Студентският съвет на ХТМУ се обяви против намесата на МОН

Студентският съвет при Химикотехнологичния и металургичен университет се обяви против намесването на студентската общност и нейните представители в междуличностни конфликти между различни академични общности. В позиция, подписана от организацията, се настоява ръководството на ХТМУ да изолира Студентския съвет от създадените разногласия.

„Желаем да бъде запазен студентският интерес с цел обогатяване, изграждане и развитие на младежта, която е поверила бъдещето си в ръцете на преподавателите при ХТМУ“, се посочва в текста.

Студентският съвет заявява и несъгласие с намесата на Министерството на образованието и науката в местната организация и административните процеси на университета. Според организацията ХТМУ е автономно висше училище и академичното му ръководство има право да представлява университета чрез вътрешните му правила, процедури и избори.

Позицията е разпространена на фона на напрежение в университетската общност и медийни публикации по темата. В нея обаче не се посочват конкретни действия или решения на МОН, които Студентският съвет оспорва.

„ХТМУ не е изолиран случай“, заявява организацията. Оттам посочват, че наблюдават подобна намеса и отказ на други висши училища да се вслушват в студентите и ръководствата, които настояват за честност в управлението.

Студентският съвет изразява подкрепа към свои колеги, които искат промени, свързани с развитието и успеха на студентите. В края на позицията организацията подчертава: „Студентите винаги са били и ще бъдат коректив на обществото и желаем нашето мнение да бъде зачетено.“