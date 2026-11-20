Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши с „огромни данъци“ американските компании, които изграждат центрове за данни извън страната. Той заяви, че Вашингтон няма да позволи на американски дружества да изнасят подобна инфраструктура в чужбина.

„Няма да позволим на нашите компании да строят центрове за данни извън страната ни“, каза Тръмп по време на обсъждане на изкуствения интелект в Белия дом.

Фокусът е върху американската инфраструктура

Изказването поставя центровете за данни в центъра на политиката на администрацията за развитие на изкуствения интелект. Тези обекти осигуряват изчислителната мощ, необходима за обучението и работата на големи модели, но изискват значителни инвестиции, електроенергия и подходяща инфраструктура.

Тръмп не посочи конкретен размер на планираните данъци, нито уточни как би била въведена подобна мярка. Заплахата е насочена към американски компании, които биха избрали да изграждат центрове за данни извън САЩ.

Промяна в тона към Anthropic

На същата пресконференция президентът поздрави главния изпълнителен директор на Anthropic Дарио Амодей. Компанията е била оценена на 1,5 трилиона долара при първичното си публично предлагане, чрез което е набрала общо 93,5 милиарда долара след упражняване на опцията за закупуване на допълнителни акции от банките поематели.

Тръмп заяви, че изпитва „голямо уважение“ към Амодей. Това бележи по-положителен тон към ръководителя на Anthropic, след като по-рано администрацията нареди на федералните агенции да спрат да използват продуктите на компанията и я определи като риск за националната сигурност. Федерален съдия впоследствие отмени това решение.

Дарение за инвестиционните сметки на деца

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт заяви пред Си Ен Би Си, че един от седемте основатели на Anthropic ще направи голямо дарение за програмата Trump Accounts през следващите седмици. Той не назова дарителя и не посочи размера на сумата.

„Смятаме, че е важно тези велики предприемачи да споделят своето богатство“, заяви Бесънт.

Програмата предвижда американските граждани, родени между 2025 и 2028 г., да получат инвестиционни сметки с първоначална държавна вноска от 1000 долара. Семействата им могат да добавят средства, а целта е децата да бъдат запознати с инвестирането и финансовото планиране от ранна възраст.

Търговските отношения с Канада и Мексико

По време на пресконференцията Тръмп коментира и търговските отношения със съседните държави. Той заяви, че САЩ работят за „справедливо споразумение“ с Канада, но все още има нерешени въпроси.

„Време е Канада да спре да ни ограбва“, каза президентът. По думите му Вашингтон се приближава и към споразумение с Мексико.

Източници: bta.bg, apnews.com