Корнелия Нинова: Има ли президент в държавата?

Какво още трябва да се случи, за да свика Йотова Консултативния съвет по национална сигурност?

Това попита във "Фейсбук" Корнелия Нинова.

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Лидерите на другите партии: не мълчете! Законът и ситуацията са на ваша страна.

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