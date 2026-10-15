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Студентският съвет на ХТМУ се обяви против намесата на МОН

Студентският съвет на ХТМУ се обяви против намесата на МОН

15 Октомври, 2026 19:52 728 7

  • хтму-
  • студентски съвет-
  • мон-
  • академична автономия-
  • висше образование

Организацията настоява да не бъде въвличана в конфликти между академични общности и защитава автономията на университета

Студентският съвет на ХТМУ се обяви против намесата на МОН - 1
Снимка: ХТМУ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Студентският съвет при Химикотехнологичния и металургичен университет се обяви против намесването на студентската общност и нейните представители в междуличностни конфликти между различни академични общности. В позиция, подписана от организацията, се настоява ръководството на ХТМУ да изолира Студентския съвет от създадените разногласия.

„Желаем да бъде запазен студентският интерес с цел обогатяване, изграждане и развитие на младежта, която е поверила бъдещето си в ръцете на преподавателите при ХТМУ“, се посочва в текста.

Студентският съвет заявява и несъгласие с намесата на Министерството на образованието и науката в местната организация и административните процеси на университета. Според организацията ХТМУ е автономно висше училище и академичното му ръководство има право да представлява университета чрез вътрешните му правила, процедури и избори.

Позицията е разпространена на фона на напрежение в университетската общност и медийни публикации по темата. В нея обаче не се посочват конкретни действия или решения на МОН, които Студентският съвет оспорва.

„ХТМУ не е изолиран случай“, заявява организацията. Оттам посочват, че наблюдават подобна намеса и отказ на други висши училища да се вслушват в студентите и ръководствата, които настояват за честност в управлението.

Студентският съвет изразява подкрепа към свои колеги, които искат промени, свързани с развитието и успеха на студентите. В края на позицията организацията подчертава: „Студентите винаги са били и ще бъдат коректив на обществото и желаем нашето мнение да бъде зачетено.“


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Анонимен

    7 0 Отговор
    Тия май са забравили, че са на издръжка от МОН. И като направят поразия, после МОН ще им е виновно, че не се е намесило навреме.

    19:58 15.10.2026

  • 3 Отглеждат вагабонти

    2 0 Отговор
    Без култура без знания влизат да следват и имах претенции

    21:03 15.10.2026

  • 4 ДЪРТ ДАСКАЛ

    1 0 Отговор
    Много пишман-професори се нароиха /над 3 800/ и всеки иска да бъде ако не ректор то поне декан, да се води, че предава в няколко т.н. университета да лапа парата и постоянно да командва и да доказва, че другите му себеподобни са нищожества. Ректорската длъжност дава възможност и за далаверки. Пък за образованието на студентите - те да си мислят. Може и да не ходят на занятия, дори и на изпити, / те и много преподаватели правят същото/ важното е да си плащат таксите, а дипломите - ще им ги дадем макар и да имат нулево покритие!

    21:07 15.10.2026

  • 5 Сатана Z

    0 1 Отговор
    Като не им харесва на студентите да стягат чемоданите за Украйна.Тук не е Сърбия да правят метеж срещу законната власт.

    21:08 15.10.2026

  • 6 В УАСГ е същото!

    1 0 Отговор
    Пълна анархия!
    Тази автономия направи от ректорите местни феодали!

    21:12 15.10.2026

  • 7 А как е в Америка и Европа?

    0 0 Отговор
    Там студентите нямат никакво право на глас! Който иска да учи, тегли заем от 300 000 долара и после 30 години го изплаща! Това е положението!

    21:15 15.10.2026

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