Корнелия Нинова: Има ли президент в държавата?

Какво още трябва да се случи, за да свика Йотова Консултативния съвет по национална сигурност?
Това попита във "Фейсбук" Корнелия Нинова.
Илияна, докога ще обезличавате президентската институция?
Ако ви изберат за президент, така ли ще продължавате?
Лидерите на другите партии: не мълчете! Законът и ситуацията са на ваша страна.
Защитете държавността и сигурността на българския народ!
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Луд
14:26 06.10.2026
2 Факти
14:28 06.10.2026
3 Смешен плач
14:31 06.10.2026
4 Твойта дружка
14:33 06.10.2026
5 Нито един патрон за Украйна
Одъртяваща измамница от СДС, била начело на БСП...
14:33 06.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Йотова ще свика КСНС когато...
Коментиран от #13
14:35 06.10.2026
8 Как е синчето?
14:35 06.10.2026
9 От преди час
Дясната ръка на Корнелия Нинова първо в БСП, а след това и в „Непокорна България“ – Калоян Методиев , причака депутата от Прогресивна България Петър Витанов до супермаркет до НС.Наглецът от хунтата на Румен Радев имаше наглостта да каже, че не вижда ръст на цените у нас като напазарува луксозни питиета марков алкохол и деликатеси за 360 евро.
Вижте как Методиев го хвана за ревера на сакото и хвърли на пода
Петър Витанов обясни по БНР, че от месеци цените не са се вдигали! Потресаваща наглост. Или неадекватност.
Те излетяха. На всичко. Този в магазин влизал ли е? На бензиностация бил ли е? Сметки за ток, вода, газ виждал ли е? Заплатата му е над 13 000 евро чисто. Вози го служебна кола. Яде в депутатския стол за жълти стотинки, щото му е малко заплата.
Нагло и гнусно прогреситко управление. И в същото интервю Витанов казва: не сме казвали, че ще намалим цените!!!Лъжци долни! Казаха с 15%, че ще ги намалят. Радев лично го каза пред цяла България на Министерски съвет.
Увеличиха си заплатите и си поръчаха нови коли за НСО. Такива наглеци не е имало.
Коментиран от #16, #26
14:40 06.10.2026
10 Селяните !
Граждани !
14:42 06.10.2026
11 маке
14:42 06.10.2026
12 Чума
14:42 06.10.2026
13 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #7 от "Йотова ще свика КСНС когато...":Гундяев е ПАТРИАРХ Него има КОЙ да го съди Вие си гледайте цените на горивата и храните Цял ден гледам как нещо дето е станало някъде в КАРА ДЕНИС е по важно от хлябът на българина
14:42 06.10.2026
14 Бодра смяна
14:43 06.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Някой
До коментар #9 от "От преди час":Оле, щом допряхме Калоян Методиев да ни е критерий?
Коментиран от #27
14:47 06.10.2026
17 Хихи
14:48 06.10.2026
18 Чума
Коментиран от #28
14:48 06.10.2026
19 Пламен
14:49 06.10.2026
20 Без име
14:52 06.10.2026
21 Илиева
14:56 06.10.2026
22 КАКА КУРНИ
ЧЕ НИТО ПРЕЗИДЕНТ НИТО
МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ
ИМАМЕ .
И ДВАМАТА СА ЖАЛКИ РУСКИ ПОДЛОГИ
САМО ШЕ СЛУШАМЕ
СКИМТЕНЕ
И СНИШАВАНЕ
ОТ МУНЧО И ИЛИАНКА
ДОКАТО БУРЯТА ОТМИНЕ.
14:57 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Ти го тури
15:06 06.10.2026
25 Избирател
15:07 06.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Кой да ни е критерии
До коментар #16 от "Някой":Демерджиев , който се оплете в лъжи ? Шишков , на който му напускат подчинените и го обвиняват в незаконни действия ? Оная дето освен с голо рамо , сега се е облякла като Картоф . Вярно , че идва Хелуин , ама ? Мунчо , който не знае на кой стол да седне и уплашен мънка за дроновете . Кажи кой да ни е критерия ? А, може би Копринков , Узунов , Донев и още там шушумиги ?
15:07 06.10.2026
28 Драго
До коментар #18 от "Чума":А помниш ли как го нарече Ламбо когато Нинова го представи ? Прав е бил .
15:09 06.10.2026
29 ДОБЪР ВЪПРОС!
15:18 06.10.2026
30 !!!?
15:24 06.10.2026
31 Като в жунгла е !
15:27 06.10.2026
32 Тошко
15:30 06.10.2026
33 Николай Василев
15:41 06.10.2026
34 Николай Парушев
Тази година не те видяхме на Бузлуджа, за следващата ли да те чакаме???
15:48 06.10.2026
35 Срамота
15:58 06.10.2026