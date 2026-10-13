Александър Йорданов: България трябва да е с твърда антируска позиция

България трябва да има категорична антируска позиция, заявява бившият евродепутат от СДС Александър Йорданов. В публикация във Facebook той свързва войната в Украйна с твърдения за руска подривна дейност на българска територия.
Йорданов твърди, че руската агресия срещу Украйна продължава, а жертвите от руска страна вече са над един милион. По думите му поне 100 000 от тях са загинали от български боеприпаси. Тези числа са представени от него, без в публикацията да се посочва независим източник за оценката.
Той посочва, че българската оръжейна промишленост не е в криза, а работниците получават заплати и произвежданата продукция се използва по предназначение. Според него именно това обяснява опитите за ответни действия срещу България.
Твърдения за взривове и дрон
Йорданов определя взрива в склад с боеприпаси край Трявна като пореден руски „отговор“. В публикацията си той говори за десети или единадесети подобен случай, но не посочва конкретен списък на инцидентите или данни от разследващи органи.
Бившият евродепутат твърди още, че дронът, който е паднал и се е взривил край Кардам, е бил част от руска провокация. По думите му летателният апарат е достигнал българска територия в опасна близост до газопровод и газоразпределителна станция. Йорданов определя случая като неуспешна акция, но не представя публични доказателства за произхода на дрона.
„Руската агентурна и подривна дейност в страната ни не спи“, заявява той и предупреждава, че опасността вече е част от ежедневието в България.
Позицията му за войната
Йорданов свързва войната и с появата на по-видими проруски настроения в България. Той твърди, че вътрешните прояви на подкрепа към Русия са пряко свързани с продължаващия конфликт.
Позицията му е изцяло политическа оценка и не представлява потвърдено заключение на българските разследващи органи за конкретните случаи, които посочва. В края на публикацията Йорданов обобщава: „Война е!“
Източници: focus-news.net
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Защо Ги извадихте Пак ?
09:24 13.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 мъкаааа
Коментиран от #12, #37
09:25 13.10.2026
5 Да, да
09:25 13.10.2026
6 007 лиценз ту кил
09:25 13.10.2026
7 Делю Хайдутин
Коментиран от #27
09:25 13.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Точка
Коментиран от #30
09:26 13.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Трол
09:26 13.10.2026
12 456
До коментар #4 от "мъкаааа":Като чичо си. Господин 10% ще говори за политика 🤣
09:27 13.10.2026
13 Шопар
Наследник на убийци
Коментиран от #29
09:27 13.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Сандьо ти кажи
Ти продаде ли ВМС на янките 1995г?
Какви други зулуми направи?
09:29 13.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 хахаха
А други 200 000 са изядени от него...затова е по лесно да го прескочиш отколкото да го заобиколиш:)
Остават само два въпроса - защо при размяна на убити укрите са винаги десетина пъти повече и защо единствения, който постоянно реве, че няма войници е Зельо.
09:29 13.10.2026
20 Русофилията е вредна за нашето здраве
Бившият евродепутат твърди, че руската подривна дейност у нас продължава и свързва с нея взривове и провокации
-;-
Каква твърда позиция, като 1.4 милиона избраха Мунчо и сега ще видим как и с какви протести да го махаме!
09:30 13.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Пич
До коментар #1 от "Кина":Чувал съм че бил толкова тъп, та някога му викали "Цвеклото", защото главата дебела но без мозък!
Не виждам да е напреднал!
09:30 13.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 котак или котик
До коментар #3 от "К.О.Т..А.К 🐱":кой го казва?
09:31 13.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 хихи
09:33 13.10.2026
29 Русофилия за светлото бъдеще на Путлер
До коментар #13 от "Шопар":13 Шопар
00ОТГОВОР
Мазна , противна физиономия отблъскваща и воняща
Наследник на убийци
-;
Не съм знаел че СДС известния Александър Йорданов е роднина на Газдов. Апропо, другарки и другари, помните ли кой е Газдов и кои са концлагерите на фашистите
Амана от червена фекалност и розова путлеризация!
Коментиран от #38
09:33 13.10.2026
30 запетая
До коментар #9 от "Точка":9 Точка
30ОТГОВОР
АЛ е големият позор за българската политика и политици.
-;-
А Гоце и Сава дали са гордите доносници на Прехода!
09:35 13.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Чума
09:37 13.10.2026
33 още
09:38 13.10.2026
34 Абе,
09:39 13.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ха ха ха
09:42 13.10.2026
37 Европеец
До коментар #4 от "мъкаааа":И защо България да имама анруска позиция бе дебел фашист..... Кораби те карат оръжия за украинската хунта..... Вече трудно акостират в Одеса..... Затова отиват в румънските пристанища и оттам се претоварват на жп и авто транспорт за Украйна.... Дали искаш руснаците да ги удрят в румънските натовски пристанища.... Или пък да ги удрят в български териториални води или български пристанища..... Затова льотчика да извика украинската посланичка и да поиска от нея корабите пътуващи за Украйна и от Украйна да пътуват навътре в Черно море по-далече от българските граници.... Лётчика каза че ще вика руската посланичка Митрофанова и би било добре да бъде много внимателен в разговорът с нея, като може само да поиска руснаците да не бият кораби в български териториални води, което засега не го правят...... А иначе заиграването с натото повишава ескалацията и може да стане от играчка плачка...
09:43 13.10.2026
38 456
До коментар #29 от "Русофилия за светлото бъдеще на Путлер":Ами наследник е на убиец на деца- фашист. Не си ли чувал за 6 деца от Ястребино ? 25.12.1943 - нещо да ти говори. Та този господин 10% /а между другото знаеш ли защо е известен така/ е племенник именно на този убиец на децата.
09:43 13.10.2026