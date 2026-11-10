Без реакция в Германия за глобата на Kaufland

Няма публично обявена отделна реакция от германското правителство, германски регулатор или компанията майка Schwarz Group след наложената в България санкция на „Кауфланд“ за 75 653 706 евро. Към момента известната позиция е на „Кауфланд България“, която отхвърля изцяло обвиненията и заявява, че ще оспори решението по всички законови редове. Германскотоезичната служба на БНР също съобщава за санкцията и за позицията на дружеството, без да посочва друга реакция от Германия.

Компанията определя размера на глобата като „лишен от всякакво обективно основание“ и „напълно несъразмерен спрямо европейската практика“. В становището си „Кауфланд България“ се позовава на данни на Европейската комисия, според които всички санкции в Европейския съюз за нелоялни търговски практики през периода 2022–2024 г. възлизат на 41,9 млн. евро по 754 случая.

„При тези обстоятелства ще бъдем принудени да преразгледаме изцяло бъдещите си инвестиции в страната, сред които планирани 200 милиона евро само през следващите три години“, заяви „Кауфланд България“.

Веригата допълва, че ще препоръча на Schwarz Group да преразгледа инвестиционните си планове в България. Това обаче не е съобщение за окончателно спиране на вложенията, а предупреждение за възможна промяна в тях след влизането на решението в процедура по обжалване.

За какво е санкционирана веригата

Комисията за защита на конкуренцията установи три нарушения при отношенията на „Кауфланд“ с български производители на храни. Първата санкция е 21 899 757 евро за изискване към доставчици да намалят цените на продукцията си. Втората, в размер на 31 854 192 евро, е за приспадане на такси за услуги, предоставяни от веригата, директно от сумите, дължими на доставчиците. Третата глоба е 21 899 757 евро и е свързана със забавяне на преговори при искания за увеличение на доставните цени.

КЗК е разпоредила практиките да бъдат прекратени незабавно. Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област в 14-дневен срок. При неизпълнение законът предвижда допълнителна санкция до 5% от средния дневен оборот на дружеството за всяко денонощие на нарушение.

„Кауфланд България“ посочва, че има над 8500 служители и че от навлизането си на българския пазар е създала добавена стойност от близо 14 млрд. евро. Компанията заявява, че ще продължи дейността си в страната и партньорствата си с местни производители, докато защитава позицията си пред компетентните институции.

Източници: bnrnews.bg, fakti.bg, stirileprotv.ro