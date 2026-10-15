Рибарите искат помощ от държавата заради риска в Черно море

Рибарският сектор ще поиска спешна държавна помощ по режима „де минимис“ заради нарасналия риск в Черно море. Искането е било обсъдено на заседание на Консултативния съвет за Черно море във Варна, съобщи председателят му Йордан Господинов.

По думите му риболовният бранш се намира във форсмажорни обстоятелства. „Това е форсмажор за риболовния сектор“, заяви Господинов, цитиран от Българското национално радио.

Големи кораби остават на пристанищата

Много от големите риболовни кораби не излизат в морето. Част от екипажите отказват да плават, а други се ограничават до крайбрежен риболов. Риболовният флот на България включва 1740 съда, като около 100 от тях са големи кораби, които работят извън 12-милната зона.

Именно тези плавателни съдове попадат в изключителната икономическа зона, която според бранша вече се възприема като рискова. Опасенията са свързани не толкова с възможност за умишлена атака срещу риболовни кораби, колкото с вероятността екипажите да се натъкнат на плаващи мини или на паднали дронове с взривни вещества.

До момента няма съобщени инциденти с български риболовни кораби. Екипажи обаче са подавали сигнали до компетентните органи за открити съмнителни обекти във водата.

Компаниите отчитат по-малко улов

Наред с опасенията за сигурността секторът отчита и сериозен спад на улова. Според данни, представени от Господинов, най-големите риболовни компании, които имат и преработвателни предприятия, са достигнали около 50 процента от миналогодишните си количества.

Председателят на съвета заяви, че намалелите доставки ще се отразят и на пазара. По думите му черноморската риба ще става по-малко и по-скъпа. Той уточни, че не е учен и не може да посочи доказана причина за твърдяното намаляване на рибата, но допусна връзка с взривовете и потъващите кораби.

В Консултативния съвет за Черно море членуват 15 български и чуждестранни асоциации. Обсъжда се подготовката на обръщение към правителствата на България и Румъния с искане за подкрепа. Румънските представители се очаква да се присъединят към призива, тъй като и там рибарите ограничават излизанията, а част от съдовете остават вързани на пристанищата.

Предложението е помощта да бъде предоставена по режима „де минимис“, който позволява държавно подпомагане при извънредни обстоятелства. Към момента от рибарския сектор настояват държавата да защити предприятията, екипажите и преработвателите, засегнати от ограничения риболов в Черно море.

Източници: bnrnews.bg, 24plovdiv.bg