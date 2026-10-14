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Ще предаде ли България Ива Михайлова на Скопие?

Ще предаде ли България Ива Михайлова на Скопие?

14 Октомври, 2026 14:43 1 377 42

  • ива михайлова-
  • северна македония-
  • международно издирване-
  • екстрадиция-
  • катастрофа

Северна Македония я обяви за международно издирване след пристигането ѝ в София. Българското ѝ гражданство е сериозна пречка пред евентуална екстрадиция

Ще предаде ли България Ива Михайлова на Скопие? - 1
Снимка: МВР- Северна Македония
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ива Михайлова беше обявена за централно и международно издирване от Министерството на вътрешните работи на Северна Македония, след като пристигна в България за медицински изследвания и лечение. Основният съд в Кочани постанови 30-дневно задържане под стража, след като тя не е била открита на адреса си и според северномакедонските власти не е изпълнила задължението да се явява пред компетентните органи.

Срещу 23-годишната жена се води дело за тежка катастрофа със смъртен случай. Инцидентът е станал на 7 октомври 2025 г. на пътя между Кочани и Щип. Един човек е загинал, а няколко души, сред които и Михайлова, са били ранени. Според обвинението тя е шофирала с превишена скорост и е навлязла в насрещното движение. Вината ѝ не е установена с окончателен съдебен акт.

След катастрофата на Михайлова са били отнети двата паспорта, а съдът е наложил забрана да напуска Северна Македония и Кочани. Тя настояваше да продължи лечението си в България. На 20 август Апелативният съд в Щип потвърди отказа на Основния съд в Кочани да ѝ разреши лечение извън страната. Българското Министерство на външните работи заяви, че медицинската интервенция е необходима и че тя не може да бъде осигурена в Северна Македония.

Как се стигна до издирването

Михайлова се появи в София на 12 октомври и беше приета в „Пирогов“. Тя и адвокатът ѝ Николай Димитров заявиха, че са преминали през официален граничен пункт и са представили лични документи. Северномакедонското МВР съобщи, че в системата на граничната полиция няма регистрирано излизане на Михайлова от страната, а българските институции започнаха да изясняват обстоятелствата около преминаването.

„За тази една година, откакто съм задържана в Македония, съм минала над 50 прегледа. Имам достатъчно прегледи, имам нужда от лечение, а не прегледи“, каза Михайлова пред bTV. Тя не уточни дали ще се върне за следващото заседание по делото, насрочено за 9 ноември.

Какво означава българското ѝ гражданство

Северна Македония може да изпрати официално искане за екстрадиция, но това не означава, че България ще го уважи. Член 25, алинея 4 от Конституцията предвижда, че български гражданин не може да бъде предаден на друга държава за наказателно преследване, освен при основание в ратифициран и влязъл в сила международен договор.

Законът за екстрадицията и Европейската заповед за арест също изключва предаването на български граждани, освен ако международен договор не предвижда друго. По Европейската конвенция за екстрадиция България изрично е заявила, че отказва екстрадиция на свои граждани. Тъй като Михайлова има българско гражданство към момента, в който би било получено евентуалното искане, това е сериозна правна пречка пред предаването ѝ.

Международното издирване само по себе си не е присъда и не означава автоматично задържане или екстрадиция. Ако Северна Македония изпрати документи, българските компетентни органи ще трябва да преценят основанието за искането, гражданството ѝ и приложимите международни правила. Към момента публично потвърдено е издирването, но не и че България е получила пълен комплект документи за екстрадиция.

Източници: btvnovinite.bg, mediapool.bg


Северна Македония
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    16 35 Отговор
    Ако преди това не забегне за Ташкент с адвокатчето. България яко се изложи покрай това девойче. Държава укриваща углавни престъпници и бегалци от закона.

    Коментиран от #8, #42

    14:45 14.10.2026

  • 2 Без майтап

    17 2 Отговор
    Закон, правила за всички.

    14:46 14.10.2026

  • 3 чистата истина

    29 10 Отговор
    Северната М. е престъпна държава - не се предават български граждани на мафиотска държава, в която няма върховенство на закона.

    Коментиран от #7, #14

    14:47 14.10.2026

  • 4 Ако някой българин

    24 8 Отговор
    е успял да избяга по турско от Диарбекир, трябва ли члизките му да го върнат на Султана, та да вре и се затрива?
    Трабва ли това момиче осакатено физически от Скопие чрез бездийствие, да бъде осакатено и морално от България?

    14:48 14.10.2026

  • 5 Овчар

    18 5 Отговор
    Изтеглете си парите от банките приятели и сънародници..! Идва финансова и енергийна катастрофа с размери невиждани до СЕГА..!

    Коментиран от #16

    14:48 14.10.2026

  • 6 Гост

    10 7 Отговор
    Мунчо трябва да е голям продажник да а предаде, предстои да покаже 🙉

    Коментиран от #29

    14:49 14.10.2026

  • 7 Аууууу

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "чистата истина":

    У нас всичко е уредено със закон но те важат само за простолюдието.

    14:50 14.10.2026

  • 8 Европеец

    11 9 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Ако в бг-то е правова държава и както червения петруханец льотчика казва че споразуменията трябва да се спазват то Ива Михайлова трябва да бъде екстрадирана в Македония.... Да видим льотчика как ще се справи с тоя казус... Определено македончето и адвоката забъркаха каша и се и.раха на усилията на българските политици.....

    Коментиран от #12

    14:50 14.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Откъде знае чамовото

    6 10 Отговор
    министерство, че медицинската интервенция не може да бъде извършена в Северна Македония!
    Май са ударили дъното и копоят надолу!

    14:51 14.10.2026

  • 11 вие луди ли сте???

    9 5 Отговор
    Знаете ли какво коства това изкарване на момичето.......сега да го предадете....айде отивайте за боровинки под лавината и забравете....дядо дръмпи с желание да ви намести.....по чешки!

    14:51 14.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Гост

    5 4 Отговор
    Престанете да ни занимавате с всякакви маловажни глупости като това девойче,никой не казва има ли следи от "официалното" и влизане в България,за смях ставаме с такива българо-македонски "казуси"

    14:53 14.10.2026

  • 14 Хмм

    7 4 Отговор

    До коментар #3 от "чистата истина":

    а България каква е, в самото президентство освобождават от затвора наркопласьори осъждани неведнъж в чужбина и единият вилнеещ в затворническата болница докато според вицепрезидентката е на смъртно легло?

    Коментиран от #15

    14:54 14.10.2026

  • 15 Мхх

    13 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хмм":

    Абе те урсулите ни харизаха еврото при неизпълняващи критерии и разхищават 100 милиарда евро за оръжия за Украйна, ти думаш, че България е лоша, я кажи за брюкселските зелки Урсуля и Каяя

    Коментиран от #18

    14:57 14.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Само да питам

    7 2 Отговор
    защо никой не споменава кой е загинал във катастрофата че тая я тормозят толкова.
    Какво работи тази в България внася ли осигуровки.

    Коментиран от #32

    15:02 14.10.2026

  • 18 Хмм

    3 1 Отговор

    До коментар #15 от "Мхх":

    по-лоши са и от нас, те ни научиха на корупция, навремето те създадоха ГЕРБ, поне така се хвалеше Борисов, меркел искалаполицай, пак го защитават, но приглушено, вече няма на сбирките им изписано фондация Аденауер?

    15:02 14.10.2026

  • 19 Радев

    4 0 Отговор
    Ако го допусна, по-добре да подам оставка

    15:03 14.10.2026

  • 20 Въй

    0 0 Отговор
    Кочани и Щипки.

    15:03 14.10.2026

  • 21 Факт на квадрат

    5 5 Отговор
    България все се набълква в криминални сюжети. Краде църковни утвари от Гърция уж да ги спасява от тях самите и след 80 години ги разменя за едни кости, краде история славянобългарска пак да я спаси и пак я връща на Атон, сега едно македонско девойче изведе инкогнито, подсъдима за ПТП, само защото има бългалски паспорт, уж да го лекува от нещо си.
    Хубаво, ама такова мислене и политика не се приема от цивилизования свят и няма да намери ничия подкрепа. Хора като покойния Божидар Димитров, Каракачана и Славчо са архаични скелети от стария гардероб на балканския шовинизъм. Апропо, Дългия първоначално обави убийството на Петрохан като мафиотско, после разруши паметника на жертвите. Верно го е казал народа, на високо акъл не вирее.

    15:04 14.10.2026

  • 22 Стенли

    7 3 Отговор
    Виждам тук разни , коментари за и против това момиче , аз нищо не мога да кажа , конкретно дали е виновна или , не , но по принцип тази изкуствено създадена държавица , откъсната от плътта на майка България , както са повечето територии , защото България е единствената държава граничеща сама със себи си , та искам да кажа , че само заради ширещата се антибългарска омраза , не бива да я предаваме , това е моето лично мнение и не ангажирам никой с него

    Коментиран от #23, #24

    15:07 14.10.2026

  • 23 Стенли

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    Да поясня , исках , да кажа единствената държава на Балканския полуостров , а не в света

    15:10 14.10.2026

  • 24 Ама

    4 1 Отговор

    До коментар #22 от "Стенли":

    България е признала първа измислената държавица, благодарение на Желю Жабата.Сега ревете, вместо да спазвате международното право и юристпруденция по казуса.

    Коментиран от #34

    15:12 14.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 ПЪЛНИ Глупости

    3 3 Отговор
    И понеже и управниците са същите като 2/3 от вас ,ще я похарчат момата за да се сложат "демократично" на Макетата както винаги сме били !Вместо да ги блокираме за Европа ние се подлагаме , и сега да не стане същото защото ще е срам и позор !

    15:18 14.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Стенли

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Приятелю всичко може да се очаква от българските ,власти , спомни си че та са искали да предададат един национален герой като капитан Петко войвода на турците 🤯😮‍💨,аз съм далеч от мисълта да сравнявам това момиче с герой като капитан Петко войвода , но ми жал за хилядите жертви паднали Македония , да се върне в пределите на България и много де натъжавам като гледам тази омраза от така наречените македонци , само едно ще кажа , че дърво без корен изсъхва

    15:19 14.10.2026

  • 30 Щее

    3 2 Отговор
    В крайна сметка ще я върнат, няма къде да мърдат, а на обществото ще бъде казано, че ще следят отблизо къдебния процес и те така.

    Коментиран от #33, #35

    15:21 14.10.2026

  • 31 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "И ти не си по-убав и умен":

    Ама ти голям юрист се изписа !! И като гледам си и приготвил въже !Така ли ще реагираш ако на теб ти дойде до главата ?АА ти си за правото ,да трябва да се сложим на макетата ! А Случаят със Спаска Митрова от 2009 г. наистина остана в историята като един от най-болезнените примери за това как българската дипломация реагира тромаво и остави свой гражданин без реална защита навреме. Жената умря на 37 години! Дори след излизането ѝ от затвора, тормозът над нея в Македония продължи с нови дела, а българската държава така и не намери законов или дипломатически механизъм да гарантира спокойствието ѝ. Това ли искаме ??

    15:29 14.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 ПЪЛНИ Глупости

    2 0 Отговор

    До коментар #30 от "Щее":

    И накрая ще стане като Спаска Митрова от 2009 г ! И няма да има виновни ! Щото политиците са ни ...... !!

    15:31 14.10.2026

  • 34 Стенли

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Ама":

    Чакай малко това , това че един разсипник на България , защото те с Костов са най големите , разсипници , на съвременна България , е признал на времето измислена държавица , не трябва сега да се кланяме на тези пишман националисти е Скопие и има една много хубава българска поговорка на зло куче зъл прът

    15:32 14.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 ПЪЛНИ Глупости

    3 0 Отговор
    Казусът с Ива от Кочани не е изолиран инцидент. Подпалването на Българския културен клуб „Иван Михайлов“ в Битоля! Многократните атаки с камъни, чупене и стрелба с огнестрелно оръжие срещу българския клуб „Цар Борис III“ в Охрид !! Зверският опит за убийство на Пендиков в Охрид, който беше пребит почти до смърт единствено заради доблестта си публично да заяви, че е българин,налагането на позорна условна присъда за затвор на председателя на заличеното българско сдружение в Битоля Люпчо Георгиевски!!На тия ли да им вярваме ??

    Коментиран от #39

    15:37 14.10.2026

  • 37 въпросче

    2 1 Отговор
    Амииии, след като вината ѝ не е установена с окончателен съдебен акт,как така ще я съдят и издирват за съдене?!?!

    Коментиран от #38

    15:38 14.10.2026

  • 38 ПЪЛНИ Глупости

    2 1 Отговор

    До коментар #37 от "въпросче":

    Да така е ! Но аз подозирам че БГ политиците дето управляват сега ,угоднически ще я харижат на душманите и ще кажат че "Е това са добросъседски отношения " И я забравяме девойката завинаги !И вълка сит и битият бит!!

    15:43 14.10.2026

  • 39 Хмм

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "ПЪЛНИ Глупости":

    а паленето на български знамена в украйна какъв акт е, а надписът на паметника на българските опълченци в Болград - чемодан, вокзал, София, какъв е акт е, а оскверняването на паметника на хан Кубрат какъв акт е?

    15:53 14.10.2026

  • 40 ПЪЛНИ Глупости

    1 0 Отговор
    И вместо "гражданското общество" да застане като стена срещу произвола на макетата и да не позволи да предадат момата ,се започват типичните глупости заради които няма пазач на БГ казана в АДА !!Ако разбирате иронията !

    15:53 14.10.2026

  • 41 Перо

    1 0 Отговор
    Циганьорите ще има да чакат екстрадиране! Те не изпълняват даже договора с ЕС!

    15:55 14.10.2026

  • 42 Перо

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    И колко шекела ще вземеш от тая простотия?

    15:56 14.10.2026

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