Новини
България »
Враца »
Борисов от Враца: Повишението на цените на горивата е необяснимо (ВИДЕО)

Борисов от Враца: Повишението на цените на горивата е необяснимо (ВИДЕО)

18 Октомври, 2026 14:55 974 70

  • бойко борисов-
  • цени-
  • горива-
  • повишение

Борисов коментира и позицията на ГЕРБ за предстоящите президентски избори, като каза, че нито един от кандидатите не може да бъде обединител на нацията. "Това са тежки партийни кандидати, нито един от тях на става за главнокомандващ", добави лидерът на ГЕРБ

Борисов от Враца: Повишението на цените на горивата е необяснимо (ВИДЕО) - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Туризмът по Черноморието е разбит след атаките на кораби в Черно море, а повишението на цените на горивата е необяснимо. Това каза във Враца лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предават от БТА. По думите му по време на управлението на партията е била провеждана политика Черноморието да се развива като зона за туризъм и търговия, като тогава са били отчетени рекордни приходи от туризъм.

Борисов посочи, че в момента бензинът струва 1,94 евро за литър, а дизелът – 2,15 евро, докато през 2020 г. цените са били около 1,80 лева за литър. Тогава имаше мигрантска криза, Ковид криза, напомни той. "Рафинерията е държавна, не разбирам какво налага повишаването на цените", коментира лидерът на ГЕРБ. Според него случващото се в Ормузкия проток не би трябвало да оказва влияние върху цените у нас. Борисов допълни, че войната между Русия и Украйна носи огромни загуби в икономически план на цяла Европа.

Той коментира и позицията на ГЕРБ за предстоящите президентски избори, като каза, че нито един от кандидатите не може да бъде обединител на нацията. "Това са тежки партийни кандидати, нито един от тях на става за главнокомандващ", добави Борисов.

Лидерът на ГЕРБ е във Враца за участие в Националната академия на партията "Новите умове" и се срещна с представители на партията от областта.


Враца / България
Поставете оценка:
Оценка 1.3 от 12 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    63 3 Отговор
    Този ви вкара в еврозоната и се прави на луд

    Коментиран от #17, #29, #37

    15:06 18.10.2026

  • 2 Киро Острото

    8 44 Отговор
    Само Бойко Борисов става за главнокомандващ.

    Коментиран от #20

    15:07 18.10.2026

  • 3 а повишението

    42 5 Отговор
    на цените двойно с щракане на пръстите и заплатите на половина ужким зарад еврото обяснимо ли е борисов?

    15:08 18.10.2026

  • 4 Честитка

    29 3 Отговор
    Като гледам кои и какви са "Цветовете" на нацията днес си мисля, че Белене, Скравена и Ловеч трябва спешно да бъдат отворени отново. С такива цветове - такива плодове!

    Коментиран от #7

    15:08 18.10.2026

  • 5 Мушмул

    32 4 Отговор
    Повишението на цените на горивата е необяснимо а 5 евро на продукт в малка пратка до 150 евро обяснимо ли е ? А? Нагли долни атлантенца...

    15:09 18.10.2026

  • 6 Сатана Z

    37 4 Отговор
    Тиквата не беше стъпвал във Враца от ´борческите´години на застрахователно дружество ИПОН

    15:10 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Рафинерията е държавна

    34 3 Отговор
    ей там го сърби чепика. Че не можаха да я гепят с Шиши. Спецов аха аха да успее... и на .. не стана.

    15:11 18.10.2026

  • 9 Хелоуин

    27 2 Отговор
    Новите мозъци за чий правят кампания, без да са издигнали кандидат?

    15:11 18.10.2026

  • 10 Мушмул

    30 2 Отговор
    Само от началото на войната, започната от Съединените щати срещу Иран в края на февруари и предизвикания от нея скок в световната инфлация, "доходността" по дългосрочния френски държавен дълг се е увеличила с 2% .. Доходността по 10-годишните облигации се приближава до 5%, в сравнение с 3,2% преди избухването на тази война. Ние мислиш че сме по добре ли ? А? Или пък Германия и Италия ? Набутахте ни в един пропаднал коптор и срам нямате

    15:13 18.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Промяна

    6 30 Отговор
    БОРИСОВ БЪЛГАРИЯ Е С ТЕБ ДА СИ ВЪРНЕМ СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА ЗАГРАБЕНА ОТ РАДЕВ И ЧЕРВЕНИТЕОЛИГАРСИ

    15:15 18.10.2026

  • 13 змерт

    3 3 Отговор

    До коментар #11 от "Много Известен Съветски Актьор":

    за куманизъма!!

    15:15 18.10.2026

  • 14 въпросителна

    19 4 Отговор
    Народа не излезе ли на протест заради съдружието му с голямот Д и заради насилственото натикване на еврото ?

    Коментиран от #18

    15:16 18.10.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Прав си!

    15 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Всичко е резултат от кражбите на Борисов.

    Коментиран от #35

    15:19 18.10.2026

  • 18 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #14 от "въпросителна":

    Онези платени наети бандити дето палеха трошеха вилнееха из София наети от червените олигарси не са НАРОДА

    15:19 18.10.2026

  • 19 Мислител

    12 3 Отговор
    Индивида е сбсолютен пътник без обратен билет !

    15:20 18.10.2026

  • 20 И в допълнение

    21 4 Отговор

    До коментар #2 от "Киро Острото":

    Крайно време е Бойко Борисов да влезе в затвора. Там е мястото му.

    Коментиран от #33

    15:20 18.10.2026

  • 21 история

    22 4 Отговор
    Туй ли останало то герб , сега разбрах защо няма кандидат за президент .Дали щяха да съберат и за четвърто място гласове .Имам спомен , че преди еврото което този човек вкара със 100 лева в джоба се чуствах добре , сега със 100 евро ме е страх да отида до магазина .Така или иначе историята няма да го запомни като човека който вкара еврото , а като човека който унищожи лева .

    Коментиран от #28

    15:20 18.10.2026

  • 22 Анонимен

    3 9 Отговор
    Йотовавече радев е назначил и тези двамата завладяха президенството бащиния ама никой нищо не казва как двама заграбиха българска институция

    15:21 18.10.2026

  • 23 Джони

    16 3 Отговор
    Този изглежда не зарежда в България и плещи само глупости.преди половин час заредих бензин и цената е 167 за литър .когато излъга за финансовото състояние ,и ни вкара в еврозоната прибързано трябваше да иска референдум.

    15:21 18.10.2026

  • 24 Слобо

    12 2 Отговор
    Няма по голям Боклук на света !

    15:22 18.10.2026

  • 25 Минувач

    13 3 Отговор
    Радев им обясняваше защо е рано за еврото обаче на тях им е все едно защото са опапкали милиардите от магистралите … Съд и затвор !

    Коментиран от #30

    15:22 18.10.2026

  • 26 Иван

    13 4 Отговор
    Плюе по всичко и всички , защото е най-лесно . Като другите нестават , къде е техния кандидат за Президент? Но техните магарета хората ги знаят, колко струват

    15:22 18.10.2026

  • 27 Край

    11 4 Отговор
    "Рафинерията е държавна, не разбирам какво налага повишаването на цените" - мамин златен - никога нищо не разбра освен да си натъпче сметките като хамстер.

    15:23 18.10.2026

  • 28 Анонимен

    5 4 Отговор

    До коментар #21 от "история":

    С мадуровки няма избори има назначения на радевата секретарка

    15:24 18.10.2026

  • 29 Европеец

    13 5 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не знам... За мен е необяснимо ,защо тиквата все още не е при Бае Ставрето.....

    15:24 18.10.2026

  • 30 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #25 от "Минувач":

    25 А СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕБ КОГА И ЗА ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИТЕ КОИТО ОВЛАДЯХА Д РЖАВАТА НИ КОГА СЪД ЗАТВОР ЗА ЛЪЖЦИТЕ ПО САЙТОВЕТЕ КОГА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ЛЪЖЦИ КОГА

    15:25 18.10.2026

  • 31 Баце неуправляващия

    7 3 Отговор
    Отлетя с двеста !

    15:25 18.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "И в допълнение":

    А МЯСТОТО НА АНТИБЪЛГАРИ НАЕТИ ОТ ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ТУК ЛИ ХАХАХАХАХА

    15:26 18.10.2026

  • 34 Франк

    10 4 Отговор
    Много ме кефи кака сравнява Ковид годината 2026 и икономиките бяха спрели и цената на петрола се беше сгромолясала и 2026 когато има войни, потапят танкери, гърмят по складове и рафинерии,а ормузкият проток е затворен. Тиквата си мисли че народът също има тиквено семе в главата си.к

    15:27 18.10.2026

  • 35 Анонимен

    4 4 Отговор

    До коментар #17 от "Прав си!":

    17 ЕДИН БОРИСОВ ЕДИН ЕДИН ЕДИНСТВЕН АКО НЕ Е РАДЕВ Е ЗАГУБЕН АМА И ТАКА И ТАКА Е ОСТАВКА РАДЕВ С ЛЪЖИ ДИКТАТ ИЗМАМИ НЯМА ДА Е 17 БЪ.ГАРИЯ Е ПАР.АМЕНТАРНА А НЕ РАДЕВА БАЩИНИЯ КОЛКОТО И ПРОСТОТИИ ЛЪЖИ ДА ДРАСКАТЕ ТУК

    15:29 18.10.2026

  • 36 Анонимен

    5 2 Отговор
    БЪЛГАРИЯ ЩЕ ПРЕБЪДЕ А ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ С МЕСИЯТА ОТПРЕД СА ОСТАВКА БЪЛГАРИТЕ ЩЕ СИ ВЪРНЕМ СВОБОДАТА И ДЕМОКРАЦИЯТА

    15:30 18.10.2026

  • 37 ИНТЕРЕСНО?

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    ...нормално е, правителството на противникът на смяната на лев с евро да действа така...за да се покаже колко е бил "ПРАВ" Румен Радев!

    15:30 18.10.2026

  • 38 здраво мислещ

    9 2 Отговор
    Аз помня , че пое лична отговорност за въвеждането на еврото , ама не виждам да ми е превел пари , нито като държавник да спази официалния курс .Сурнаха ни едно към едно и народа си обедня двойно .Референдума забрани , не го е срам , имаше близо 700 000 подписа . Колко още народ трябваше да се подпише ?

    15:31 18.10.2026

  • 39 12345

    9 2 Отговор
    Ти ни докара до тук с еврото!

    15:32 18.10.2026

  • 40 Милю

    5 2 Отговор
    Необяснимо??? Цветослава Гълъбова може да ти го обясни...

    15:33 18.10.2026

  • 41 Много Известен Съветски Актьор

    4 5 Отговор
    Обяснимо е. Идват избори и на прогресивните измекяри им трябват пари. Крадлива болшевишка папалач.

    15:33 18.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 пешеходец

    7 2 Отговор
    Нали каза , Радев да влиза в политиката на терен .Е влезе ,Радев , сега ко плямпаш ? Единсвено можеш да се върнеш на власт , ако върнеш лева , нищо друго . Унищожителят на националната ни валута .

    15:36 18.10.2026

  • 44 маркуч

    9 2 Отговор
    Ако , пожарникарят от Банкя е " новият ум",значи нещата са много зле.

    15:36 18.10.2026

  • 45 Никой

    3 1 Отговор
    Сакън да не разсърдим сатрапа ВладиМир .

    15:37 18.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Един

    3 2 Отговор
    Ох, мъка. Друго си е, когато управляваш!

    15:39 18.10.2026

  • 48 Обяснявам

    4 2 Отговор
    необяснимото: това е войната в Близкия Изток и войнота в Украйна. Но Борисов е прав като казва, че Родев влошава още повече нещата.

    15:41 18.10.2026

  • 49 Мич

    4 2 Отговор
    Къде видя тия цени, бе. В Дупница бензина е 1,66, а дизела 1,86.

    15:42 18.10.2026

  • 50 Анонимен

    4 3 Отговор
    По цял свят си го обясняват, само Борисов не може.

    15:43 18.10.2026

  • 51 Има ни пак

    9 2 Отговор
    Алооуууу, то и при бай Тошо бензина беше 60 стотинки, а при тебе 1, 80, ама си траеше, когато беше на власт.

    15:43 18.10.2026

  • 52 Да питам само

    5 2 Отговор
    Цецка Цачева става ли за главнокомандващ или ти звънна решетников да издигнеш нея за кандидат за да може чорапа да стигне до тук и да ни такова таковата хептен след тебе и феномена?!?!

    15:45 18.10.2026

  • 53 Нов Ум !

    3 2 Отговор
    Във Същата Шапка !

    15:45 18.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 56 заради огромни ненужни надути общ

    7 1 Отговор
    поръчки и изпразнена хазна и огромни дългове завещание по тиквено време
    Повишението на цените на горивата е необяснимо

    15:48 18.10.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Само да поптиам

    6 2 Отговор
    За цената на петрола е ясно, я кажи ти за ЕВРОТО. Що ни го набута ве ?

    15:50 18.10.2026

  • 59 Кога ще ходиш на Спа в Централния

    5 1 Отговор

    До коментар #54 от "До Баце":

    споко
    дерменджийката е зает с шопара сега и занапред
    а на тиквата ще му открият кирливите ризи спрем да ни курдисват тук

    Коментиран от #64, #68

    15:50 18.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 Борисов

    2 1 Отговор
    Какво прави във Враца. В смисъл Герб нали нямат кандидатура за президент. За кого работи борисоф за Гюро ли ?

    15:55 18.10.2026

  • 62 Ходи пеш бе,

    2 1 Отговор
    Джипко Бибитков! Милиарди открадна и няма кой да те вкара в затвора!

    Коментиран от #63

    16:00 18.10.2026

  • 63 Анонимен

    0 1 Отговор

    До коментар #62 от "Ходи пеш бе,":

    КОЛКОТО БОРИСОВ Е ОТКРАДНАЛ ТОЛКОВА ТИ ДА СИ ЖИВ А И ОНЕЗИ КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ ТЕЗИ ЛЪЖИ

    Коментиран от #66

    16:05 18.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Брато,

    0 0 Отговор

    До коментар #64 от "Анонимен":

    Боко е с ЧЕРВЕНА партиина книжка.
    Май само ти не знаеш. Много лесно ще разбереш, като попиташ не човешкия интелект. Там всичко пише.

    16:15 18.10.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Кога ще ходиш на Спа в Централния":

    тук е мястото на разрлпространението на гнусотиите срещу Борисов МНОГО ВИ Е СТРАХ РАДЕВИТЕ ОТ БОРИСОВ ХАХАХАХА НЯМА КАК ДА ЗАДЪРЖИТЕ ДИКТАТА СИ РАДЕВИТЕ САЙТОВЕ ТЕЛЕВИЗИИ ИНТЕРНЕТИФПЛАЩАТЕ ЗА ДА ЛЪЖЕТЕ ХАХАХАХА ЕГАТИ СТРАХЛИВЦИТЕ

    16:17 18.10.2026

  • 69 герберопитек

    0 0 Отговор
    никак не е лесно да си популист де бил!

    16:24 18.10.2026

  • 70 Тиквоча

    1 0 Отговор
    Крадец 6-7 илиарда

    16:25 18.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове