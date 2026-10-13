Александър Йорданов: България трябва да е с твърда антируска позиция

България трябва да има категорична антируска позиция, заявява бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов. В публикация във Facebook той свързва войната в Украйна с твърдения за руска подривна дейност на българска територия.

Йорданов твърди, че руската агресия срещу Украйна продължава, а жертвите от руска страна вече са над един милион. По думите му поне 100 000 от тях са загинали от български боеприпаси. Тези числа са представени от него, без в публикацията да се посочва независим източник за оценката.

Още новини от Украйна

„Към момента това е нашият български принос към мира. Повече боеприпаси за фронта, по-малко руски агресори“, пише Йорданов.

Той посочва, че българската оръжейна промишленост не е в криза, а работниците получават заплати и произвежданата продукция се използва по предназначение. Според него именно това обяснява опитите за ответни действия срещу България.

Твърдения за взривове и дрон

Йорданов определя взрива в склад с боеприпаси край Трявна като пореден руски „отговор“. В публикацията си той говори за десети или единадесети подобен случай, но не посочва конкретен списък на инцидентите или данни от разследващи органи.

Бившият евродепутат твърди още, че дронът, който е паднал и се е взривил край Кардам, е бил част от руска провокация. По думите му летателният апарат е достигнал българска територия в опасна близост до газопровод и газоразпределителна станция. Йорданов определя случая като неуспешна акция, но не представя публични доказателства за произхода на дрона.

„Руската агентурна и подривна дейност в страната ни не спи“, заявява той и предупреждава, че опасността вече е част от ежедневието в България.

Позицията му за войната

Йорданов свързва войната и с появата на по-видими проруски настроения в България. Той твърди, че вътрешните прояви на подкрепа към Русия са пряко свързани с продължаващия конфликт.

Позицията му е изцяло политическа оценка и не представлява потвърдено заключение на българските разследващи органи за конкретните случаи, които посочва. В края на публикацията Йорданов обобщава: „Война е!“

Източници: focus-news.net