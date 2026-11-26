Подкрепата за президента Йотова е нараснала с 8% след изборите, показват данните от последното проучване на „Тренд“, поръчано от „24 часа“. Изследването отчита промяна в обществените нагласи след двата тура на вота, като по-висока подкрепа получават и „Продължаваме промяната“, и „Възраждане“.

Резултатите са коментирани от доц. Димитър Ганев от „Тренд“. По думите му вотът е отворил пропаст между ПБ и ПП-ДБ, но „старият съюз не е ръждясал до счупване“. Така политическата картина след изборите е представена като едновременно по-разделена и запазваща възможност за взаимодействие между формации, които вече са били партньори.

Оръжие, насилие и обновен театър

Сред темите в броя е и разработването на български варианти на HIMARS и Javelin, свързано с възможността за европейско финансиране на оръжейни проекти.

Криминалният психолог доц. Неделчо Стойчев говори за насилието по време на Хелоуин и заявява: „Нека им е неудобно на родителите на насилниците“. Той определя случилото се като примитивизъм.

В културната част е представено обновеното пространство на театър „София“. Зрителите ще разполагат с по-удобни седалки, места за хора с увреждания и модерна техническа апаратура.

Бившият външен министър Надежда Нейнски е сред авторите на акцентите в броя с речта си „Quo vadis, Europe?“, произнесена в Американския университет в България.

Изданието припомня и първите си страници от 26 ноември през различни години. Архивът проследява теми и събития, през които е преминала България, и ги поставя в контекста на настоящето.

Източници: 24chasa.bg