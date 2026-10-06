Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Кърджали »
Костадин Костадинов в Кърджали: Ударите по корабите в Черно море са сигнал за нарастващ риск за България
  Тема: Избори

Костадин Костадинов в Кърджали: Ударите по корабите в Черно море са сигнал за нарастващ риск за България

6 Октомври, 2026 16:53, обновена 6 Октомври, 2026 16:59 1 495

  • костадинов-
  • възраждане-
  • кампания-
  • избори-
  • президент-
  • кърджали

Да бъдем посредник за мир, а не подстрекател в конфликта с Украйна

Костадин Костадинов в Кърджали: Ударите по корабите в Черно море са сигнал за нарастващ риск за България - 1
Факти Факти

Кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов посети Кърджали, където се срещна с граждани на предизборен пункт.

Пред журналисти той коментира и информацията за ударите с дронове по два кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море. Той заяви, че случилото се трябва да бъде предмет на сериозен политически разговор, особено в условията на предизборна кампания. Той отправи призив към всички кандидати да излязат с позиция по случая.

Според Костадинов това е поредна украинска атака, след атаката с дрон над газопреносната станция край Йовково, която пряко засяга България.

“Политиката на Радев и Йотова за продължаване на оръжейните доставки към Украйна очевидно фалира. Украйна на практика поставя под заплаха националната сигурност на България и продължаващата подкрепа на България за Украйна носи рискове за сигурността на страната”, заяви Костадинов.

Той е категоричен, че това, което се случва, е, че заради продължаващата подкрепа от страна на българската държава в лицето на сегашното правителство към Украйна, войната в Украйна вече очевидно се разгаря и идва до нашите граници“.

Костадинов коментира и намерението на министър-председателя да свика Съвета по национална сигурност. Според него е необходимо не само обсъждане, а конкретна реакция от страна на институциите.

„Аз не знам този Съвет по национална сигурност какво ще решава, при положение че само преди два месеца и половина дрон атакува територията на България пряко. Тогава по чудо не беше взривена газопреносната станция край село Йовково до българо-румънската граница. Дронът беше украински. От Украйна извинение не последва, а от България обяснение така и не беше поискано от страна на Украйна“, каза Костадинов.

Той заяви, че според него България трябва да заеме ролята на посредник за мир в конфликта, вместо да бъде страна, която допринася за неговото разгаряне.

„Ние, от „Възраждане“, от години настояваме ролята на България да не бъде в подстрекаване и разгаряне на този конфликт, а да бъде в посока на преодоляване на конфликта, като България да бъде посредник. Ние обаче не сме посредник в момента заради нашите управляващи — ние сме на страната на Украйна и подпомагаме разгарянето на този конфликт. Аз съм изключително притеснен, че тези атаки ще продължат. Следващият случай, тъй като тези двете атаки не са осъществени в българска акватория, а в изключителната икономическа зона — това е част от Черно море, която не е държавни български води, но е в икономическата зона на България — следващият случай може да се окаже, че може да стане вече и в български държавни води“, каза Костадинов.

И още от "Възраждане":

Припомняме, че и през месец януари на територията на страната ни бяха заловени украински терористи с информация за критична инфраструктура в страната ни, които и до днес не знаем къде са. “Парламентарната група на “Възраждане” тогава излезе с политически декларации, и внесе искания за изслушване на министри по този повод, но управляващите от “Прогресивна България” ги отхвърляха.

Припомняме, че арестите на двамата украински граждани са пазени в пълна тайна в продължение на 2 месеца, когато съдът засекретява делото заради опасност за националната сигурност. Тимофеев и Зозуля, които официално живеят в Испания, са влезли у нас в края на 2025 г. Въпреки че защитата ги представя като инвалиди от войната и търговци на части за телевизори, обвиненията са по Глава първа от Наказателния кодекс – престъпления против републиката. Олегсий Тимофеев е лейтенант, началник отдел „Безпилотни системи“ в украинската армия (ВСУ), който е пенсиониран поради раняване. Роман Зозуля е служил в десантно-щурмовите войски на ВСУ, като също е пенсиониран заради нараняване.

Според информация публикувана в медиите по време на ареста случаят е предизвикал и дипломатическо напрежение, като сред дипломатическите среди у нас се носеха слухове, че украинският посланик Олеся Илашчук е притискала служебния премиер Андрей Гюров заради делото за шпионаж срещу двамата арестувани украинци и е лобирала за задържаните, отричайки Киев да е взел на прицел трасето, носещо на България 100 милиона евро годишно.


Кърджали / България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове