Снимка: Сдружение на Съвета на ректорите на висшите училища в Република България

Съветът на ректорите получи поздравителни адреси от евродепутатите Илия Лазаров и Радан Кънев по повод възстановяването на пълноправното членство на българската ректорска общност в Европейската университетска асоциация.

В обръщенията си двамата представители на Европейския парламент определят решението като важна стъпка за утвърждаването на българското висше образование и наука в европейското академично пространство. Те подчертават, че възстановеното членство дава възможност на българските ректори отново да участват в диалога и във формирането на европейските политики за висше образование и научни изследвания.

Радан Кънев поставя акцент и върху академичната свобода и университетската автономия. По думите му това са принципи, които Съветът на ректорите трябва да отстоява заедно с европейските си партньори.

Пълноправното колективно членство беше възстановено с решение на Борда на Европейската университетска асоциация от 30 октомври 2026 г. То идва след 14-годишно прекъсване. Асоциацията обединява близо 900 членове от 48 държави и включва както отделни университети, така и национални ректорски организации.

Възстановяването на членството беше представено пред български ректори и представители на висши училища на 10 ноември. Тогава президентът на Европейската университетска асоциация Жозеп Гарел приветства българската академична общност с думите: „Вашият глас е необходим!“

Завръщането в организацията възстановява прякото представителство на Съвета на ректорите в европейския академичен диалог. От организацията посочиха, че подкрепата от двамата български евродепутати е признание за значението на постигнатото.