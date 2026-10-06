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Корнелия Нинова: Има ли президент в държавата?
  Тема: Украйна

Корнелия Нинова: Има ли президент в държавата?

6 Октомври, 2026 14:24 1 323 35

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Защитете държавността и сигурността на българския народ!

Корнелия Нинова: Има ли президент в държавата? - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какво още трябва да се случи, за да свика Йотова Консултативния съвет по национална сигурност?

Това попита във "Фейсбук" Корнелия Нинова.

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Илияна, докога ще обезличавате президентската институция?

Ако ви изберат за президент, така ли ще продължавате?

Лидерите на другите партии: не мълчете! Законът и ситуацията са на ваша страна.

Защитете държавността и сигурността на българския народ!


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Луд

    29 5 Отговор
    Чакаме само папата да се разпищи .

    14:26 06.10.2026

  • 2 Факти

    32 3 Отговор
    Корнелия Нинова: Има ли президент в държавата или е на предизборна обиколка ?

    14:28 06.10.2026

  • 3 Смешен плач

    27 19 Отговор
    Има, няма президент, ти г-жо никога няма да станеш защото не се виждаш отстрани колко си отблъскваща. Вече никой не иска да те гледа, държиш се скандално и тъпо.

    14:31 06.10.2026

  • 4 Твойта дружка

    25 13 Отговор
    се води за такъв, впрочем и премиер няма. Що питаш? Нали ти доведе преди време два мушмурока!

    14:33 06.10.2026

  • 5 Нито един патрон за Украйна

    23 9 Отговор
    да оди на село да гледа на майка си кокошките.

    Одъртяваща измамница от СДС, била начело на БСП...

    14:33 06.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Йотова ще свика КСНС когато...

    27 7 Отговор
    Йотова ще свика КСНС когато Гундяев и наредѝ по секретната линия. Дотогава ще вее грива на фестивала на сливата.

    Коментиран от #13

    14:35 06.10.2026

  • 8 Как е синчето?

    19 6 Отговор
    Защо го хариза на Америка?

    14:35 06.10.2026

  • 9 От преди час

    20 5 Отговор
    Дясната ръка на Нинова разби носа на депутат на Радев: Гнусен прогресист лъжлив? Ти в магазин влизал ли си? Сметка плащал ли си?
    Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
    Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
    Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
    Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
    Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
    Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.

    Коментиран от #16, #26

    14:40 06.10.2026

  • 10 Селяните !

    3 1 Отговор
    Да Станат !

    Граждани !

    14:42 06.10.2026

  • 11 маке

    12 9 Отговор
    Тая курнелия защо не вземе и да се скрие някъде, жалко човече

    14:42 06.10.2026

  • 12 Чума

    9 4 Отговор
    Йоца е в кампания! Нищо не трябва да свиква, за да не я обвините в ефтин Пи Ар! Голяма работа - дронове!? Русия и Украйна всеки ден се бият с хиляди такива и не мрънкат като вас! Който счита, че има опасност за България - да се снаряжава и заминава! Немедлено!

    14:42 06.10.2026

  • 13 Дякон Унуфрий Араллампиев

    6 6 Отговор

    До коментар #7 от "Йотова ще свика КСНС когато...":

    Гундяев е ПАТРИАРХ Него има КОЙ да го съди Вие си гледайте цените на горивата и храните Цял ден гледам как нещо дето е станало някъде в КАРА ДЕНИС е по важно от хлябът на българина

    14:42 06.10.2026

  • 14 Бодра смяна

    13 3 Отговор
    Ние, малките комунистчета от първа група на детска градина "Другарят Митко Палазов" изказваме най-острото си възмущение, че някой вражески среди в България под влияние на упадъчната западна пропаганда обвиняват най-миролюбивата страна в света с нападение с донове. Такова вероломство може да бъде извършено само от НАТО и причината е ясна - да бъде нападната братска Русия. Но ние ще им се противопоставим развявайки кафяви рам. ПЕР. си !!!

    14:43 06.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Някой

    7 10 Отговор

    До коментар #9 от "От преди час":

    Оле, щом допряхме Калоян Методиев да ни е критерий?

    Коментиран от #27

    14:47 06.10.2026

  • 17 Хихи

    5 4 Отговор
    кака курни занули БСП то и сега се хвърли да плюва ...

    14:48 06.10.2026

  • 18 Чума

    10 2 Отговор
    Нинова! Нали ти ни го представи този президент!? Какво питаш сега!? В нощта на пресконференциите вървеше пред него и се пъчеше, че картата на България е в изборен вят червено! И какво ще направите всички вие, които врещите за щяло и нещяло при тази ситуация - Ти, Копейчик, Гюров, Денков, Мирчев, Пеевски, цял легион плямпала!? Половината ще викате, че дрона е украински, другата половина, че е руски! На отговорен пост никой не трябва да дава необмислени и недоказани хипотези! Може на пазара, в пивницата или най вече в безнадеждна опозиция!

    Коментиран от #28

    14:48 06.10.2026

  • 19 Пламен

    6 5 Отговор
    Тя сега е на инструктаж при ,,Галя" от Пасольството ?

    14:49 06.10.2026

  • 20 Без име

    9 2 Отговор
    И какво да каже Йотова? Нещо, което си знаем - руснаците идват, както винаги. Спрете ги като сте толкова корназ! 🤣🤣🤣

    14:52 06.10.2026

  • 21 Илиева

    7 5 Отговор
    Има,има Корнелке но не си ти🥴 и никога няма да бъдеш🤪Разбери и млъкни!Никоя си!Прибери си Калоянчо и не се хаби непокорнице🤮

    14:56 06.10.2026

  • 22 КАКА КУРНИ

    9 3 Отговор
    МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ

    ЧЕ НИТО ПРЕЗИДЕНТ НИТО
    МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

    ИМАМЕ .

    И ДВАМАТА СА ЖАЛКИ РУСКИ ПОДЛОГИ

    САМО ШЕ СЛУШАМЕ
    СКИМТЕНЕ
    И СНИШАВАНЕ
    ОТ МУНЧО И ИЛИАНКА

    ДОКАТО БУРЯТА ОТМИНЕ.

    14:57 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Ти го тури

    2 3 Отговор
    Тия на власт два пъти ма,що пищиш сега?

    15:06 06.10.2026

  • 25 Избирател

    8 1 Отговор
    Браво на Нинова така всички българи трябва да реагират и тези управляващи да си ходят след като не знаят какво да предприемат . А електоратът за Йотовица да се замисли дали да я подкрепи след като тя помилва наркоразпространители които тровят подрастващото поколение и не взема отношение за военните действия на руския агресор

    15:07 06.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Кой да ни е критерии

    8 1 Отговор

    До коментар #16 от "Някой":

    Демерджиев , който се оплете в лъжи ? Шишков , на който му напускат подчинените и го обвиняват в незаконни действия ? Оная дето освен с голо рамо , сега се е облякла като Картоф . Вярно , че идва Хелуин , ама ? Мунчо , който не знае на кой стол да седне и уплашен мънка за дроновете . Кажи кой да ни е критерия ? А, може би Копринков , Узунов , Донев и още там шушумиги ?

    15:07 06.10.2026

  • 28 Драго

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "Чума":

    А помниш ли как го нарече Ламбо когато Нинова го представи ? Прав е бил .

    15:09 06.10.2026

  • 29 ДОБЪР ВЪПРОС!

    2 0 Отговор
    Ама има още един до ър въпрос - коя партия ги издигна и кой бе лидер на партията или бе в ръководството й при издигането им!!!

    15:18 06.10.2026

  • 30 !!!?

    5 2 Отговор
    Йотова е Позор...!!!?

    15:24 06.10.2026

  • 31 Като в жунгла е !

    2 1 Отговор
    Ти като беше как защитваше държавността. Колко оръжие се изнесе да се убиват руски войници ?

    15:27 06.10.2026

  • 32 Тошко

    2 1 Отговор
    нали ти ни ги натресе тия двамата резиденти, стига си се правила на интересна.

    15:30 06.10.2026

  • 33 Николай Василев

    0 0 Отговор
    Корни, страхотна си! Само докато се обадиш и Йотова веднага чу твоя зов! КСНС вече е свикан! Трябва да те назначат за съветник по националната сигурност в президентската администрация.

    15:41 06.10.2026

  • 34 Николай Парушев

    1 0 Отговор
    Има Корни, има и за всеобща радост това не си ти!!! Какво стана Корни, какво стана с теб?
    Тази година не те видяхме на Бузлуджа, за следващата ли да те чакаме???

    15:48 06.10.2026

  • 35 Срамота

    1 0 Отговор
    Я па тая!

    15:58 06.10.2026

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