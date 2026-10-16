Кораби отказват износ на българско зърно през Черно море

Кораби вече отказват да дойдат до български пристанища за износ на зърно, а страната има около 5 милиона тона пшеница за реализация. Това заяви председателят на Националната асоциация на зърнопроизводителите Илия Проданов пред БНТ. По думите му други плавателни съдове забавят пристигането си и остават в южната част на Черно море.
„Черно море започва да става опасно за износа на пшеница“, каза Проданов. Той определи ситуацията като динамична и предупреди, че ако корабите не започнат отново да пристигат нормално, България може да не успее да изнесе наличната реколта.
Черноморският износ е ключов за пазара
Проданов посочи, че световното производство на пшеница е около 800 милиона тона, но в международна търговия участват приблизително 200 милиона тона. По неговите данни около 50 милиона тона от този обем идват от Русия, 20 милиона тона от Украйна, около 10 милиона тона от Румъния, 5 милиона тона от България и 10 милиона тона от Казахстан.
Според него в отделни години черноморският регион осигурява почти половината от световната търговия с пшеница. Затова ограничаването на корабоплаването може да се отрази не само на българските производители, но и на международния пазар.
На 6 октомври Министерският съвет съобщи за поразени от дронове два търговски кораба в българската икономическа зона на Черно море. След инцидентите професионални организации предупредиха за повишени рискове за корабоплаването и за по-високи разходи по превоза на зърно.
Няма бърза алтернатива на морския транспорт
Преходните количества от миналогодишната реколта са били изнесени през юли и след края на жътвата, а износът на новата реколта е започнал приблизително през август. Проданов заяви, че от началото на войната в Украйна транспортът на зърно от Черноморския басейн е поскъпнал пет-шест пъти, докато застраховките са се увеличили многократно.
По думите му България няма реална краткосрочна алтернатива на морските пристанища. Европейската комисия обсъжда още от 2021 г. възможността за алтернативни маршрути към гръцки пристанища, но железопътната връзка с Гърция не позволява бързото прехвърляне на милиони тонове зърно.„Към момента България няма необходимата инфраструктура, за да изнесе тези количества зърно с железопътен транспорт“, заяви Проданов.
Той призова за незабавни мерки за безопасността на корабоплаването до българските пристанища и за дългосрочна работа по маршрут през Гърция. Според него при ново блокиране на морския износ страната остава без достатъчно възможности за действие.
Риск от излишъци и недостиг на складове
България потребява около 1,2-1,3 милиона тона пшеница годишно. Ако останалите количества не бъдат изнесени, те ще се натрупат като преходен остатък, посочи Проданов. Това според него може да окаже натиск върху цените и да създаде проблеми със съхранението.
Председателят на зърнопроизводителите предупреди, че складовете няма да са достатъчни за продукцията от две реколти, тъй като освен пшеница България произвежда и слънчоглед, царевица и ечемик.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
10:18 16.10.2026
2 гелосан нарко бос
10:20 16.10.2026
3 Супер! Много се радвам!
Коментиран от #17
10:20 16.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Пламен с рака
10:22 16.10.2026
6 Извод
Коментиран от #16
10:28 16.10.2026
7 за украйна и молдова през румъния
10:29 16.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Полу-европеец
Коментиран от #15
10:31 16.10.2026
10 Елелементарно
Не се надявайте, ние ще се питаме " оти ручахме..." ... и ще ядем друго!
10:32 16.10.2026
11 Да кажа
През последните години корабоплаването масово използва алтернативен маршрут, който преминава изцяло в 12-милната зона на териториалните води на Турция, България и Румъния.
• Предимство: Този коридор е значително по-безопасен и помага на корабособствениците да избегнат огромните застрахователни такси за военен риск, които се налагат в открито море.
Коментиран от #14
10:37 16.10.2026
12 Такаааа…, да видим
10:39 16.10.2026
13 Хахахаха
Коментиран от #23
10:42 16.10.2026
14 Хахахаха
До коментар #11 от "Да кажа":Ами нали в тези води бяха ударени двата кораба при Румъния вчера?
Коментиран от #18
10:43 16.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Хахахаха
До коментар #6 от "Извод":А разходите как ще си покрият?
10:45 16.10.2026
17 Хахахаха
До коментар #3 от "Супер! Много се радвам!":Тупин 24.02.2022 - Ние взехме решение по провеждане на СВО! Ние, ние, ние. Не запада, не Байдън, не България, не НАТО, а НИЕ взехме решение по провеждане на СВО. Ясно ли е, копейка?
10:46 16.10.2026
18 Да кажа
До коментар #14 от "Хахахаха":Прави разлика между ТЕРИТОРИАЛНИ ВОДИ и ИКОНОМИЧЕСКА ЗОНА.!!!!!
Коментиран от #20
10:48 16.10.2026
19 Ура, Ура! БравУ, БравУ!
Много е убаво да си горд европеец! Пръц и гащата стана кафява.
10:50 16.10.2026
20 Хахахаха
До коментар #18 от "Да кажа":Ами нали в териториалната зона на Румъния бяха ударени бе еййй. Прочетете новините, преди да пишете. В териториалната зона на Румъния. Не в икономическата.
10:52 16.10.2026
21 Чартър
да орат и работят,че рънътъ прай борбата
10:54 16.10.2026
22 Георги
Руснаците винаги идват за своето!
10:58 16.10.2026
23 Георги
До коментар #13 от "Хахахаха":аа не, тая тактика я зпочнаха брадясали зелен наркоз и тромб. Това сега е просто руския отговор.
Коментиран от #25
11:00 16.10.2026
24 Прогресивно ми е ще повърна
11:19 16.10.2026
25 Хахахаха
До коментар #23 от "Георги":Сериозно ли бе? Зеленски изобщо не мислеше да става президент, когато 2014 година тупин нападна Украйна? Зеленски стана президент 2019 година! Та кой викаш е виновен?
11:27 16.10.2026
26 Гледащ
11:53 16.10.2026
27 Ми ще си ядем български хляб
12:10 16.10.2026
28 Анонимен
14:36 16.10.2026
29 русофил
17:48 16.10.2026