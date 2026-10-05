Шишков проверява строителството на пътя Ботевград–Мездра

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще провери строителството на пътя Ботевград–Мездра в района на село Лютидол. Посещението е част от инициативата „Регионите говорят“.

По 12 километра от трасето продължават строителни дейности, довършителни работи и укрепване на свлачища. В този участък движението е с временна организация и е затруднено. Другите 21 километра от скоростното трасе са модернизирани и движението се извършва в четири ленти.

След инспекцията във Враца ще се проведе работна среща с областния управител, представители на 10-те общини в областта, Пътното управление, РДНСК, ВиК и службата по геодезия и картография. В нея ще участват и експерти от Министерството на регионалното развитие и благоустройството и други агенции от ресора.

Следобед подобна среща е планирана и в Ботевград. На нея министър Шишков ще разговаря с представители на общините Правец, Етрополе, Своге и Ботевград.

За предстоящите инспекция и срещи съобщи Българското национално радио.

Източници: БНР