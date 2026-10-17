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Пампорово с риск за зимния сезон заради аварийния път

Пампорово с риск за зимния сезон заради аварийния път

17 Октомври, 2026 08:43 618 10

  • пампорово-
  • свлачище-
  • смолян-
  • авариен път-
  • туризъм

Хотелиерите отчитат спад на летните настанявания с 12-14% и настояват трасето над свлачището да бъде асфалтирано преди зимата

Пампорово с риск за зимния сезон заради аварийния път - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Пътят между Смолян и Пампорово остава под риск преди зимния сезон, след като свлачище откъсна около 300 метра от трасето преди близо половин година. Туристическият достъп до курорта е възможен, но временният авариен път над свлачището може да се окаже неизползваем при сняг, заледяване и продължителни валежи.

Хотелиерите настояват за спешна рехабилитация на чакълирания участък. В сегашния си вид той няма асфалт, канавки и отводнителни системи. „В сегашното му състояние този път е невъзможен да бъде използван през зимните месеци. Той не е асфалтиран. Това е един горски път, който е бил чакълиран“, заяви пред bTV Стефан Присадов, изпълнителен директор на „Пампорово“ АД.

По думите му след няколко поредни дни на дъжд експлоатацията на трасето става невъзможна. При зимни условия снегът и заледяването могат да блокират движението, което ще затрудни доставките за хотелите, ресторантите и останалите обекти в курорта.

Спад на настаняванията и по-високи разходи

От „Пампорово“ АД отчитат спад на настаняванията с 12-14% през летния сезон спрямо предходната година. Присадов свързва резултата с несигурността на туристите и с информацията около възможностите за достъп до курорта.

Обходните маршрути през Стойките и Рожен удължават пътуването до Смолян с около 20 километра в едната посока. Това увеличава разходите на доставчиците и персонала, а според хотелиерите може да доведе и до по-високи цени на нощувките през зимата. От курорта прогнозират допълнително поскъпване заради увеличените цени на горивата.

„Ясно е, че той трябва да бъде асфалтиран, ако се планира експлоатацията му през зимните месеци. В противен случай той не може да бъде поддържан, почистван, опесъчаван, осоляван“, каза Присадов.

Проектът за мост е в обществена поръчка

Трайното решение трябва да бъде 108-метров мост над свлачището. Агенция „Пътна инфраструктура“ е обявила обществена поръчка за проектиране и строителство, чиято прогнозна стойност е около 9 млн. евро. Оферти могат да се подават до 26 октомври 2026 г.

„Обследването на свлачището се наблюдава денонощно. В момента е в така нареченото „утихване и покой“, заяви областният управител на Смолян Георги Пепеланов. Той посочи, че засега не е ясно кога мостът ще бъде изграден.

Община Смолян обяви готовност да асфалтира чакълирания участък от временния авариен път. Кметът Николай Мелемов посочи, че е необходимо да се уточни организацията на движението и допусна вариант с еднопосочно преминаване по график. До края на седмицата се очаква решение за асфалтирането и пропускателния режим.

Източници: btvnovinite.bg, bta.bg


Смолян / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Абе....

    3 0 Отговор
    Безконтролната сеч води до свлачища.

    08:45 17.10.2026

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    А ЗАЩО МУТРИТЕ И БЕЙОВЕТЕ СОБСТВЕНИЦИ НА ПАМПОРОВО НЕ ДАРЯТ ПАРИ
    ЗА АСФАЛТИРАНЕТО ?
    .....
    ТАКА ДЕ , ДВАМТА БРАТЯ ГЕОРГИЕВИ СА ПОСТРОИЛИ БЕЗВЪЗМЕЗДНО СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ:)
    ..... НЕ

    08:49 17.10.2026

  • 3 мда

    5 1 Отговор
    Държавата не може 300м път да оправи половин година

    Коментиран от #5

    08:54 17.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "мда":

    Но пък правят много пари от безсилието си.

    08:56 17.10.2026

  • 6 Глигана

    2 0 Отговор
    Път може даняма. Важно е мантинели да има

    09:05 17.10.2026

  • 7 Глупости

    1 0 Отговор
    На две места има наклони над 20%.Нужен е изцяло нов път на местото на този....
    Какво асфалтиране ,то и сега 2/3 е асфалтиран.
    Вчера сутринта колите се пързаляха при 2 см сняг ужас беше ...

    09:07 17.10.2026

  • 8 Какво

    2 0 Отговор
    Дремаха толкова месеци, че не е оправен пътя. По склона падна земята която имаше да пада , трябваше да се заравни терена и пътя да се възстанови.

    Коментиран от #9

    09:09 17.10.2026

  • 9 Още обследват

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Какво":

    как да откраднат възможно най-много...

    09:17 17.10.2026

  • 10 Вече подсказаха

    0 0 Отговор
    че 108 м. мост ще се строи за минимум 550 дни.
    До края на април нищо няма да е започнато,така че смело вървим към хилядарката....

    09:32 17.10.2026

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