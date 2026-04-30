Изкуственият интелект може да направи войната по-смъртоносна от ядрените оръжия

Нациите се надпреварват да разработват оръжия, задвижвани от изкуствен интелект. Това може да се сравни с надпреварата в ядреното въоръжаване от 40-те години на миналия век, пише WION.

Ядрените оръжия създадоха концепцията за взаимно гарантирано унищожение. Системите с изкуствен интелект във войната означават, че съперниците скоро ще притежават високо автономни, бързодействащи оръжия. Тенденциите са към автоматизиране на смъртоносни решения, със системи, които могат да идентифицират и поразяват цели без човешка намеса.

Изкуственият интелект съкращава циклите на вземане на решения, за да подобри скоростта на бойното поле, което същевременно повишава риска от случайна война. Симулациите на ескалация показват, че автономните системи могат да предизвикат непреднамерени контраатаки.

Почти всичко това се случва без много регулации или споразумения. САЩ и Китай се ангажираха през 2024 г. да запазят човешкия контрол върху ядрените решения, но няма широк глобален договор, уреждащ оръжията с изкуствен интелект. Частният сектор, особено стартиращите компании и инвеститорите, играе водеща роля в оръжията с изкуствен интелект, за разлика от доминираната от държавата ядрена ера.

Оръжията с изкуствен интелект биха могли да са по-опасни от ядрените оръжия. За разлика от ядрените оръжия, системите с изкуствен интелект могат да действат в реално време без човешка намеса и да вземат решения за секунди.

Достъпността е нож с две остриета. Изкуственият интелект е по-широко достъпен от ядрените технологии, което позволява на много повече държави и частни фирми да участват. Системите с изкуствен интелект са непредсказуеми и могат да се държат по непредвидени начини.

Няма ясно "крайно състояние" за оръжията с изкуствен интелект, подобно на складирането на ядрени оръжия в случая с надпреварата във въоръжаването. Предвид непрекъснатия характер на иновациите, концепцията за ядрено възпиране се развива. Тя води към "взаимно автоматизирано унищожение", където войните биха могли да се водят с машинна скорост и минимален човешки контрол.

САЩ настояват за бързото внедряване на изкуствен интелект във всички видове войски. Според доклади, САЩ инвестират над 13 милиарда долара в автономни системи.

Проектът "Maven"е система с изкуствен интелект, която анализира данни от дронове и сателити и генерира цели за удари. Военните действия с помощта на изкуствен интелект са основна област на фокус, при която изкуственият интелект препоръчва оръжия, изчислява логистика и генерира планове за удари за секунди. Според съобщенията Maven е помогнал на САЩ да генерират хиляди цели в скорошни конфликти.

Компании като Anduril, която произвежда автономни дронове, и Palantir, която разработва софтуер за бойно изкуство с изкуствен интелект, подкрепят усилията на САЩ за водене на война с изкуствен интелект.

Китай вероятно се равнява на разходите на САЩ, когато става въпрос за изкуствен интелект във войната. В страната се сливат граждански и военни сили. Интегрират се и частни технологични компании в отбраната.

Китай разработва дронове, координиращи атаки без човешка намеса, и бригади от превозни средства, контролирани от изкуствен интелект. Съобщава се, че Китай разработва самолет-"носител на дронове", който може да разполага дронове във въздуха. Пекин има огромно производствено предимство за производство на такива оръжия в голям мащаб. Изкуственият интелект се разглежда като "основно бойно поле" на геополитическата конкуренция в Китай.

Русия разработва оръжия с изкуствен интелект за възпиране и паритет и се стреми да автоматизира 30% от бойната си мощ. Руските дронове "Ланцет" могат сами да избират цели. Русия експериментира с автономно вземане на решения на бойното поле, което е използвано във войната в Украйна. Тази способност е използвана за усъвършенстване и внедряване на системи с изкуствен интелект в реални бойни действия. Русия също така тества безпилотни бойни машини в Сирия, въпреки че някои от тези усилия се провалиха.

Украйна бе принудена да използва изкуствен интелект във война поради асиметричната си война с Русия. Голяма част от това включва евтини, модифицирани любителски дронове за атаки. Украйна използва безпилотни военноморски лодки, за да противодейства на руския флот.

Украйна на практика превърна войната с Русия в реална лаборатория за война с изкуствен интелект. Тя бързо импровизира и адаптира технологиите за изкуствен интелект във войната. Сподели данни от бойното поле с компании като Palantir, за да обучи системи с изкуствен интелект за водене на война.

Въпреки че много подробности не са известни публично, Индия инвестира във военни възможности, свързани с изкуствен интелект. Индия е мотивирана от регионални опасения за сигурността и необходимостта да се движи в крак с Китай и други световни сили.

Израел, който е известен с интегрирането на усъвършенствано разузнаване и автоматизация във воденето на война, активно инвестира във военни системи, базирани на изкуствен интелект. По време на конфликта в Иран, той участва заедно със САЩ в операции по насочване с помощта на изкуствен интелект.

Европейски държави като Франция, Германия, Великобритания, Полша и Италия проучват начини за превъоръжаване на фона на несигурността относно ангажимента на САЩ към НАТО. Една ключова инициатива е съвместното разработване на системи за противовъздушна отбрана срещу дронове. Тяхната мотивация е да намалят зависимостта от военната защита на САЩ. Подходът им е съвместно, регионално развитие на отбраната, а не изолирани национални програми.

Войните в бъдещето може да са по-скоро борба между алгоритми, отколкото между хора. Възпирането може да зависи от това машините да реагират по-бързо, отколкото хората могат да мислят.

Войната с изкуствен интелект е по-разпространена, по-малко предвидима и постоянно се развива. Тя може да бъде по-нестабилна от ядрената конфронтация, дори ако следва подобна логика на възпиране.