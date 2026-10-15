Студентският съвет на ХТМУ се обяви против намесата на МОН

Студентският съвет при Химикотехнологичния и металургичен университет се обяви против намесването на студентската общност и нейните представители в междуличностни конфликти между различни академични общности. В позиция, подписана от организацията, се настоява ръководството на ХТМУ да изолира Студентския съвет от създадените разногласия.
„Желаем да бъде запазен студентският интерес с цел обогатяване, изграждане и развитие на младежта, която е поверила бъдещето си в ръцете на преподавателите при ХТМУ“, се посочва в текста.
Студентският съвет заявява и несъгласие с намесата на Министерството на образованието и науката в местната организация и административните процеси на университета. Според организацията ХТМУ е автономно висше училище и академичното му ръководство има право да представлява университета чрез вътрешните му правила, процедури и избори.
Позицията е разпространена на фона на напрежение в университетската общност и медийни публикации по темата. В нея обаче не се посочват конкретни действия или решения на МОН, които Студентският съвет оспорва.
„ХТМУ не е изолиран случай“, заявява организацията. Оттам посочват, че наблюдават подобна намеса и отказ на други висши училища да се вслушват в студентите и ръководствата, които настояват за честност в управлението.
Студентският съвет изразява подкрепа към свои колеги, които искат промени, свързани с развитието и успеха на студентите. В края на позицията организацията подчертава: „Студентите винаги са били и ще бъдат коректив на обществото и желаем нашето мнение да бъде зачетено.“
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Анонимен
19:58 15.10.2026
3 Отглеждат вагабонти
21:03 15.10.2026
4 ДЪРТ ДАСКАЛ
21:07 15.10.2026
5 Сатана Z
21:08 15.10.2026
6 В УАСГ е същото!
Тази автономия направи от ректорите местни феодали!
21:12 15.10.2026
7 А как е в Америка и Европа?
21:15 15.10.2026