Биткойнът поевтиня с 5,1% до 55 830 долара, достигайки най-ниското си ниво от септември 2024 г. Спадът беше отчетен в петък вечерта, когато криптовалутата за първи път от юли падна под границата от 60 000 долара. По-рано понижението беше 3,57%, а цената достигна 56 813,68 долара.

Разпродажбите на криптопазарите се развиха на фона на засилващата се нервност около акциите на компаниите в сферата на изкуствения интелект. Според Reuters инвеститорите поставят под въпрос рентабилността на мащабните разходи за инфраструктура, свързана с изкуствения интелект. Натиск оказва и поскъпването на заемите, което прави рисковите инвестиции по-малко привлекателни.

Криптопазарът следва движението на рисковите активи

Към натиска върху биткойна се добавят и регулаторни опасения след победата на демократите на междинните избори в САЩ. На настроенията на инвеститорите се е отразило и оттеглянето на главния изпълнителен директор на Nvidia Дженсън Хуанг, посочва Reuters.

Понижението на криптовалутата съвпадна със спад на американските борсови индекси. Те се насочваха към най-големия си седмичен спад от април 2025 г., когато президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви въвеждането на т.нар. мита на Деня на освобождението.

Данните показват, че биткойнът остава под силен натиск, но наличната информация не дава основание да се прави сигурна прогноза за следващото движение на цената. Криптовалутата вече е под ключовото ниво от 60 000 долара, а пазарът продължава да реагира на промените в нагласите към технологичните акции и останалите рискови активи.

Източници: focus-news.net, marketscreener.com