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Шишков проверява строителството на пътя Ботевград–Мездра
  Тема: Войната на пътя

Шишков проверява строителството на пътя Ботевград–Мездра

5 Октомври, 2026 04:22 435 1

  • иван шишков-
  • ботевград–мездра-
  • лютидол-
  • пътно строителство-
  • регионите говорят

Инспекцията ще бъде в района на Лютидол, където по 12 километра продължават строителни работи и укрепване на свлачища.

Шишков проверява строителството на пътя Ботевград–Мездра - 1
Снимка: МРРБ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери строителството на пътя Ботевград–Мездра в района на село Лютидол. Посещението е част от инициативата „Регионите говорят“.

По 12 километра от трасето продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 километра от скоростното трасе са модернизирани и движението се извършва в четири ленти.

След инспекцията във Враца ще се проведе работна среща с областния управител, представители на 10-те общини в областта, Пътното управление, РДНСК, ВиК и службата по геодезия и картография. В нея ще участват и експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други агенции от ресора.

Следобед подобна среща е планирана и в Ботевград. На нея министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград.

За предстоящите инспекция и срещи съобщи Българското национално радио.

Източници: БНР


София / България
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  • 1 Тц тц

    2 0 Отговор
    Некадърник този път го строите от 2018г 🖕

    04:39 05.10.2026

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