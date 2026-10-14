Ще предаде ли България Ива Михайлова на Скопие?

Ива Михайлова беше обявена за централно и международно издирване от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, след като пристигна в България за медицински изследвания и лечение. Основният съд в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, след като тя не е била открита на адреса си и според северномакедонските власти не е изпълнила задължението да се явява пред компетентните органи.
Срещу 23-годишната жена се води дело за тежка катастрофа със смъртен случай. Инцидентът е станал на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. Един човек е загинал, а няколко души, сред които и Михайлова, са били ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Вината ѝ не е установена с окончателен съдебен акт.
След катастрофата на Михайлова са били отнети двата паспорта, а съдът е наложил забрана да напуска Северна Македония и Кочани. Тя настояваше да продължи лечението си в България. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди отказа на Основния съд в Кочани да ѝ разреши лечение извън страната. Българското Министерство на външните работи заяви, че медицинската интервенция е необходима и че тя не може да бъде осигурена в Северна Македония.
Как се стигна до издирването
Михайлова се появи в София на 12 октомври и беше приета в „Пирогов“. Тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт и са представили лични документи. Северномакедонското МВР съобщи, че в системата на граничната полиция няма регистрирано излизане на Михайлова от страната, а българските институции започнаха да изясняват обстоятелствата около преминаването.
„За тази една година, откакто съм задържана в Македония, съм минала над 50 прегледа. Имам достатъчно прегледи, имам нужда от лечение, а не прегледи“, каза Михайлова пред bTV. Тя не уточни дали ще се върне за следващото заседание по делото, насрочено за 9 ноември.
Какво означава българското ѝ гражданство
Северна Македония може да изпрати официално искане за екстрадиция, но това не означава, че България ще го уважи. Член 25, алинея 4 от Конституцията предвижда, че български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен при основание в ратифициран и влязъл в сила международен договор.
Законът за екстрадицията и Европейската заповед за арест също изключва предаването на български граждани, освен ако международен договор не предвижда друго. По Европейската конвенция за екстрадиция България изрично е заявила, че отказва екстрадиция на свои граждани. Тъй като Михайлова има българско гражданство към момента, в който би било получено евентуалното искане, това е сериозна правна пречка пред предаването ѝ.
Международното издирване само по себе си не е присъда и не означава автоматично задържане или екстрадиция. Ако Северна Македония изпрати документи, българските компетентни органи ще трябва да преценят основанието за искането, гражданството ѝ и приложимите международни правила. Към момента публично потвърдено е издирването, но не и че България е получила пълен комплект документи за екстрадиция.
Източници: btvnovinite.bg, mediapool.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
Коментиран от #8, #42
14:45 14.10.2026
2 Без майтап
14:46 14.10.2026
3 чистата истина
Коментиран от #7, #14
14:47 14.10.2026
4 Ако някой българин
Трабва ли това момиче осакатено физически от Скопие чрез бездийствие, да бъде осакатено и морално от България?
14:48 14.10.2026
5 Овчар
Коментиран от #16
14:48 14.10.2026
6 Гост
Коментиран от #29
14:49 14.10.2026
7 Аууууу
До коментар #3 от "чистата истина":У нас всичко е уредено със закон но те важат само за простолюдието.
14:50 14.10.2026
8 Европеец
До коментар #1 от "честен ционист":Ако в бг-то е правова държава и както червения петруханец льотчика казва че споразуменията трябва да се спазват то Ива Михайлова трябва да бъде екстрадирана в Македония.... Да видим льотчика как ще се справи с тоя казус... Определено македончето и адвоката забъркаха каша и се и.раха на усилията на българските политици.....
Коментиран от #12
14:50 14.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Откъде знае чамовото
Май са ударили дъното и копоят надолу!
14:51 14.10.2026
11 вие луди ли сте???
14:51 14.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Гост
14:53 14.10.2026
14 Хмм
До коментар #3 от "чистата истина":а България каква е, в самото президентство освобождават от затвора наркопласьори осъждани неведнъж в чужбина и единият вилнеещ в затворническата болница докато според вицепрезидентката е на смъртно легло?
Коментиран от #15
14:54 14.10.2026
15 Мхх
До коментар #14 от "Хмм":Абе те урсулите ни харизаха еврото при неизпълняващи критерии и разхищават 100 милиарда евро за оръжия за Украйна, ти думаш, че България е лоша, я кажи за брюкселските зелки Урсуля и Каяя
Коментиран от #18
14:57 14.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Само да питам
Какво работи тази в България внася ли осигуровки.
Коментиран от #32
15:02 14.10.2026
18 Хмм
До коментар #15 от "Мхх":по-лоши са и от нас, те ни научиха на корупция, навремето те създадоха ГЕРБ, поне така се хвалеше Борисов, меркел искалаполицай, пак го защитават, но приглушено, вече няма на сбирките им изписано фондация Аденауер?
15:02 14.10.2026
19 Радев
15:03 14.10.2026
20 Въй
15:03 14.10.2026
21 Факт на квадрат
Хубаво, ама такова мислене и политика не се приема от цивилизования свят и няма да намери ничия подкрепа. Хора като покойния Божидар Димитров, Каракачана и Славчо са архаични скелети от стария гардероб на балканския шовинизъм. Апропо, Дългия първоначално обави убийството на Петрохан като мафиотско, после разруши паметника на жертвите. Верно го е казал народа, на високо акъл не вирее.
15:04 14.10.2026
22 Стенли
Коментиран от #23, #24
15:07 14.10.2026
23 Стенли
До коментар #22 от "Стенли":Да поясня , исках , да кажа единствената държава на Балканския полуостров , а не в света
15:10 14.10.2026
24 Ама
До коментар #22 от "Стенли":България е признала първа измислената държавица, благодарение на Желю Жабата.Сега ревете, вместо да спазвате международното право и юристпруденция по казуса.
Коментиран от #34
15:12 14.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 ПЪЛНИ Глупости
15:18 14.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Стенли
До коментар #6 от "Гост":Приятелю всичко може да се очаква от българските ,власти , спомни си че та са искали да предададат един национален герой като капитан Петко войвода на турците 🤯😮💨,аз съм далеч от мисълта да сравнявам това момиче с герой като капитан Петко войвода , но ми жал за хилядите жертви паднали Македония , да се върне в пределите на България и много де натъжавам като гледам тази омраза от така наречените македонци , само едно ще кажа , че дърво без корен изсъхва
15:19 14.10.2026
30 Щее
Коментиран от #33, #35
15:21 14.10.2026
31 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #26 от "И ти не си по-убав и умен":Ама ти голям юрист се изписа !! И като гледам си и приготвил въже !Така ли ще реагираш ако на теб ти дойде до главата ?АА ти си за правото ,да трябва да се сложим на макетата ! А Случаят със Спаска Митрова от 2009 г. наистина остана в историята като един от най-болезнените примери за това как българската дипломация реагира тромаво и остави свой гражданин без реална защита навреме. Жената умря на 37 години! Дори след излизането ѝ от затвора, тормозът над нея в Македония продължи с нови дела, а българската държава така и не намери законов или дипломатически механизъм да гарантира спокойствието ѝ. Това ли искаме ??
15:29 14.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #30 от "Щее":И накрая ще стане като Спаска Митрова от 2009 г ! И няма да има виновни ! Щото политиците са ни ...... !!
15:31 14.10.2026
34 Стенли
До коментар #24 от "Ама":Чакай малко това , това че един разсипник на България , защото те с Костов са най големите , разсипници , на съвременна България , е признал на времето измислена държавица , не трябва сега да се кланяме на тези пишман националисти е Скопие и има една много хубава българска поговорка на зло куче зъл прът
15:32 14.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 ПЪЛНИ Глупости
Коментиран от #39
15:37 14.10.2026
37 въпросче
Коментиран от #38
15:38 14.10.2026
38 ПЪЛНИ Глупости
До коментар #37 от "въпросче":Да така е ! Но аз подозирам че БГ политиците дето управляват сега ,угоднически ще я харижат на душманите и ще кажат че "Е това са добросъседски отношения " И я забравяме девойката завинаги !И вълка сит и битият бит!!
15:43 14.10.2026
39 Хмм
До коментар #36 от "ПЪЛНИ Глупости":а паленето на български знамена в украйна какъв акт е, а надписът на паметника на българските опълченци в Болград - чемодан, вокзал, София, какъв е акт е, а оскверняването на паметника на хан Кубрат какъв акт е?
15:53 14.10.2026
40 ПЪЛНИ Глупости
15:53 14.10.2026
41 Перо
15:55 14.10.2026
42 Перо
До коментар #1 от "честен ционист":И колко шекела ще вземеш от тая простотия?
15:56 14.10.2026