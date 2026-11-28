До 20 дни ще бъде обявена нова обществена поръчка за проектиране на Националната детска болница. Теренът в столичния квартал „Горна баня“ остава окончателно избран и няма да бъде сменян, заяви министърът на регионалното развитие Иван Шишков пред БНР.

„Няма смисъл да търсим друг вариант. Теренът е голям, има включително парк в него, хубав достъп, след като се изгради Околовръстният път“, каза Шишков.

По думите му Министерството на регионалното развитие и благоустройството работи по процедурите за осигуряване на достъпа до бъдещата болница. Подробният устройствен план за участъка от Околовръстния път е в сила, а отчуждаването на необходимите терени е в напреднала фаза.

Предишната процедура е прекратена

Новата поръчка ще бъде обявена след прекратяването на досегашната процедура за проектиране. В началото на септември правителството съобщи, че тя се прекратява, след като беше обжалвана пред Върховния административен съд. По-късно Министерството на здравеопазването посочи, че е необходимо заданието да бъде прецизирано с по-широко експертно участие, преди проектът да продължи към следващия етап.

Това е втори опит да бъде избран проектант за бъдещото лечебно заведение. Първата обществена поръчка за проектиране и авторски надзор беше обявена през 2026 г., но процедурата беше оспорена, а Комисията за защита на конкуренцията отмени решението за откриването ѝ. Жалбата срещу решението на КЗК впоследствие беше оттеглена, след което беше поискано и прекратяване на поръчката.

Спорове около терена в Горна баня

Паралелно с подготовката на новата процедура група архитекти и урбанисти изпрати официално писмо до институциите, в което постави под въпрос пригодността на избрания имот. Според тях реализацията на проекта е свързана със сериозни рискове заради транспортния достъп, сложния релеф и мащаба на бъдещата сграда. Те заявиха готовност да предложат алтернативен терен, разположен в действащ медицински комплекс.

Теренът в Горна баня беше избран от правителството през ноември 2022 г. Имотът е с площ около 40 декара и се намира до Ортопедичната болница. Тогава той беше определен измежду пет разглеждани терена в София, като изборът беше представен като основа за ускоряване на проекта за Национална детска болница.

Предстои новата обществена поръчка да даде възможност за избор на проектант, докато процедурите за пътния достъп и отчуждаването на имоти продължават.

Източници: bnrnews.bg, bntnews.bg