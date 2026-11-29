Проходите Превала, Рожен и Печинско са затворени за движение на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета. Ограничението е в сила в Смолянска област заради усложнената зимна обстановка.

По прохода Печинско автомобилите трябва да бъдат оборудвани с вериги, пояснява БНТ. Отделно е затворен за товарни автомобили и пътят Батак–Доспат. Не е посочен срок, в който ограниченията ще бъдат отменени.

Републиканските пътища в Смолянска област са проходими при зимни условия, но снежната покривка е между 5 и 30 сантиметра, а обилният снеговалеж продължава. Това означава, че въведените мерки са насочени към товарния трафик, докато пътната мрежа не е обявена за напълно затворена.

Подобни ограничения са въвеждани и по-рано

Сходна мярка беше предприета и на 17 февруари 2026 г., когато заради снеговалеж и снегопочистване беше ограничено движението на товарни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен и Превала. Тогава Областното пътно управление в Смолян призова водачите да шофират с повишено внимание.