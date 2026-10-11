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Волгин по БНТ: Правомощията на президента трябва да се увеличат
  Тема: Избори

Волгин по БНТ: Правомощията на президента трябва да се увеличат

11 Октомври, 2026 15:25 386

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Разделителната линия е дали да има мир или война в Украйна. Пречките пред това да има мир са две

Волгин по БНТ: Правомощията на президента трябва да се увеличат - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Разделителната линия е дали да има мир или война в Украйна. Пречките пред това да има мир са две. Едната се намира в Киев и се нарича Володимир Зеленски, който иска войната да продължи. Защото благодарение на войната Зеленски удържа своето лидерство. Войната осигурява и финансовите потоци – където и да отиде Зеленски, получава милиарди. И другата пречка за мир е Брюксел, където се намират нашите ръководители, които също искат войната да продължи.“, каза Петър Волгин в ефира на БНТ и уточни, че партия „Възраждане“ настоява за мир в Украйна колкото се може по-скоро.

„Сделката за дизела между Тръмп и Путин е инвестиция в мир и инвестиция в сигурност, защото когато има взривоопасно покачване на цените на енергията, това рефлектира във всичко и се увеличава напрежението. Виждате какво става във Франция, в Испания, в Германия, всичко това е резултат от тази несигурност, която се стеле над целия модерен свят в момента“, коментира българският евродепутат и кандидат за вицепрезидент на „Възраждане“.

Той посочи, че САЩ много бързо могат да прекратят войната в Украйна, като прекъснат разузнавателните данни, които са в помощ на украинската армия. Ударите върху руските рафинерии са възможни, благодарение на американската разузнавателна информация. Така че няма смисъл Тръмп да призовава Зеленски да не атакува това или онова.

„Управляващите в България трябва да мислят за България, когато вземат решения“, повтори Волгин базовата теза на „Възраждане“ за независима държавна политика.

„В момента ръководството на ЕС не знам дали е силно или слабо, но е глупаво. Защото да отговаряш с 22-ри пакет санкции при положение, че предишните 21 пакета не са довели до нищо, това за какво ви говори? Има ли разум или не? Когато обявяваш, че трябва да се подготвяме и до няколко месеца едва ли не да влезем във война с Русия, това говори за изключително ниска степен на интелигентност. Европейският елит действително живее в измислен свят, в който тези хора се мислят за абсолютно прави и велики, и че всичко, което правят, води до положителни резултати, само че реалността показва точно обратното. Реалността показва, че всичко, което правят води до все по-лоши резултати.“

Петър Волгин напомни, че двамата с Костадин Костадинов като кандидатпрезидентстка двойка непрекъснато обикалят страната и това, което виждат, е, че хората искат управляващите да имат гръбнак, да бъдат силни и да отстояват българския национален интерес. Поведението на вечно съгласие с началниците е омръзнало на всички хора. Избирателите искат България да се държи достойно.

„Трябва да се разширят правомощията на президента. На първо място, президентът трябва да има право на законодателна инициатива. На второ място, ветото на президента трябва да се преодолява много по-трудно отколкото е сега, защото знаете, че сега просто се прегласува. На трето място, президентът трябва да има право да изисква провеждане на референдум. Всички българи гласуват за президент, това е огромно доверие и инвестиция“, каза Петър Волгин и призова да се гласува с бюлетина номер 11.


София / България
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