предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Към момента няма наложени глоби по тези две производства.

Производствата са образувани през май

Двете производства са образувани в края на май 2026 г. след секторния анализ на пазара на храните и задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги. В продължение на пет месеца КЗК е събирала доказателства, които сега се анализират. Предмет на проучването са цените, отстъпките, надценките и договорните отношения между търговците и доставчиците.

Още през декември 2025 г. комисията посочи, че значителният обем отстъпки, предоставяни от производители и доставчици, в определени случаи може да доведе до продажба на продукция на себестойност или под нея. Тези констатации са сред основанията за задълбочаване на проверките в сектора.

Проверки има и по други сигнали

Паралелно с двете производства КЗК извършва предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги. То е свързано със сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици.

По отделен случай Административният съд – София-област е потвърдил на първа инстанция санкциите, наложени от КЗК на „Клас фуд“ ЕООД и „Алфа СД“ ООД. Общият им размер е близо 310 хил. евро. Производството е свързано с продукта „Deutsche Markenbutter“, предлаган като масло, въпреки че съдържа над 95% немлечни мазнини.

Предстоящите решения по производствата срещу „Кауфланд България“ и „Т-Маркет“ ще покажат дали събраните доказателства са достатъчни за установяване на нарушения и налагане на санкции. Размерът им ще зависи от констатациите на КЗК и оборотите на засегнатите дружества.

Източници: bgnes.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Боруна Лом

    10 2 Отговор
    ТЕЗИ ДА СЕ ИЗГОНЯТ ОТ БЪЛГАРИЯ!

    18:13 28.10.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    10 2 Отговор
    МОГАТ - но няма!
    Дори и да БЪДАТ - това не ми връща и лев от ОТКРАДНАТОТО обратно в джоба!

    18:15 28.10.2026

  • 3 Дойчен вече е символ на измама

    7 3 Отговор
    Който ми го е продал, него да съдят, той от алчност го е направил.

    18:17 28.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Некой

    10 2 Отговор
    Изгонете чуждите вериги, и тогава ще видите истинското лице на българския търговец...

    18:22 28.10.2026

  • 6 SDEЧЕВ

    5 6 Отговор
    Едно е да напишеш фиш за глоба , друго е да мине през съд и той да потвърди глобата. Живеем в пазарно общество, където цените се определят от търсенето и предлагането и разни комунистически пропаганди са безмислени. Важното е чучелото Мая , да си папка заплата и да има безкрайно ефирно време да се кокори

    18:23 28.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 1223344

    5 0 Отговор
    Стига с това "ще" досега парите трябваше да са влезли в бюджета. Това че може да ги глобят не значи че ще стане а и да стане те ще обжалват и така 5-10години.

    18:31 28.10.2026

  • 10 Хмм

    5 1 Отговор
    в кауфланд забелязах, че купуват вече предимно българско краве масло, в нашия магазин също, има една марка която е предпочитана ( и за мен ), докато го пуснат и свършва, а немското си стои

    18:37 28.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

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  • 34 А. БЕ. ИДИОТИ

    4 1 Отговор
    СТИГА С ГЛУПОСТИ ЗА НАИВНИЦИ
    НИЩО НЕ МОЖЕ

    18:54 28.10.2026

  • 35 гошо

    0 0 Отговор
    Изгонване на немския крадец Шварц от българия.

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