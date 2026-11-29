Проходите Превала, Рожен и Печинско остават затворени за движение на товарни автомобили заради зимната обстановка в Смолянска област. Ограничение за камиони е въведено и по пътя Рудозем–Смолян през Полковник Серафимово, а леките автомобили там трябва да се движат с вериги.

Снеговалежът в Смолян е спрял, но във високите части на Родопите все още превалява. Около 30 сантиметра е снежната покривка в Пампорово и района на Рожен, сочат данни на метеорологичната станция и Планинската спасителна служба.

Еднопосочно движение край свлачището

По аварийния път над свлачището е въведено еднопосочно движение, което се регулира със светофарна уредба. Мярката е свързана с безопасността при преминаване в участъка.

„Идеята беше на първия сняг да има светофари и да бъде еднопосочно движението, с цел безопасност, така че всичко е наред там, има светофари и еднопосочно движение“, заяви кметът на Смолян Николай Мелемов.

По-рано през деня Областното пътно управление съобщи, че товарните автомобили с ремаркета и полуремаркета са ограничени и през проходите Рожен, Превала и Печинско, както и по пътя Доспат–Батак. Тогава снежната покривка в областта беше посочена в диапазона от 5 до 30 сантиметра, а по направлението през Печинско беше въведено и задължително движение с вериги.

Към момента не е посочен срок за отпадане на ограниченията за тежкотоварните автомобили. Шофьорите трябва да се съобразяват с временната организация на движението и с указанията на пътните служби.

Източници: bntnews.bg, darik.bg, utroruse.com