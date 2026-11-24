Министерството на образованието и науката настоя Столична община и „Топлофикация София“ ЕАД да представят конкретни срокове за трайното възстановяване на отоплението и топлата вода в студентските общежития. От МОН определиха като безотговорно оставянето на стотици студенти без нормални битови условия в разгара на отоплителния сезон.

Проблемът е бил поставен на 6 ноември от министъра на образованието и науката проф. Георги Вълчев пред кмета на София Васил Терзиев. Тогава Терзиев е поел ангажимент да предостави информация и график за възстановяване на отоплението и топлата вода по места. В края на същия ден кметът е информирал МОН, че всички проблеми са отстранени и топлоподаването е възстановено.

Близо три седмици по-късно обаче ситуацията отново се е усложнила. В част от общежитията топлата вода липсва с дни, а в други подаването ѝ периодично се възстановява и прекъсва. От министерството посочват, че през последните дни министър Вълчев нееднократно е търсил контакт с кмета на София.

„Студентите не могат да бъдат оставени да посрещнат зимата без нормални условия за живот“, заявяват от МОН. Министерството допълва, че все още няма конкретна информация за мащаба на проблема, причините за продължаващите аварии и реалистичните срокове за окончателното им отстраняване.

Кризисна група ще събира данни от университетите

Заради липсата на яснота в МОН е създадена кризисна работна група. Тя трябва да проучи възможностите за осигуряване на нормални условия за засегнатите студенти и да събере данни от висшите училища за броя на проблемните стаи и настанените в тях.

Предвижда се и оценка на състоянието и капацитета на електрическите инсталации в общежитията. Целта е да се установи дали може безопасно да се използват допълнителни отоплителни уреди. Паралелно ще бъде проучено възможно ли е да се осигури финансиране за закупуването им.

От МОН уточняват, че подобна мярка би изисквала значителен финансов ресурс и би довела до допълнителни разходи за електроенергия. Тя може да бъде само временна и няма да реши липсата на топла вода.

Очаква се официална среща

Министерството очаква Столична община и „Топлофикация София“ да насрочат официална среща с представители на МОН, ректорските ръководства и Националното представителство на студентските съвети. На нея трябва да бъдат представени данни за засегнатите общежития, причините за авариите, предприетите действия и конкретен график за трайното възстановяване на отоплението и топлата вода.