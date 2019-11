Водещи експерти от Google, Microsoft, Facebook и Amazon идват в София

Броени дни остават до първата по рода си в България конференция за изкуствен интелект AI&I. На 26 ноември 2019 г. в София Тех Парк се събират водещи от Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Rimac Automobili, DELL и други. Организатори са икономическият сайт Economic.bg, списание „Икономика" и Дигитална национална коалиция.

Събитието има за цел да срещне големите технологични корпорации със стартиращия бизнес, академичния свят и публичния сектор, за да дискутират формули за успешно и етично въвеждане на изкуствения интелект в ежедневието.

Конференцията ще стартира с два визионерски панела на тема „Човекът срещу машината", в които ще имате възможност да чуете гледните точки на водещи лектори от Microsoft, Google, Facebook, Amazon, Rimac Automobili и други.

В рамките на деня ще бъдат представени иновативни решения в различни области:

Fintech – „Нарастващият ефект на AI върху финансовите услуги"

Публичен сектор – „Как AI води до революция в публичния сектор"

Здравеопазване - „Как изкуственият интелект трансформира здравеопазването?"

Комуникации – „Иновации в сферата на комуникациите и потребителското поведение"

Автоматизация – „Умни решения".

По време на дискусията „Smart Cities" ще бъдат презентирани иновативни решения за подобряване на градската среда и качеството на живот. В рамките на конференцията ще имате възможността да посетите и две паралелни работилници за Маchine Learning – водени от SAP.

Ще се проведат и специализирани уъркшопи на теми:

Evolution of the Vehicle Architectures in the Age of AI and ADAS

Умни договори

Иновации в денталната медицина

Събитието предоставя шанс лично и екипно да се запознаете с най-новите тенденции в областта на изкуствения интелект и какви иновативни решения могат да бъдат приложение във вашата дейност. Ще участват още лектори от DELL Technologies, Vivacom, SAS, UniCredit Bulbank, Телелинк и други. В дискусиите ще участва специална селекция от стартиращи компании от България и региона, успешно използващи изкуствен интелект и machine learning в своите решения.

Повече за конференцията: на сайта на събитието.

Билети: ТУК. Местата са ограничени!