Рибарите искат помощ от държавата заради риска в Черно море

Рибарският сектор ще поиска спешна държавна помощ по режима „де минимис“ заради нарасналия риск в Черно море. Искането е било обсъдено на заседание на Консултативния съвет за Черно море във Варна, съобщи председателят му Йордан Господинов.
По думите му риболовният бранш се намира във форсмажорни обстоятелства. „Това е форсмажор за риболовния сектор“, заяви Господинов, цитиран от Българското национално радио.
Големи кораби остават на пристанищата
Много от големите риболовни кораби не излизат в морето. Част от екипажите отказват да плават, а други се ограничават до крайбрежен риболов. Риболовният флот на България включва 1740 съда, като около 100 от тях са големи кораби, които работят извън 12-милната зона.
Именно тези плавателни съдове попадат в изключителната икономическа зона, която според бранша вече се възприема като рискова. Опасенията са свързани не толкова с възможност за умишлена атака срещу риболовни кораби, колкото с вероятността екипажите да се натъкнат на плаващи мини или на паднали дронове с взривни вещества.
До момента няма съобщени инциденти с български риболовни кораби. Екипажи обаче са подавали сигнали до компетентните органи за открити съмнителни обекти във водата.
Компаниите отчитат по-малко улов
Наред с опасенията за сигурността секторът отчита и сериозен спад на улова. Според данни, представени от Господинов, най-големите риболовни компании, които имат и преработвателни предприятия, са достигнали около 50 процента от миналогодишните си количества.
Председателят на съвета заяви, че намалелите доставки ще се отразят и на пазара. По думите му черноморската риба ще става по-малко и по-скъпа. Той уточни, че не е учен и не може да посочи доказана причина за твърдяното намаляване на рибата, но допусна връзка с взривовете и потъващите кораби.
В Консултативния съвет за Черно море членуват 15 български и чуждестранни асоциации. Обсъжда се подготовката на обръщение към правителствата на България и Румъния с искане за подкрепа. Румънските представители се очаква да се присъединят към призива, тъй като и там рибарите ограничават излизанията, а част от съдовете остават вързани на пристанищата.
Предложението е помощта да бъде предоставена по режима „де минимис“, който позволява държавно подпомагане при извънредни обстоятелства. Към момента от рибарския сектор настояват държавата да защити предприятията, екипажите и преработвателите, засегнати от ограничения риболов в Черно море.
Източници: bnrnews.bg, 24plovdiv.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Овчар
Коментиран от #8
14:10 15.10.2026
2 Здрасти
-Те са истинските терористи в Черно Море.
Коментиран от #10
14:10 15.10.2026
3 Яяааааа
14:11 15.10.2026
4 честен ционист
14:11 15.10.2026
5 Кина
Коментиран от #12
14:11 15.10.2026
6 Боци
14:12 15.10.2026
7 Хахахаха
14:14 15.10.2026
8 Ма си овчар а не рибар
До коментар #1 от "Овчар":Черноморската скумрия изчезва от български води масово през 1964–1968 година
14:14 15.10.2026
9 пешо
14:15 15.10.2026
10 Хахахаха
До коментар #2 от "Здрасти":А що? Нали викате, давай тупин. Той ви удря корабите, а сега да си искате парите от ЕС. Що?
14:15 15.10.2026
11 Сатана Z
14:16 15.10.2026
12 Пръц
До коментар #5 от "Кина":Скрит собственик ,нали?
14:17 15.10.2026
13 горски
Черноморската скумрия изчезна още от преди 35 г. , а сега чернокопа струва -15 евро , а калкана 25 . !! Явно рибарите я хранят тази риба за да е толкова скъпа ,а едрият паламуд се внася от тутция за 2 евро , а в Бургас го продават за 6.
14:18 15.10.2026
14 Кочо
14:20 15.10.2026
15 Оня под Коня
14:26 15.10.2026
16 българина
14:29 15.10.2026
17 Ми те си искат
14:32 15.10.2026
18 българина
14:36 15.10.2026