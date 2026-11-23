Сигурността в Черно море трябва да бъде част от европейската визия за рибарството до 2040 г., заяви министърът на земеделието и храните Пламен Абровски на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство в Брюксел. По думите му геополитическата обстановка и рисковете в региона пряко ограничават риболова и затрудняват регионалното сътрудничество.

Абровски приветства стратегическия документ на Европейската комисия, но настоя в него по-ясно да бъдат отчетени регионалните особености и социално-икономическите предизвикателства пред държавите членки. Визията за 2040 г. е дългосрочната посока на ЕС за сектор, който трябва да бъде устойчив, конкурентоспособен и устойчив на промени.

Акцент върху крайбрежните общности

Българският министър посочи като приоритет създаването на условия за привличане на млади хора в рибарството, запазването на поминъка на крайбрежните общности и повишаването на конкурентоспособността без допълнителна административна тежест. България подкрепя и инициативата за бъдеща Декларация за Черно море, която според Абровски може да засили регионалното сътрудничество и политическата ангажираност.

Като ключов въпрос за краткосрочното и средносрочното развитие на сектора той открои достатъчното и гъвкаво финансиране в следващата Многогодишна финансова рамка на ЕС. Абровски поиска и промени в правилата за риболовния капацитет, които да улеснят модернизацията на плавателните съдове и енергийния преход.

Българската позиция за риболова през 2027 г.

„За дребномащабния ни флот декарбонизацията е непосилна без реална финансова и техническа помощ, а новите технологични и контролни изисквания трябва да бъдат строго пропорционални на реалния капацитет и финансовите възможности на сектора. Същевременно, за аквакултурите са нужни облекчено лицензиране, иновации и научна подкрепа“, каза Пламен Абровски.

По време на заседанието министърът представи и позицията на България по предложенията на Европейската комисия за възможностите за риболов през 2027 г. Страната подкрепя предложените възможности за Черно море, които са съобразени с научните препоръки и договореностите в рамките на Генералната комисия по рибарство за Средиземно море.

България очаква в окончателния регламент да бъдат отчетени усложнената геополитическа обстановка и рисковете за безопасността на корабоплаването. Абровски настоява и неусвоените количества от квотата за калкан да намерят отражение във финалния текст. Съветът обсъди предложенията за риболовните възможности през 2027 г., като политическите преговори по тях предстои да продължат.

Министрите обсъдиха и предложение на Испания за увеличаване на националните тавани за помощта de minimis за първичния сектор. То беше подкрепено от България, Австрия, Хърватия, Кипър, Германия, Гърция, Унгария, Латвия, Малта, Полша, Румъния и Словения.

Източници: nova.bg, consilium.europa.eu, oceans-and-fisheries.ec.europa.eu