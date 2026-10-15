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Рибарите искат помощ от държавата заради риска в Черно море

Рибарите искат помощ от държавата заради риска в Черно море

15 Октомври, 2026 14:08 421 18

  • рибарски сектор-
  • черно море-
  • държавна помощ-
  • де минимис-
  • риболов

Големи кораби остават на пристанищата, а секторът отчита спад на улова до около половината от миналогодишния

Рибарите искат помощ от държавата заради риска в Черно море - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Рибарският сектор ще поиска спешна държавна помощ по режима „де минимис“ заради нарасналия риск в Черно море. Искането е било обсъдено на заседание на Консултативния съвет за Черно море във Варна, съобщи председателят му Йордан Господинов.

По думите му риболовният бранш се намира във форсмажорни обстоятелства. „Това е форсмажор за риболовния сектор“, заяви Господинов, цитиран от Българското национално радио.

Големи кораби остават на пристанищата

Много от големите риболовни кораби не излизат в морето. Част от екипажите отказват да плават, а други се ограничават до крайбрежен риболов. Риболовният флот на България включва 1740 съда, като около 100 от тях са големи кораби, които работят извън 12-милната зона.

Именно тези плавателни съдове попадат в изключителната икономическа зона, която според бранша вече се възприема като рискова. Опасенията са свързани не толкова с възможност за умишлена атака срещу риболовни кораби, колкото с вероятността екипажите да се натъкнат на плаващи мини или на паднали дронове с взривни вещества.

До момента няма съобщени инциденти с български риболовни кораби. Екипажи обаче са подавали сигнали до компетентните органи за открити съмнителни обекти във водата.

Компаниите отчитат по-малко улов

Наред с опасенията за сигурността секторът отчита и сериозен спад на улова. Според данни, представени от Господинов, най-големите риболовни компании, които имат и преработвателни предприятия, са достигнали около 50 процента от миналогодишните си количества.

Председателят на съвета заяви, че намалелите доставки ще се отразят и на пазара. По думите му черноморската риба ще става по-малко и по-скъпа. Той уточни, че не е учен и не може да посочи доказана причина за твърдяното намаляване на рибата, но допусна връзка с взривовете и потъващите кораби.

В Консултативния съвет за Черно море членуват 15 български и чуждестранни асоциации. Обсъжда се подготовката на обръщение към правителствата на България и Румъния с искане за подкрепа. Румънските представители се очаква да се присъединят към призива, тъй като и там рибарите ограничават излизанията, а част от съдовете остават вързани на пристанищата.

Предложението е помощта да бъде предоставена по режима „де минимис“, който позволява държавно подпомагане при извънредни обстоятелства. Към момента от рибарския сектор настояват държавата да защити предприятията, екипажите и преработвателите, засегнати от ограничения риболов в Черно море.

Източници: bnrnews.bg, 24plovdiv.bg


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Овчар

    4 0 Отговор
    Къде е черноморската скумрия от 15 г насам изчезна..?

    Коментиран от #8

    14:10 15.10.2026

  • 2 Здрасти

    8 5 Отговор
    Да искат помощ и обезщетение от украйна и спонорите ѝ.
    -Те са истинските терористи в Черно Море.

    Коментиран от #10

    14:10 15.10.2026

  • 3 Яяааааа

    6 1 Отговор
    Който го е страх от мечки да не ходи в гората

    14:11 15.10.2026

  • 4 честен ционист

    2 2 Отговор
    „Риболовът е противоположното на войната.“

    14:11 15.10.2026

  • 5 Кина

    8 1 Отговор
    Вигенин е скрита мърша а факти го крият ..

    Коментиран от #12

    14:11 15.10.2026

  • 6 Боци

    1 3 Отговор
    Румяне затисни им устата с пари.

    14:12 15.10.2026

  • 7 Хахахаха

    6 3 Отговор
    Рибарите първо да отговорят - Чий е Крим, преди да им се дава помощи. Ако е руски, да си искат парите от тупин.

    14:14 15.10.2026

  • 8 Ма си овчар а не рибар

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Овчар":

    Черноморската скумрия изчезва от български води масово през 1964–1968 година

    14:14 15.10.2026

  • 9 пешо

    4 1 Отговор
    от потопените кораби с пшеница паламуда стана колкото делфини на килограми много храна имат

    14:15 15.10.2026

  • 10 Хахахаха

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Здрасти":

    А що? Нали викате, давай тупин. Той ви удря корабите, а сега да си искате парите от ЕС. Що?

    14:15 15.10.2026

  • 11 Сатана Z

    5 0 Отговор
    Някой чул ли е дали рибарите около Ормузкия пролив се оплакват на Тръмп ,че не могат да ловят риба заради него?

    14:16 15.10.2026

  • 12 Пръц

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кина":

    Скрит собственик ,нали?

    14:17 15.10.2026

  • 13 горски

    4 1 Отговор
    до-овчар
    Черноморската скумрия изчезна още от преди 35 г. , а сега чернокопа струва -15 евро , а калкана 25 . !! Явно рибарите я хранят тази риба за да е толкова скъпа ,а едрият паламуд се внася от тутция за 2 евро , а в Бургас го продават за 6.

    14:18 15.10.2026

  • 14 Кочо

    1 0 Отговор
    Ей къде е ряката! И аз моля за помощ! Мойта Ганка прехвърли 75 и аз не знам какво да предприема...!?

    14:20 15.10.2026

  • 15 Оня под Коня

    1 0 Отговор
    До 5 кашика на кораб, като видят дрон файър. В бюджета пари за рибари май няма...

    14:26 15.10.2026

  • 16 българина

    3 0 Отговор
    помощта може да бъде само една, ПЪЛНА ЗАБРАНАТА НА КОРАБИ ПРЕМИНАВАШИНПРЕЗ НАШИ ВОДИ, които са от и за украйна! проста и ясна запповед!!! сега са прецакани ⁶⁶нашите пристанища двете летища, целия туризъм с 10 пр от БВП и земеделието!

    14:29 15.10.2026

  • 17 Ми те си искат

    0 0 Отговор
    Пък предизборна йотовица може и да им даде, като на КаНеСееБе-то

    14:32 15.10.2026

  • 18 българина

    1 0 Отговор
    нали знаят рибарите къде е Козяк? те казват кой кораб откъде да мине с цел провокация и управляват дроновия център в София на Старлинк! молби и рев там!!!!

    14:36 15.10.2026

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