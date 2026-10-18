Борисов от Враца: Повишението на цените на горивата е необяснимо (ВИДЕО)

Туризмът по Черноморието е разбит след атаките на кораби в Черно море, а повишението на цените на горивата е необяснимо. Това каза във Враца лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предават от БТА. По думите му по време на управлението на партията е била провеждана политика Черноморието да се развива като зона за туризъм и търговия, като тогава са били отчетени рекордни приходи от туризъм.
Борисов посочи, че в момента бензинът струва 1,94 евро за литър, а дизелът – 2,15 евро, докато през 2020 г. цените са били около 1,80 лева за литър. Тогава имаше мигрантска криза, Ковид криза, напомни той. "Рафинерията е държавна, не разбирам какво налага повишаването на цените", коментира лидерът на ГЕРБ. Според него случващото се в Ормузкия проток не би трябвало да оказва влияние върху цените у нас. Борисов допълни, че войната между Русия и Украйна носи огромни загуби в икономически план на цяла Европа.
Той коментира и позицията на ГЕРБ за предстоящите президентски избори, като каза, че нито един от кандидатите не може да бъде обединител на нацията. "Това са тежки партийни кандидати, нито един от тях на става за главнокомандващ", добави Борисов.
Лидерът на ГЕРБ е във Враца за участие в Националната академия на партията "Новите умове" и се срещна с представители на партията от областта.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #17, #29, #37
15:06 18.10.2026
2 Киро Острото
Коментиран от #20
15:07 18.10.2026
3 а повишението
15:08 18.10.2026
4 Честитка
Коментиран от #7
15:08 18.10.2026
5 Мушмул
15:09 18.10.2026
6 Сатана Z
15:10 18.10.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Рафинерията е държавна
15:11 18.10.2026
9 Хелоуин
15:11 18.10.2026
10 Мушмул
15:13 18.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Промяна
15:15 18.10.2026
13 змерт
До коментар #11 от "Много Известен Съветски Актьор":за куманизъма!!
15:15 18.10.2026
14 въпросителна
Коментиран от #18
15:16 18.10.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Прав си!
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Всичко е резултат от кражбите на Борисов.
Коментиран от #35
15:19 18.10.2026
18 Анонимен
До коментар #14 от "въпросителна":Онези платени наети бандити дето палеха трошеха вилнееха из София наети от червените олигарси не са НАРОДА
15:19 18.10.2026
19 Мислител
15:20 18.10.2026
20 И в допълнение
До коментар #2 от "Киро Острото":Крайно време е Бойко Борисов да влезе в затвора. Там е мястото му.
Коментиран от #33
15:20 18.10.2026
21 история
Коментиран от #28
15:20 18.10.2026
22 Анонимен
15:21 18.10.2026
23 Джони
15:21 18.10.2026
24 Слобо
15:22 18.10.2026
25 Минувач
Коментиран от #30
15:22 18.10.2026
26 Иван
15:22 18.10.2026
27 Край
15:23 18.10.2026
28 Анонимен
До коментар #21 от "история":С мадуровки няма избори има назначения на радевата секретарка
15:24 18.10.2026
29 Европеец
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не знам... За мен е необяснимо ,защо тиквата все още не е при Бае Ставрето.....
15:24 18.10.2026
30 Анонимен
До коментар #25 от "Минувач":25 А СЪД ЗАТВОР ЗА ТЕБ КОГА И ЗА ТЕЗИ САБОТАЖНИЦИТЕ КОИТО ОВЛАДЯХА Д РЖАВАТА НИ КОГА СЪД ЗАТВОР ЗА ЛЪЖЦИТЕ ПО САЙТОВЕТЕ КОГА САМОЗАБРАВИЛИ СЕ ЛЪЖЦИ КОГА
15:25 18.10.2026
31 Баце неуправляващия
15:25 18.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Анонимен
До коментар #20 от "И в допълнение":А МЯСТОТО НА АНТИБЪЛГАРИ НАЕТИ ОТ ЧЕРВЕНАТА ОЛИГАРХИЯ ДА РАЗПРОСТРАНЯВАТ КЛЕВЕТИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ Е ТУК ЛИ ХАХАХАХАХА
15:26 18.10.2026
34 Франк
15:27 18.10.2026
35 Анонимен
До коментар #17 от "Прав си!":17 ЕДИН БОРИСОВ ЕДИН ЕДИН ЕДИНСТВЕН АКО НЕ Е РАДЕВ Е ЗАГУБЕН АМА И ТАКА И ТАКА Е ОСТАВКА РАДЕВ С ЛЪЖИ ДИКТАТ ИЗМАМИ НЯМА ДА Е 17 БЪ.ГАРИЯ Е ПАР.АМЕНТАРНА А НЕ РАДЕВА БАЩИНИЯ КОЛКОТО И ПРОСТОТИИ ЛЪЖИ ДА ДРАСКАТЕ ТУК
15:29 18.10.2026
36 Анонимен
15:30 18.10.2026
37 ИНТЕРЕСНО?
До коментар #1 от "Последния Софиянец":...нормално е, правителството на противникът на смяната на лев с евро да действа така...за да се покаже колко е бил "ПРАВ" Румен Радев!
15:30 18.10.2026
38 здраво мислещ
15:31 18.10.2026
39 12345
15:32 18.10.2026
40 Милю
15:33 18.10.2026
41 Много Известен Съветски Актьор
15:33 18.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 пешеходец
15:36 18.10.2026
44 маркуч
15:36 18.10.2026
45 Никой
15:37 18.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Един
15:39 18.10.2026
48 Обяснявам
15:41 18.10.2026
49 Мич
15:42 18.10.2026
50 Анонимен
15:43 18.10.2026
51 Има ни пак
15:43 18.10.2026
52 Да питам само
15:45 18.10.2026
53 Нов Ум !
15:45 18.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Този коментар е премахнат от модератор.
56 заради огромни ненужни надути общ
Повишението на цените на горивата е необяснимо
15:48 18.10.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Само да поптиам
15:50 18.10.2026
59 Кога ще ходиш на Спа в Централния
До коментар #54 от "До Баце":споко
дерменджийката е зает с шопара сега и занапред
а на тиквата ще му открият кирливите ризи спрем да ни курдисват тук
Коментиран от #64, #68
15:50 18.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 Борисов
15:55 18.10.2026
62 Ходи пеш бе,
Коментиран от #63
16:00 18.10.2026
63 Анонимен
До коментар #62 от "Ходи пеш бе,":КОЛКОТО БОРИСОВ Е ОТКРАДНАЛ ТОЛКОВА ТИ ДА СИ ЖИВ А И ОНЕЗИ КОИТО РАЗПРОСТРАНЯВАТ ТЕЗИ ЛЪЖИ
Коментиран от #66
16:05 18.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Брато,
До коментар #64 от "Анонимен":Боко е с ЧЕРВЕНА партиина книжка.
Май само ти не знаеш. Много лесно ще разбереш, като попиташ не човешкия интелект. Там всичко пише.
16:15 18.10.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Анонимен
До коментар #59 от "Кога ще ходиш на Спа в Централния":тук е мястото на разрлпространението на гнусотиите срещу Борисов МНОГО ВИ Е СТРАХ РАДЕВИТЕ ОТ БОРИСОВ ХАХАХАХА НЯМА КАК ДА ЗАДЪРЖИТЕ ДИКТАТА СИ РАДЕВИТЕ САЙТОВЕ ТЕЛЕВИЗИИ ИНТЕРНЕТИФПЛАЩАТЕ ЗА ДА ЛЪЖЕТЕ ХАХАХАХА ЕГАТИ СТРАХЛИВЦИТЕ
16:17 18.10.2026
69 герберопитек
16:24 18.10.2026
70 Тиквоча
16:25 18.10.2026