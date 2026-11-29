Двама души са пострадали при катастрофа на главния път София–Варна край разклона за село Добри дял. Инцидентът е станал във Великотърновска област, а около 20:00 часа движението в участъка е било временно спряно. Това съобщи Областната дирекция на МВР във Велико Търново.

Леките автомобили са пренасочвани по обходен маршрут през селата Козаревец и Лясковец. Не са съобщени подробности за самоличността и състоянието на пострадалите, както и за причината за сблъсъка.

Заради усложнената зимна обстановка е спряно движението на товарни автомобили с тегло над 12 тона по цялата пътна мрежа във Великотърновска област. Закъсали камиони са съобщени край Самоводене, Поликраище, при Присовските завои и край Полски Тръмбеш.

Пореден инцидент по натоварения маршрут

„Пътната обстановка се влошава. Шофирайте изключително внимателно, ако не се налага да пътувате, останете си вкъщи“, призовават от ОДМВР–Велико Търново.

Това е поредно временно ограничаване на движението по пътя София–Варна във Великотърновско през последния месец. На 29 октомври катастрофа край Лясковец блокира трасето, като беше съобщено за един пострадал. На 9 ноември в района на разклона за Тетевен стана сблъсък с участието на камион, автобус и лек автомобил, при който не бяха регистрирани ранени.

Към последно съобщените данни движението при Добри дял се регулира заради катастрофата и тежките зимни условия, а водачите са призовани да избягват неналожителни пътувания.

Източници: btvnovinite.bg, focus-news.net, dariknews.bg