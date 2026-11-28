България настоява Европейският съюз да отмени забраните за внос на руски чугун и минно оборудване и да извади две руски лица от предложения нов санкционен списък. В замяна София е готова да подкрепи по-широк кръг от нови мерки срещу Москва, съобщава „Киев Индипендънт“, позовавайки се на четирима дипломати от държави членки.

Исканията са отправени в рамките на преговорите по 22-рия пакет санкции срещу Русия, предложен от Европейската комисия на 23 ноември. Пакетът все още не е окончателно приет. Според дипломатическите източници България и Италия са двете страни, направили възражения по същество срещу отделни елементи от предложенията.

Още новини от Украйна

Какво иска София

Българската позиция засяга две забрани, приети в предишни санкционни кръгове на ЕС. Едната е свързана с руския чугун, който се използва като междинен продукт при производството на стомана. Другата се отнася до минно оборудване.

София също възразява срещу включването на руска химическа компания и руски гражданин в новите списъци. Според дипломатите България се опасява, че санкциите срещу химическата компания могат да се отразят на селското стопанство заради ролята ѝ в производството на торове. Руският гражданин е свързан с ядрен обект, който има гражданско и военно предназначение. Българската страна се позовава на съображения, свързани с ядрената сигурност, но точните мотиви не са публично изяснени.

Представители на ЕС и Украйна подозират, че зад искането за отпадане на вносните ограничения стоят търговски интереси. Един от дипломатите твърди, че България е посочила неуспешни опити за диверсифициране на доставките. Постоянното представителство на България към ЕС не е дало коментар пред „Киев Индипендънт“.

Какво включва новият пакет

Предложението на Европейската комисия разширява ограниченията срещу руската финансова система и криптоплатформите. Предвижда се забрана за транзакции с около 60 руски банки и изключването им от системата SWIFT. Предлагат се още мерки срещу платежни мрежи в трети държави, които помагат за заобикаляне на санкциите.

Пакетът включва разширяване на забраната за европейски услуги към руската енергетика, добавяне на над 70 кораба към списъка на руския сенчест флот и визова забрана за бивши руски военнослужещи. Европейската комисия предлага също руски отбори и спортисти да не участват под руския флаг в спортни събития в ЕС, както и ограничения за руски спонсори в европейския спорт и култура.

Предишен спор за руски санкции

„Ще продължим да предлагаме нови санкции, докато Русия не покаже истинско намерение за траен мир в Украйна“, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Това не е първият случай през 2026 г., в който България поставя условия по санкционната политика на ЕС. През юни страната настоя руският патриарх Кирил да не бъде включван в санкционен списък. През септември премиерът Румен Радев заяви, че София е поискала от списъка да бъдат извадени Кирил, Вагит Алекперов и Искандер Махмудов. По думите му исканията са били удовлетворени.

Държавите членки целят да финализират споразумението по 22-рия пакет през декември, вероятно на срещата на външните министри на 14 декември, преди заседанието на Европейския съвет по-късно същия месец.

Източници: kyivindependent.com, bnrnews.bg, apnews.com