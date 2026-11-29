Вали сняг през зимата. Представяте ли си? Правителство, агенции, институции се оправдават за безхаберието си с най- естественото нещо- сняг през ноември. Още повече, че бяха предупредени.

Това припомни във "Фейсбук" лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.

Обещаха, че тази година зимата няма да ни изненада. И това обещание като всички останали- лъжа и измама. Половин България бедства. Няма ток. Дерайлирал влак и седем часа хората мръзнат.

Километрични опашки от коли с деца в тях- никаква грижа.

АПИ обявява, че 1062 машини почистват. Вие нормални ли сте? С толкова техника ще изчистим Северния полюс. Всички сте за изчистване от постовете си.

С право народът е гневен, защото си плащаме данъците, винетките, които увеличавате, за да има за вашите заплати, коли, екстри и глезотии. Срещу това какво получават хората? Кой без ток, кой без вода, замръзнал по непочистени пътища. Пълен провал сте, прогресисти. Във всяко едно отношение.