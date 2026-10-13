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Александър Йорданов: България трябва да е с твърда антируска позиция
  Тема: Украйна

Александър Йорданов: България трябва да е с твърда антируска позиция

13 Октомври, 2026 09:22 577 38

  • александър йорданов-
  • русия-
  • украйна-
  • руска подривна дейност-
  • българска оръжейна промишленост

Бившият евродепутат твърди, че руската подривна дейност у нас продължава и свързва с нея взривове и провокации

Александър Йорданов: България трябва да е с твърда антируска позиция - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България трябва да има категорична антируска позиция, заявява бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов. В публикация във Facebook той свързва войната в Украйна с твърдения за руска подривна дейност на българска територия.

Йорданов твърди, че руската агресия срещу Украйна продължава, а жертвите от руска страна вече са над един милион. По думите му поне 100 000 от тях са загинали от български боеприпаси. Тези числа са представени от него, без в публикацията да се посочва независим източник за оценката.

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„Към момента това е нашият български принос към мира. Повече боеприпаси за фронта, по-малко руски агресори“, пише Йорданов.

Той посочва, че българската оръжейна промишленост не е в криза, а работниците получават заплати и произвежданата продукция се използва по предназначение. Според него именно това обяснява опитите за ответни действия срещу България.

Твърдения за взривове и дрон

Йорданов определя взрива в склад с боеприпаси край Трявна като пореден руски „отговор“. В публикацията си той говори за десети или единадесети подобен случай, но не посочва конкретен списък на инцидентите или данни от разследващи органи.

Бившият евродепутат твърди още, че дронът, който е паднал и се е взривил край Кардам, е бил част от руска провокация. По думите му летателният апарат е достигнал българска територия в опасна близост до газопровод и газоразпределителна станция. Йорданов определя случая като неуспешна акция, но не представя публични доказателства за произхода на дрона.

„Руската агентурна и подривна дейност в страната ни не спи“, заявява той и предупреждава, че опасността вече е част от ежедневието в България.

Позицията му за войната

Йорданов свързва войната и с появата на по-видими проруски настроения в България. Той твърди, че вътрешните прояви на подкрепа към Русия са пряко свързани с продължаващия конфликт.

Позицията му е изцяло политическа оценка и не представлява потвърдено заключение на българските разследващи органи за конкретните случаи, които посочва. В края на публикацията Йорданов обобщава: „Война е!“

Източници: focus-news.net


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Защо Ги извадихте Пак ?

    33 0 Отговор
    Тези Толупи ?

    09:24 13.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 мъкаааа

    30 0 Отговор
    Този Александър Йорданов определено е фашист!

    Коментиран от #12, #37

    09:25 13.10.2026

  • 5 Да, да

    26 0 Отговор
    Изкараха мазната артилерия.

    09:25 13.10.2026

  • 6 007 лиценз ту кил

    24 0 Отговор
    Война е, Саше. А ти Саше си много... знаеш какво.

    09:25 13.10.2026

  • 7 Делю Хайдутин

    19 0 Отговор
    Дядо Иван е на Крапец Месете погачите!

    Коментиран от #27

    09:25 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Точка

    20 1 Отговор
    АЛ е големият позор за българската политика и политици.

    Коментиран от #30

    09:26 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Трол

    20 0 Отговор
    Сашо нали се оттегли от активната политика?

    09:26 13.10.2026

  • 12 456

    13 0 Отговор

    До коментар #4 от "мъкаааа":

    Като чичо си. Господин 10% ще говори за политика 🤣

    09:27 13.10.2026

  • 13 Шопар

    21 0 Отговор
    Мазна , противна физиономия отблъскваща и воняща

    Наследник на убийци

    Коментиран от #29

    09:27 13.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Сандьо ти кажи

    17 0 Отговор
    Чича ти застреля ли шестте ястребинчета?
    Ти продаде ли ВМС на янките 1995г?
    Какви други зулуми направи?

    09:29 13.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 хахаха

    14 0 Отговор
    Йорданов твърди, че жертвите от руска страна вече са над един милион. По думите му поне 100 000 от тях са загинали от български боеприпаси.
    А други 200 000 са изядени от него...затова е по лесно да го прескочиш отколкото да го заобиколиш:)
    Остават само два въпроса - защо при размяна на убити укрите са винаги десетина пъти повече и защо единствения, който постоянно реве, че няма войници е Зельо.

    09:29 13.10.2026

  • 20 Русофилията е вредна за нашето здраве

    2 8 Отговор
    Александър Йорданов: България трябва да е с твърда антируска позиция
    Бившият евродепутат твърди, че руската подривна дейност у нас продължава и свързва с нея взривове и провокации
    -;-
    Каква твърда позиция, като 1.4 милиона избраха Мунчо и сега ще видим как и с какви протести да го махаме!

    09:30 13.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Пич

    15 0 Отговор

    До коментар #1 от "Кина":

    Чувал съм че бил толкова тъп, та някога му викали "Цвеклото", защото главата дебела но без мозък!
    Не виждам да е напреднал!

    09:30 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 котак или котик

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":

    кой го казва?

    09:31 13.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 хихи

    12 0 Отговор
    Винаги съм се чудил, След чифтосване на две еднополови жълти павета, какво се ражда?

    09:33 13.10.2026

  • 29 Русофилия за светлото бъдеще на Путлер

    1 11 Отговор

    До коментар #13 от "Шопар":

    13 Шопар
    00ОТГОВОР
    Мазна , противна физиономия отблъскваща и воняща

    Наследник на убийци
    -;
    Не съм знаел че СДС известния Александър Йорданов е роднина на Газдов. Апропо, другарки и другари, помните ли кой е Газдов и кои са концлагерите на фашистите
    Амана от червена фекалност и розова путлеризация!

    Коментиран от #38

    09:33 13.10.2026

  • 30 запетая

    1 4 Отговор

    До коментар #9 от "Точка":

    9 Точка
    30ОТГОВОР
    АЛ е големият позор за българската политика и политици.
    -;-
    А Гоце и Сава дали са гордите доносници на Прехода!

    09:35 13.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Чума

    5 0 Отговор
    След първите два потопени, мирните търовски кораби се прибраха плътно до БГ териториалните води, но станаха още по лесна цел за диверсантите! Следващите вече ще се скрият в териториалното ни море! Управляващи! Призовете мирните кораби, пътуващи за Одеса да пътуват по средата на морето, а не да се навират в нашия мирен бряг!

    09:37 13.10.2026

  • 33 още

    0 2 Отговор
    България трябва да е с твърда руска опозиция. Шаш и паника в противниковия отбор! Ако дойдат тук източните славяни,ще ни опапат за няколко дни.

    09:38 13.10.2026

  • 34 Абе,

    5 0 Отговор
    шкембелията , който е сред унищожителите на България, още ли раздава акъл?!

    09:39 13.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Трябва ли, шопар?

    09:42 13.10.2026

  • 37 Европеец

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "мъкаааа":

    И защо България да имама анруска позиция бе дебел фашист..... Кораби те карат оръжия за украинската хунта..... Вече трудно акостират в Одеса..... Затова отиват в румънските пристанища и оттам се претоварват на жп и авто транспорт за Украйна.... Дали искаш руснаците да ги удрят в румънските натовски пристанища.... Или пък да ги удрят в български териториални води или български пристанища..... Затова льотчика да извика украинската посланичка и да поиска от нея корабите пътуващи за Украйна и от Украйна да пътуват навътре в Черно море по-далече от българските граници.... Лётчика каза че ще вика руската посланичка Митрофанова и би било добре да бъде много внимателен в разговорът с нея, като може само да поиска руснаците да не бият кораби в български териториални води, което засега не го правят...... А иначе заиграването с натото повишава ескалацията и може да стане от играчка плачка...

    09:43 13.10.2026

  • 38 456

    1 0 Отговор

    До коментар #29 от "Русофилия за светлото бъдеще на Путлер":

    Ами наследник е на убиец на деца- фашист. Не си ли чувал за 6 деца от Ястребино ? 25.12.1943 - нещо да ти говори. Та този господин 10% /а между другото знаеш ли защо е известен така/ е племенник именно на този убиец на децата.

    09:43 13.10.2026

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