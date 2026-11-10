Новини
Бизнес »
Без реакция в Германия за глобата на Kaufland

Без реакция в Германия за глобата на Kaufland

10 Ноември, 2026 05:25, обновена 10 Ноември, 2026 05:29 425 7

  • kaufland-
  • глоба-
  • германия-
  • инвестиции-
  • кзк

Публично известната позиция засега е на българското дружество, което отхвърля санкцията от 75,65 млн. евро и предупреждава за преразглеждане на инвестиции за 200 млн. евро

Без реакция в Германия за глобата на Kaufland - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Няма публично обявена отделна реакция от германското правителство, германски регулатор или компанията майка Schwarz Group след наложената в България санкция на „Кауфланд“ за 75 653 706 евро. Към момента известната позиция е на „Кауфланд България“, която отхвърля изцяло обвиненията и заявява, че ще оспори решението по всички законови редове. Германскотоезичната служба на БНР също съобщава за санкцията и за позицията на дружеството, без да посочва друга реакция от Германия.

Компанията определя размера на глобата като „лишен от всякакво обективно основание“ и „напълно несъразмерен спрямо европейската практика“. В становището си „Кауфланд България“ се позовава на данни на Европейската комисия, според които всички санкции в Европейския съюз за нелоялни търговски практики през периода 2022–2024 г. възлизат на 41,9 млн. евро по 754 случая.

„При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите три години“, заяви „Кауфланд България“.

Веригата допълва, че ще препоръча на Schwarz Group да преразгледа инвестиционните си планове в България. Това обаче не е съобщение за окончателно спиране на вложенията, а предупреждение за възможна промяна в тях след влизането на решението в процедура по обжалване.

За какво е санкционирана веригата

Комисията за защита на конкуренцията установи три нарушения при отношенията на „Кауфланд“ с български производители на храни. Първата санкция е 21 899 757 евро за изискване към доставчици да намалят цените на продукцията си. Втората, в размер на 31 854 192 евро, е за приспадане на такси за услуги, предоставяни от веригата, директно от сумите, дължими на доставчиците. Третата глоба е 21 899 757 евро и е свързана със забавяне на преговори при искания за увеличение на доставните цени.

КЗК е разпоредила практиките да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област в 14-дневен срок. При неизпълнение законът предвижда допълнителна санкция до 5% от средния дневен оборот на дружеството за всяко денонощие на нарушение.

„Кауфланд България“ посочва, че има над 8500 служители и че от навлизането си на българския пазар е създала добавена стойност от близо 14 млрд. евро. Компанията заявява, че ще продължи дейността си в страната и партньорствата си с местни производители, докато защитава позицията си пред компетентните институции.

Източници: bnrnews.bg, fakti.bg, stirileprotv.ro


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ТОВА

    2 0 Отговор
    е на Мая пушилката !

    05:33 10.11.2026

  • 2 Опаа

    0 0 Отговор
    Мунчо ядоса Великите сили Кауфленд енд Лидл 🙉

    05:35 10.11.2026

  • 3 опаа

    4 0 Отговор
    Да плащат глобата и после да мислят дали ще инвестират или няма !

    05:36 10.11.2026

  • 4 Каква реакция

    0 0 Отговор
    Като си знаят стоката.
    Там няма много кауфланди.

    05:37 10.11.2026

  • 5 Ъъъ

    1 0 Отговор
    "При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона...."

    Ми хубу....

    05:38 10.11.2026

  • 6 Всичко

    2 1 Отговор
    е заради леврото !

    05:38 10.11.2026

  • 7 Господинчо

    0 0 Отговор
    Ако процедурата завърши и веригата плати глоба, макар и намалена ( както очаквам), значи сме доживели възраждането на българския дух.

    05:42 10.11.2026