Ще предаде ли България Ива Михайлова на Скопие?

Ива Михайлова беше обявена за централно и международно издирване от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, след като пристигна в България за медицински изследвания и лечение. Основният съд в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, след като тя не е била открита на адреса си и според северномакедонските власти не е изпълнила задължението да се явява пред компетентните органи.

Срещу 23-годишната жена се води дело за тежка катастрофа със смъртен случай. Инцидентът е станал на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. Един човек е загинал, а няколко души, сред които и Михайлова, са били ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Вината ѝ не е установена с окончателен съдебен акт.

След катастрофата на Михайлова са били отнети двата паспорта, а съдът е наложил забрана да напуска Северна Македония и Кочани. Тя настояваше да продължи лечението си в България. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди отказа на Основния съд в Кочани да ѝ разреши лечение извън страната. Българското Министерство на външните работи заяви, че медицинската интервенция е необходима и че тя не може да бъде осигурена в Северна Македония.

Как се стигна до издирването

Михайлова се появи в София на 12 октомври и беше приета в „Пирогов“. Тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт и са представили лични документи. Северномакедонското МВР съобщи, че в системата на граничната полиция няма регистрирано излизане на Михайлова от страната, а българските институции започнаха да изясняват обстоятелствата около преминаването.

„За тази една година, откакто съм задържана в Македония, съм минала над 50 прегледа. Имам достатъчно прегледи, имам нужда от лечение, а не прегледи“, каза Михайлова пред bTV. Тя не уточни дали ще се върне за следващото заседание по делото, насрочено за 9 ноември.

Какво означава българското ѝ гражданство

Северна Македония може да изпрати официално искане за екстрадиция, но това не означава, че България ще го уважи. Член 25, алинея 4 от Конституцията предвижда, че български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен при основание в ратифициран и влязъл в сила международен договор.

Законът за екстрадицията и Европейската заповед за арест също изключва предаването на български граждани, освен ако международен договор не предвижда друго. По Европейската конвенция за екстрадиция България изрично е заявила, че отказва екстрадиция на свои граждани. Тъй като Михайлова има българско гражданство към момента, в който би било получено евентуалното искане, това е сериозна правна пречка пред предаването ѝ.

Международното издирване само по себе си не е присъда и не означава автоматично задържане или екстрадиция. Ако Северна Македония изпрати документи, българските компетентни органи ще трябва да преценят основанието за искането, гражданството ѝ и приложимите международни правила. Към момента публично потвърдено е издирването, но не и че България е получила пълен комплект документи за екстрадиция.

Източници: btvnovinite.bg, mediapool.bg