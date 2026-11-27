240 млн. евро ще бъдат насочени към развитието на метрото в София по проект за интегриран градски транспорт и устойчива градска мобилност. Началото на изпълнението беше поставено от регионалния министър Иван Шишков, кмета на София Васил Терзиев и ръководителя на Представителството на Европейската комисия в България Йорданка Чобанова.

Проектът е на стойност над 282 млн. евро и се финансира по Програма „Развитие на регионите“ 2021–2027 г. По данни на Столична община общият инвестиционен ресурс за дейностите е близо 800 млн. евро, като европейското безвъзмездно финансиране е 282 млн. евро.

Къде ще се разширява метрото

Основната част от средствата е предназначена за продължението на третата метролиния към бул. „Цариградско шосе“. Участъкът включва около 6 км ново трасе и шест метростанции.

В проекта е включена и нова станция при железопътна гара „Обеля“, която трябва да осигури връзка между метрото и железопътното направление София–Кюстендил. Предвидено е и продължение на първата линия от станция „Люлин“ към Софийския околовръстен път. Участъкът е дълъг около 1,9 км и включва две нови станции.

„Сега и като министър продължавам да помагам, осигурявайки европейски средства за развитието на метрото. Надявам се, че то ще продължи да расте, а няма да спре дотук“, заяви Иван Шишков.

Нови влакове, тролейбуси и електробуси

С европейското финансиране са предвидени 16 метровлака за линии 1, 2 и 4, 75 нови тролейбуса, 50 електробуса и 16 зарядни станции. Ще се инвестират средства и в улици, булеварди и транспортни връзки, включително в инфраструктура, която трябва да подобри свързаността между кварталите.

Столична община е бенефициент по проекта, а партньори са „Метрополитен“ ЕАД и „Столичен електротранспорт“ ЕАД. По данни на Economic.bg крайният срок за приключване на инвестиционния проект е 31 декември 2029 г.

Васил Терзиев заяви, че добрите идеи трябва да бъдат финансово обезпечени, и изрази очакване проектите да бъдат реализирани до една година. Йорданка Чобанова определи инвестицията като конкретен резултат от европейската кохезионна политика, който трябва да допринесе за по-чист въздух, по-добра свързаност и по-бързо придвижване в столицата.

Шишков припомни, че още през 2012 г., като главен архитект на район „Триадица“, е работил по развитието на подземната железница и е участвал в процесите, свързани с изграждането на втория метродиаметър.

Източници: bntnews.bg, economic.bg