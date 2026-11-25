Поземлената реформа, напояването, подготовката на пазарите и развитието на инфраструктурата са сред ключовите задачи пред българското земеделие през 2027 г. Това заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски по време на XIV Национален агросеминар на Националната асоциация на зърнопроизводителите в София.

По думите му следващата година трябва да бъде посветена на конкретни стъпки за подобряване на условията за производство и за повишаване на конкурентоспособността на стопанствата. 2027 г. съвпада с 20-ата годишнина от членството на България в Европейския съюз и с началото на подготовката за следващия програмен период на Общата селскостопанска политика.

„Парите са средства, но бизнесът дава заетост. Това има добавена стойност и гарантира нашето утре и другиден“, заяви Абровски.

Министърът посочи, че секторът трябва да направи равносметка на постигнатото, пропуснатите възможности и решенията, които предстои да бъдат взети за устойчивото развитие на земеделието. Според него производителите не трябва да се фокусират единствено върху усвояването на средства, а да получат условия за развитие на производството и завоюване на пазарни позиции.

По-дългосрочно ползване на земеделската земя

В дискусията „Държавата – партньор или препятствие пред развитието на земеделието“ Абровски акцентира върху необходимостта от по-голяма сигурност при ползването на земеделските земи. Той заяви, че едногодишните договори затрудняват дългосрочното планиране на инвестициите, закупуването на техника и развитието на стопанствата.

В Народното събрание вече е приет на първо четене законопроект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. При гласуването са отчетени 126 гласа „за“, без гласове „против“, а 46 депутати са се въздържали. Законопроектът все още не е окончателно приет.

Предложенията предвиждат по-ясни правила за управлението и отдаването на земи от Държавния поземлен фонд. Включени са и възможности за улесняване на инвестициите в хидромелиоративна и водоснабдителна инфраструктура. Според Абровски предвидимостта при земеползването и достъпът до вода са основни условия за инвестиции и по-висока конкурентоспособност на българските стопанства.

Министърът поздрави Националната асоциация на зърнопроизводителите за 20-ата годишнина от създаването ѝ и подчерта значението на диалога между държавата и земеделския бизнес. В агросеминара са участвали и заместник-министрите на земеделието и храните Янислав Янчев и Красимир Чакъров.