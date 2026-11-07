Испания и Нидерландия в надпревара за ръководството на ЕЦБ

Испания официално номинира бившия управител на централната си банка Пабло Ернандес де Кос за председател на Европейската централна банка (ЕЦБ). Кандидатурата беше представена на 6 ноември от испанския министър на икономиката Карлос Куерпо, който изпрати писмо до председателя на Еврогрупата Кириакос Пиеракакис, съобщава Reuters.

Де Кос ще се състезава за поста с бившия управител на Нидерландската централна банка Клаас Кнот. Двете кандидатури бяха потвърдени официално от Еврогрупата след изтичането на крайния срок за номинации.

Изборът на нов председател се налага, след като Кристин Лагард обяви, че ще напусне поста на 7 февруари 2027 г., близо девет месеца преди изтичането на осемгодишния ѝ мандат.

Испания залага на международния опит на Де Кос

Пабло Ернандес де Кос ръководи Централната банка на Испания между 2018 и 2024 г., а от юли 2025 г. е генерален мениджър на Банката за международни разплащания (BIS) в Базел.

В писмото си до Еврогрупата Карлос Куерпо подчертава близо 30-годишния професионален опит на испанския кандидат, включително в областта на паричната политика, публичните финанси, банковия надзор и финансовата стабилност.

По време на мандата си начело на испанската централна банка Де Кос участва в Управителния съвет на ЕЦБ и оглавява Базелския комитет за банков надзор – международния орган, който разработва стандарти за регулиране на банковия сектор.

Испанското правителство изтъква способността му да постига консенсус и да поддържа независимост при вземането на решения.

Неговият съперник Клаас Кнот ръководи Нидерландската централна банка от 2011 до 2025 г. и е сред най-опитните представители на европейската парична политика.

Според анализ на Reuters двамата кандидати имат различни нюанси във възгледите си за лихвената политика. Кнот традиционно се свързва с по-строг подход към инфлацията, докато Де Кос е възприеман като сравнително по-умерен.

Анализаторите обаче не очакват изборът на който и да е от тях да доведе до рязка промяна в политиката на ЕЦБ, тъй като решенията на институцията се основават на консенсус между членовете на Управителния съвет.

Изборът ще бъде част от по-широки преговори

Еврогрупата ще обсъди двете кандидатури на заседанието си на 9 ноември. Окончателното решение ще бъде взето от Европейския съвет след предвидените консултации с Европейския парламент и ЕЦБ.

За назначаването е необходима подкрепата на най-малко 16 от 21 държави от еврозоната, представляващи поне 65% от населението ѝ.

Според Reuters изборът може да се окаже по-сложен заради предстоящите промени и на други ключови позиции в ръководството на банката. Изабел Шнабел трябва да напусне поста си през януари 2027 г., а мандатът на главния икономист Филип Лейн изтича през май.

Това означава, че европейските правителства ще трябва да постигнат по-широко споразумение за разпределението на ръководните позиции, като отчетат както професионалния опит на кандидатите, така и географския и институционалния баланс.

Италия вече обяви, че все още няма предпочитан кандидат и продължава да оценява двете номинации.

Новият председател наследява сериозни икономически предизвикателства

Смяната на ръководството на ЕЦБ идва в период на засилен инфлационен натиск, опасения за устойчивостта на държавните дългове и несигурност на европейските финансови пазари.

Сред основните предизвикателства пред бъдещия председател ще бъдат управлението на лихвените проценти, запазването на ценовата стабилност и ограничаването на риска от сътресения на пазарите на държавни облигации.

Особено внимание се отделя на Франция, където бюджетните затруднения пораждат опасения за евентуално разпространение на финансовото напрежение към други икономики от еврозоната.

Изборът между Де Кос и Кнот ще има значение не само за европейската парична политика, но и за условията за кредитиране на бизнеса, инвестиционната активност и разходите по обслужването на държавния и корпоративния дълг.

Очакванията са преговорите между държавите членки да продължат през следващите седмици, като окончателното назначение трябва да осигури приемственост в управлението на институцията.