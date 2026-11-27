Цончо Ганев, заместник-председател на Народното събрание и народен представител от „Възраждане“, коментира промяната в позицията на Румен Радев относно финансовата подкрепа за Украйна:

„На 10 ноември във Варна Румен Радев обясняваше, че България не може да участва в допълнително финансиране за Украйна заради процедурата за свръхдефицит. На 19 ноември заяви, че първо трябва да се направят разчети дали страната ни може да предостави гаранции. Само 16 дни по-късно, в Брюксел, вече обяви готовност България да бъде гарант по немилитарната част на новия заем за Украйна”, заяви Ганев на брифинг от Народното събрание.

Какво се промени за тези 16 дни? Къде са разчетите, които самият Радев поиска? Кой ги направи и защо българските граждани не са запознати с тях?

Европейската комисия прогнозира дефицит от 4% от БВП за България през 2027 г., а в същото време се предлага нов заем до 45 млрд. евро за Украйна. Казват ни, че България ще гарантира само немилитарната част. Но проектът позволява преразпределяне на средства между отделните направления. Кой гарантира, че българските ангажименти няма да бъдат засегнати?

“Настояваме Министерският съвет да публикува пълен отчет за всички досегашни плащания, поети гаранции и бъдещи задължения на България, свързани с подкрепата за Украйна. Гражданите имат право да знаят какви рискове поема държавата от тяхно име.Радев използва българската общност в Украйна като аргумент, но в проекта за новия заем няма отделено перо за подкрепа на българите там. Ако искаме да помагаме на сънародниците си, можем да го правим пряко – с конкретни проекти, ясни получатели и публичен контрол”, коментира още Ганев.

„Възраждане“ е против България да поема нови гаранции по този заем. Подкрепата за българската общност не може да бъде оправдание за нови финансови ангажименти към Украйна.

Радев трябва да обясни защо говори едно пред българските граждани, а прави друго в Брюксел. Българският интерес не може да бъде подменян с решения, които създават нови рискове за българските данъкоплатци.“