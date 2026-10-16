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Кораби отказват износ на българско зърно през Черно море

Кораби отказват износ на българско зърно през Черно море

16 Октомври, 2026 10:16 1 830 29

  • българско зърно-
  • пшеница-
  • черно море-
  • износ-
  • корабоплаване

България има около 5 млн. тона пшеница за износ, но част от корабите вече не пристигат до пристанищата ни. Зърнопроизводителите предупреждават за риск от натрупване на излишъци и недостиг на складове

Кораби отказват износ на българско зърно през Черно море - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Кораби вече отказват да дойдат до български пристанища за износ на зърно, а страната има около 5 милиона тона пшеница за реализация. Това заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов пред БНТ. По думите му други плавателни съдове забавят пристигането си и остават в южната част на Черно море.

„Черно море започва да става опасно за износа на пшеница“, каза Проданов. Той определи ситуацията като динамична и предупреди, че ако корабите не започнат отново да пристигат нормално, България може да не успее да изнесе наличната реколта.

Черноморският износ е ключов за пазара

Проданов посочи, че световното производство на пшеница е около 800 милиона тона, но в международна търговия участват приблизително 200 милиона тона. По неговите данни около 50 милиона тона от този обем идват от Русия, 20 милиона тона от Украйна, около 10 милиона тона от Румъния, 5 милиона тона от България и 10 милиона тона от Казахстан.

Според него в отделни години черноморският регион осигурява почти половината от световната търговия с пшеница. Затова ограничаването на корабоплаването може да се отрази не само на българските производители, но и на международния пазар.

На 6 октомври Министерският съвет съобщи за поразени от дронове два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. След инцидентите професионални организации предупредиха за повишени рискове за корабоплаването и за по-високи разходи по превоза на зърно.

Няма бърза алтернатива на морския транспорт

Преходните количества от миналогодишната реколта са били изнесени през юли и след края на жътвата, а износът на новата реколта е започнал приблизително през август. Проданов заяви, че от началото на войната в Украйна транспортът на зърно от Черноморския басейн е поскъпнал пет-шест пъти, докато застраховките са се увеличили многократно.

По думите му България няма реална краткосрочна алтернатива на морските пристанища. Европейската комисия обсъжда още от 2021 г. възможността за алтернативни маршрути към гръцки пристанища, но железопътната връзка с Гърция не позволява бързото прехвърляне на милиони тонове зърно.

„Към момента България няма необходимата инфраструктура, за да изнесе тези количества зърно с железопътен транспорт“, заяви Проданов.

Той призова за незабавни мерки за безопасността на корабоплаването до българските пристанища и за дългосрочна работа по маршрут през Гърция. Според него при ново блокиране на морския износ страната остава без достатъчно възможности за действие.

Риск от излишъци и недостиг на складове

България потребява около 1,2-1,3 милиона тона пшеница годишно. Ако останалите количества не бъдат изнесени, те ще се натрупат като преходен остатък, посочи Проданов. Това според него може да окаже натиск върху цените и да създаде проблеми със съхранението.

Председателят на зърнопроизводителите предупреди, че складовете няма да са достатъчни за продукцията от две реколти, тъй като освен пшеница България произвежда и слънчоглед, царевица и ечемик.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    2 18 Отговор
    Държавата трябва спешно да подпомогне зърнения бранш с поне 5 млрд евро, за да се осигури хляба на народа!

    10:18 16.10.2026

  • 2 гелосан нарко бос

    11 1 Отговор
    имам кораби ще товарим

    10:20 16.10.2026

  • 3 Супер! Много се радвам!

    21 11 Отговор
    Българския гой това си заслужава. Да мизерства, заради еврастите и атлантидите, които запалиха война с Русия

    Коментиран от #17

    10:20 16.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Пламен с рака

    20 3 Отговор
    Най-накрая ще ядем хляб от българско жито, че аз от това украинско радиоктивно фуражно зърно хванах рак. Но важното е на Путин да му е трудно.

    10:22 16.10.2026

  • 6 Извод

    22 1 Отговор
    Ами зърнарите да намалят цените и хляба да падне,и народа да е доволен,и стоката ще пласират,ама лакомията няма граници! Най-големите субсидии вземат,а не могат да си изградят складове за съхранение,защото бързат да изнесат всичко за да се донатъпчат с коли и имоти! Само да попитам къде отидоха хубавите хлебни сортове зърно,които имахме преди години? Защо ми се струва,че се набляга на фуражно зърно от което ни правят хляба и ни го пробутват скъпо!

    Коментиран от #16

    10:28 16.10.2026

  • 7 за украйна и молдова през румъния

    2 0 Отговор
    Изнасяйте нататък...с тирове.

    10:29 16.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Полу-европеец

    10 2 Отговор
    Урсулите и техните безумни политики и санкции съсипаха и Европа и България. Вън!

    Коментиран от #15

    10:31 16.10.2026

  • 10 Елелементарно

    3 0 Отговор
    ей сега ще ядем ефтин хляб!
    Не се надявайте, ние ще се питаме " оти ручахме..." ... и ще ядем друго!

    10:32 16.10.2026

  • 11 Да кажа

    11 1 Отговор
    Сега малко инфо,за да не ви лъжат! Погледнете картата на Черно море.
    През последните години корабоплаването масово използва алтернативен маршрут, който преминава изцяло в 12-милната зона на териториалните води на Турция, България и Румъния.
    • Предимство: Този коридор е значително по-безопасен и помага на корабособствениците да избегнат огромните застрахователни такси за военен риск, които се налагат в открито море.

    Коментиран от #14

    10:37 16.10.2026

  • 12 Такаааа…, да видим

    10 1 Отговор
    Сега, при тези излишъци, дали цената на хляба ще падне на 20 цента!

    10:39 16.10.2026

  • 13 Хахахаха

    3 2 Отговор
    Благодарете на тупин.

    Коментиран от #23

    10:42 16.10.2026

  • 14 Хахахаха

    2 3 Отговор

    До коментар #11 от "Да кажа":

    Ами нали в тези води бяха ударени двата кораба при Румъния вчера?

    Коментиран от #18

    10:43 16.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Хахахаха

    1 2 Отговор

    До коментар #6 от "Извод":

    А разходите как ще си покрият?

    10:45 16.10.2026

  • 17 Хахахаха

    7 3 Отговор

    До коментар #3 от "Супер! Много се радвам!":

    Тупин 24.02.2022 - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Ние, ние, ние. Не запада, не Байдън, не България, не НАТО, а НИЕ взехме решение по провеждане на СВО. Ясно ли е, копейка?

    10:46 16.10.2026

  • 18 Да кажа

    5 1 Отговор

    До коментар #14 от "Хахахаха":

    Прави разлика между ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ и ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА.!!!!!

    Коментиран от #20

    10:48 16.10.2026

  • 19 Ура, Ура! БравУ, БравУ!

    5 1 Отговор
    Ще ядем евтини погачи! Включвам фурната на 250 градуса да загрява.Ей кво” убаво това € банани няма да има за коледа, но евтини погачи и банички по 0.60 ст. ДА.
    Много е убаво да си горд европеец! Пръц и гащата стана кафява.

    10:50 16.10.2026

  • 20 Хахахаха

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да кажа":

    Ами нали в териториалната зона на Румъния бяха ударени бе еййй. Прочетете новините, преди да пишете. В териториалната зона на Румъния. Не в икономическата.

    10:52 16.10.2026

  • 21 Чартър

    4 0 Отговор
    да подразбираме ,че зърнарите няма да палуват в Тайланд

    да орат и работят,че рънътъ прай борбата

    10:54 16.10.2026

  • 22 Георги

    4 1 Отговор
    като бомбиха и отвличаха руски кораби се смяхте, сега скимтите.

    Руснаците винаги идват за своето!

    10:58 16.10.2026

  • 23 Георги

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хахахаха":

    аа не, тая тактика я зпочнаха брадясали зелен наркоз и тромб. Това сега е просто руския отговор.

    Коментиран от #25

    11:00 16.10.2026

  • 24 Прогресивно ми е ще повърна

    3 3 Отговор
    Няма значение, важното е Радев да подкрепя сделката с дизела, за да може русия да има пари за да прави дронове, с които да потапя кораби в българските води, за да не може да изнасяме зърно с кораби....

    11:19 16.10.2026

  • 25 Хахахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Георги":

    Сериозно ли бе? Зеленски изобщо не мислеше да става президент, когато 2014 година тупин нападна Украйна? Зеленски стана президент 2019 година! Та кой викаш е виновен?

    11:27 16.10.2026

  • 26 Гледащ

    0 0 Отговор
    Като има защо ги изнася да залее европейския пазар така цените на определени продукти ще паднат

    11:53 16.10.2026

  • 27 Ми ще си ядем български хляб

    4 0 Отговор
    Омръзнаха ми тия вносни боклуци.

    12:10 16.10.2026

  • 28 Анонимен

    1 1 Отговор
    Колкото и да поевтинее житото, супермаркетите няма да позволят спадане в цената на хляба, просто ще си вдигнат комисионната.

    14:36 16.10.2026

  • 29 русофил

    0 0 Отговор
    блягодарим дядя вова!

    17:48 16.10.2026

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