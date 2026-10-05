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Пламен Абровски: Повече никой в България няма да може да казва сирене на това, което не е сирене

Пламен Абровски: Повече никой в България няма да може да казва сирене на това, което не е сирене

5 Октомври, 2026 21:35 528 15

  • пламен абровски-
  • сирене-
  • пазар

Министърът на земеделието коментира, че продуктите с над 58% водно съдържание вече ще носят друго име, а новите правила се очакват от следващата година

Пламен Абровски: Повече никой в България няма да може да казва сирене на това, което не е сирене - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Проблемът с качеството на млечните продукти на пазара провокира държавата да подготви нови законови промени. Повод за дискусията стана разследване на „Темата на NOVA“, което показа, че в две от пет изследвани проби на сирене и кашкавал от търговската мрежа на практика липсва млечна мазнина. „Основното изискване, за да може едно нещо да бъде храна, е тя да бъде безопасна. Остава въпросът вече с нейното качество”, заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски в предаването „Интервюто в Новините на NOVA“.

Според него правилата за съдържанието на храните са установени отдавна в световен мащаб. „Още през 1963 година Световната здравна организация и ФАО създават така наречения Кодекс Алиментариус, което означава закон за храните. Това са международни стандарти, които казват какво трябва да означава една храна, за да бъде храна”, обясни Абровски.

Той коментира и какви са конкретните международни граници за състава на сиренето. „Кодекс Алиментариус казва, че минимумът сухо съдържание в млякото трябва да бъде 40%, което оставя, че максимумът водно съдържание може да бъде 60%”, посочи министърът. Той допълни, че страната ни има още по-високи изисквания: „Стандартът БДС за бяло саламурено сирене е 54% водно съдържание, тоест 46% сухо”.

По думите му за да се сложи край на спекулациите с качеството, държавата готви промени в нормативната база. „Това, което правим ние в момента, българската държава и Министерство на земеделието, променяме това законодателство. Ние казваме, че в България, ако иска някой да произвежда българско бяло саламурено сирене, водното съдържание трябва да бъде до 58%”, посочи министърът на земеделието и храните. По думите му този праг е избран, „защото при калибриране на машините може да има 2% разлика”.

Относно изделията, които преминават тази граница на водно съдържание, той е категоричен, че те ще сменят името си. „Всичкото това нещо ще се казва саламурен млечен продукт. Повече никой в България няма да може да казва на сирене това, което не е сирене по българското законодателство”, заяви министърът.

Той коментира също така и разликата между продуктите с много вода и имитиращите продукти. „Имитиращ продукт е тогава, когато някой реши да прави сирене от обезмаслено мляко на прах, където е извадена мазнината. За да може да се създаде сухо вещество, трябва да му се добави мазнина и ти слагаш така наречената палмова мазнина”, обясни Абровски. Според него за тези стоки екипът му е заложил те да бъдат изписвани „с големи букви”.

По отношение на сроковете за влизане в сила на промените, той обясни, че в момента работи експертна група. „Надявам се да сме готови и по-рано, но това ще се случи следващата календарна година. Нека първо да го заложим в законодателството и тогава вече Българската агенция по безопасност на храните ще започне да проверява рецептурниците”, завърши Пламен Абровски.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 но ще може

    6 0 Отговор
    да го продава за такова всякакъв отпадък и отрови...

    21:38 05.10.2026

  • 2 Гробар

    6 2 Отговор
    В България не останаха животни да дават мляко. Как ще правите сирене без мляко? Пак предизборни бабини деветини за наивници.

    Коментиран от #4

    21:40 05.10.2026

  • 3 Спецназ

    6 0 Отговор
    Сроковете на ефективна годност са съкратени тройно!

    ВСИЧКИ производители на сирене,
    като им се върне нещо с изтекъл срок-

    слагат му нова саламура и в нови тенекиени или
    пластмасови кутии с новия срок!

    Знам го от първо лице, единствено число-
    и ВИЕ г-н Министър го знаете!!
    ФАКТ!

    Със месата, яйцата и саламите е подобно,
    пък вие си мерете водата и сухото в река Дунав!

    21:42 05.10.2026

  • 4 вече близо 100 години

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    комунделски лакърдии редици за хляб купонни системи и нечовешки геноцид!

    Коментиран от #7

    21:43 05.10.2026

  • 5 12...34

    3 0 Отговор
    Някой да твърди че в магазина е сирене,само на бай Иван и баба Пена където си гледат някое животинче за мляко там си правят сиренце

    21:45 05.10.2026

  • 6 Факти са

    3 0 Отговор
    слуги на Коминтерна

    21:45 05.10.2026

  • 7 Гробар

    1 2 Отговор

    До коментар #4 от "вече близо 100 години":

    Опашките за хляб се появиха след 1989, след като маймуните с двете пръстета се наскачаха. Поне това помня аз.

    Коментиран от #8

    21:46 05.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Гробар

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "а тварите":

    Гербппдбдпсбсппбсдс всички са потомствени десарски комунета. Това и децата го знаят.

    Коментиран от #11

    21:50 05.10.2026

  • 11 това вече е друго

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гробар":

    извинявайте за грубите думи!

    21:53 05.10.2026

  • 12 14/88

    2 0 Отговор
    чорапа ще ви дебне кви думички ползувате вече

    е нема такъв червен неудачник

    милен пак ме изтриИбанна
    егатибоклука

    21:53 05.10.2026

  • 13 14/88

    2 0 Отговор
    чорапа ще ви дебне кви думички ползувате вече

    е нема такъв червен неудачник

    милен пак ме изтриИбанна
    егатибоклука

    21:54 05.10.2026

  • 14 Ти си

    0 0 Отговор
    сирене!

    21:58 05.10.2026

  • 15 Палма де Майорка

    0 0 Отговор
    А с палмово масло кога ще спрат да го правят. Не искат да изкупуват краве мляко, с какво го правят.. България първенци по внос на палмово масло.

    22:00 05.10.2026

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