Рибарски: България да не се самоизолира заради Украйна

България трябва да спре да се разграничава от всяка инициатива, в която се споменава Украйна, заяви депутатът от „Продължаваме промяната“ Радослав Рибарски в предаването „Денят ON AIR“. По думите му страната трябва да търси общи решения със съседните държави, НАТО и Европейския съюз за гарантиране на сигурността на корабите в Черно море.

„Позицията ни ни самоизолира“, каза Рибарски, като посочи украинския опит в системите за неутрализиране на дронове. Той заяви, че Румъния и Турция също ще стигнат до необходимостта от съвместни действия за защита на корабоплаването.

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Рибарски предупреди, че атаките срещу търговски кораби вече се отразяват на износа чрез по-високи застраховки. Според него при зърнопроизводителите няма яснота кога ще могат да изнесат продукцията си, което създава риск за сектора.

Депутатът заяви, че управляващите не планират достатъчно мерки за горивата. Той посочи, че след два потопени и два атакувани кораба позицията им се е променила, а включването в програма на НАТО би струвало 220 хил. евро.

Рибарски припомни, че особеният управител на „Лукойл“ трябва ежемесечно да представя доклад пред Народното събрание. В същото време от „Лукойл Нефтохим Бургас“ беше заявено, че България няма да остане без дизел, въпреки увеличените транспортни разходи и застраховки на танкерите.

Рибарски заяви, че от „Продължаваме промяната“ не очакват скоро да стане ясно откъде идват атаките срещу корабите. Според него най-малкото действие е било да бъде привикан руският посланик Елеонора Митрофанова.

Той цитира разговор между себе си и премиера Румен Радев, според когото увереността, че няма да има нови удари, идва от разговори с Митрофанова и Кирило Буданов. Рибарски настоя управляващите ясно да определят Русия като агресор, но произходът на атаките остава непотвърден.

По време на изслушване в парламента Румен Радев заяви, че към момента няма категорични доказателства кой е извършителят. Премиерът посочи още, че рафинерията в Бургас е осигурена със суров петрол до средата на декември, като в складовете има 140 хил. тона, а други 420 хил. тона са за разтоварване от три танкера.

Рибарски предупреди и за очакван допълнителен натиск върху цените на природния газ. Според него това може да се отрази на електроенергията и топлоенергията през зимните месеци, а настоящите компенсации не дават достатъчно сигурност.

Като възможност за ограничаване на риска депутатът посочи достъпа до природен газ от Азербайджан, който според него е на най-ниска цена.