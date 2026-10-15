Даниел Митов: Правителството закъсня с реакцията за Черно море

Правителството закъсня с политическата реакция за сигурността в Черно море и трябваше незабавно да посочи Русия като основен източник на нестабилност. Това заяви депутатът от ГЕРБ-СДС Даниел Митов, който настоя България да координира действията си с Румъния и Турция и да поиска консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.
Митов коментира темата след поредицата атаки срещу търговски кораби в близост до българския бряг. Според него кабинетът е поставил политическата реакция в зависимост от приключването на разследването, въпреки че дипломатическа позиция може да бъде заявена и преди установяването на всички технически детайли.
По думите му разследването и търсенето на доказателства са необходими, но не изключват политическа оценка на риска. Митов твърди, че липсата на категорична позиция може да бъде възприета като слабост и да насърчи нови провокации в българското пространство за сигурност.
Нови атаки край българския бряг
На 13 октомври търговският кораб „Челси 3“, плаващ под малтийски флаг и регистриран в Одеса, беше атакуван на 18 морски мили източно от Бяла. По данни на екипажа корабът е бил ударен от три въздушни дрона по палубата и борда. Морският спасителен център във Варна е спасил целия екипаж от седем украински и осем азербайджански граждани, като на петима от тях е оказана медицинска помощ.
В същия ден Министерският съвет съобщи и за друг ударен кораб на 17 мили източно от Крапец, който е потънал. Един член на екипажа е бил спасен. Правителството заяви, че няма достатъчно ясни доказателства, за да обвини конкретна държава, но посочи, че резултатът от атаките е в полза на Русия.
Какво предлага Митов
Депутатът настоява България да поиска консултации по член 4 от НАТО заедно с Румъния и Турция. Той подчертава, че тази процедура не означава автоматично задействане на член 5, а дава възможност съюзниците да обсъдят заплахата, да обменят разузнавателна информация и да разгледат мерки за защита на корабоплаването.
„Когато не назоваваш агресора ясно, това се приема за слабост и оттам насетне отваря още повече възможности за агресора да навлиза все повече и повече в собственото ти пространство“, каза Митов.
На 14 октомври Народното събрание изслуша премиера Румен Радев, министрите и ръководителите на службите заради атаките срещу кораби. Управляващите заявиха, че разследването продължава, а нивото на охрана е повишено. Премиерът посочи, че България търси международна подкрепа както за установяване на извършителите, така и за засилване на наблюдението и способностите за реакция.
Източници: nova.bg, euronews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 ТИКВАТА МЪЛЧИ
08:49 15.10.2026
4 Пич
На Бойко кретена!!!
Тоа ренферас като толкова иска да ни вкара във война, къде точно ще нарами пушка и ще иде в Украйна....?!
08:49 15.10.2026
5 КЛАСИЧЕСКИ ГЛУПЧО
08:49 15.10.2026
6 Севда
08:52 15.10.2026
7 раз
08:52 15.10.2026
8 ГЕРБ ПОБЕДА
08:53 15.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Светльо
08:55 15.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
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