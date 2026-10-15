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Даниел Митов: Правителството закъсня с реакцията за Черно море
  Тема: Украйна

Даниел Митов: Правителството закъсня с реакцията за Черно море

15 Октомври, 2026 08:46 412 16

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  • черно море-
  • нато-
  • атаки срещу кораби-
  • русия

Депутатът настоява България да поиска консултации по член 4 от НАТО и да посочи Русия като източник на нестабилност

Даниел Митов: Правителството закъсня с реакцията за Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството закъсня с политическата реакция за сигурността в Черно море и трябваше незабавно да посочи Русия като основен източник на нестабилност. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов, който настоя България да координира действията си с Румъния и Турция и да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.

Митов коментира темата след поредицата атаки срещу търговски кораби в близост до българския бряг. Според него кабинетът е поставил политическата реакция в зависимост от приключването на разследването, въпреки че дипломатическа позиция може да бъде заявена и преди установяването на всички технически детайли.

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„Първото нещо, което трябва да направи правителството, е да назове Русия като основен източник на нестабилност в Черно море, като заплаха за корабоплаването“, заяви Митов.

По думите му разследването и търсенето на доказателства са необходими, но не изключват политическа оценка на риска. Митов твърди, че липсата на категорична позиция може да бъде възприета като слабост и да насърчи нови провокации в българското пространство за сигурност.

Нови атаки край българския бряг

На 13 октомври търговският кораб „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, беше атакуван на 18 морски мили източно от Бяла. По данни на екипажа корабът е бил ударен от три въздушни дрона по палубата и борда. Морският спасителен център във Варна е спасил целия екипаж от седем украински и осем азербайджански граждани, като на петима от тях е оказана медицинска помощ.

В същия ден Министерският съвет съобщи и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал. Един член на екипажа е бил спасен. Правителството заяви, че няма достатъчно ясни доказателства, за да обвини конкретна държава, но посочи, че резултатът от атаките е в полза на Русия.

Какво предлага Митов

Депутатът настоява България да поиска консултации по член 4 от НАТО заедно с Румъния и Турция. Той подчертава, че тази процедура не означава автоматично задействане на член 5, а дава възможност съюзниците да обсъдят заплахата, да обменят разузнавателна информация и да разгледат мерки за защита на корабоплаването.

„Когато не назоваваш агресора ясно, това се приема за слабост и оттам насетне отваря още повече възможности за агресора да навлиза все повече и повече в собственото ти пространство“, каза Митов.

На 14 октомври Народното събрание изслуша премиера Румен Радев, министрите и ръководителите на службите заради атаките срещу кораби. Управляващите заявиха, че разследването продължава, а нивото на охрана е повишено. Премиерът посочи, че България търси международна подкрепа както за установяване на извършителите, така и за засилване на наблюдението и способностите за реакция.

Източници: nova.bg, euronews.bg, bntnews.bg


София / България
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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 ТИКВАТА МЪЛЧИ

    9 0 Отговор
    пуснал е кучетата. Да не му припомнят думите за по-големия брат към Путин

    08:49 15.10.2026

  • 4 Пич

    16 0 Отговор
    Е го бе...!!!
    На Бойко кретена!!!
    Тоа ренферас като толкова иска да ни вкара във война, къде точно ще нарами пушка и ще иде в Украйна....?!

    08:49 15.10.2026

  • 5 КЛАСИЧЕСКИ ГЛУПЧО

    14 0 Отговор
    И ПЕТРОХАНСКИ ЖЪЛТОПАВЕТЕН ТОПИДИОТ РЪСИ МОЗЪК.

    08:49 15.10.2026

  • 6 Севда

    1 10 Отговор
    Крадеф е путинист русофилистик!

    08:52 15.10.2026

  • 7 раз

    0 12 Отговор
    Даниел Митов посочи Русия ,като основен източник на нестабилност. ПРОСТО И ЯСНО.

    08:52 15.10.2026

  • 8 ГЕРБ ПОБЕДА

    1 11 Отговор
    Борисов винаги е от правилната страна и срещу агресора от Кремъл!!

    08:53 15.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Светльо

    12 0 Отговор
    Кого представляваш ти бе, една шепа хора, които не се знае не са купени. Държиш сметка на огромната част от народа която не желае да те слуша какво бръщолевиш, а ти си решил, че си наставник на управлението на държавата. Изчезни от всякъде за да не ти се чува гласа, твоя и на останалата т.н. "опозиция".

    08:55 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Промяната

    10 0 Отговор
    Къдрав гезер, къде се скри, когато стана Петрохан? Сега много знаеш!

    08:57 15.10.2026

  • 15 Принцът….

    10 0 Отговор
    ….на мошенниците, ако питате кой е този на снимката!

    08:57 15.10.2026

  • 16 Мъпет шоу

    1 0 Отговор
    Къдравата Сю опусна алката от страх пред Петроханската секта ама сега го дава като смела жена пред свилия се Бъцко

    09:07 15.10.2026

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