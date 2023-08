Могат да понижат Кредитния рейтинг на 70 банки

Рейтинговата агенция Fitch може да бъде принудена да преразгледа кредитните рейтинги на над 70 американски банки, включително водещи финансови институции като JPMorgan Chase. Това заяви анализаторът на Fitch Крис Улф в интервю за CNBC.

Волф припомни, че още през юни Fitch ревизира рейтинга на общото състояние на банковата система на САЩ от АА на АА-. Това понижение обаче не предвиждаше преоценка на рейтингите на конкретни банки, така че не привлече внимание. „Ако отидем една стъпка по-надолу до A+, тогава ще трябва да преоценим всичките си финансови показатели, което най-вероятно ще означава понижаване на кредитния рейтинг“, каза той. В този случай на ревизия ще подлежат рейтингите на всички над 70 банки, наблюдавани от агенцията.

През последните седмици водещите рейтингови агенции предприеха няколко стъпки за преоценка на състоянието на финансовата система на САЩ. На 7 август международната рейтингова агенция Moody's понижи рейтингите на 10 малки и средни американски банки. Също така обяви и преразглеждане с възможност за по-нататъшно понижаване на рейтингите на шест големи финансови институции: The Bank of New York Mellon, Cullen/Frost Bankers, Northern Trust, State Street, Truist Financial, U.S. Bancorp.

Moody's също понижи перспективата си за рейтинг на още 11 финансови институции. Както следва от изявлението, резултатите на американските банки за второто тримесечие на 2023 г. показват наличието на трудности, които биха могли да повлияят негативно на способността им да генерират вътрешен капитал. Освен това понижението беше предизвикано от опасенията от рецесия в икономиката на САЩ в началото на 2024 г.

На 1 август Fitch понижи кредитния рейтинг на САЩ до AA+ от AAA. Според в изявление намалението е направено, като се вземат предвид очакванията за влошаване на фискалната ситуация през следващите три години, високо дългово бреме, което продължава да се увеличава, а също и поради „влошаване на управляемостта през последните две десетилетия, което доведе до противоречия относно лимита на публичния дълг и до вземане на решения в последния момент в този смисъл“.