Борисов от Враца: Повишението на цените на горивата е необяснимо (ВИДЕО)

Туризмът по Черноморието е разбит след атаките на кораби в Черно море, а повишението на цените на горивата е необяснимо. Това каза във Враца лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, предават от БТА. По думите му по време на управлението на партията е била провеждана политика Черноморието да се развива като зона за туризъм и търговия, като тогава са били отчетени рекордни приходи от туризъм.

Борисов посочи, че в момента бензинът струва 1,94 евро за литър, а дизелът – 2,15 евро, докато през 2020 г. цените са били около 1,80 лева за литър. Тогава имаше мигрантска криза, Ковид криза, напомни той. "Рафинерията е държавна, не разбирам какво налага повишаването на цените", коментира лидерът на ГЕРБ. Според него случващото се в Ормузкия проток не би трябвало да оказва влияние върху цените у нас. Борисов допълни, че войната между Русия и Украйна носи огромни загуби в икономически план на цяла Европа.

Той коментира и позицията на ГЕРБ за предстоящите президентски избори, като каза, че нито един от кандидатите не може да бъде обединител на нацията. "Това са тежки партийни кандидати, нито един от тях на става за главнокомандващ", добави Борисов.

Лидерът на ГЕРБ е във Враца за участие в Националната академия на партията "Новите умове" и се срещна с представители на партията от областта.