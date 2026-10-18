Костадин Костадинов: България трябва да подкрепя мира, а не войната

“Основният проблем е, че държавата ни се управлява от една тясна олигархична прослойка, която взема своите решения непрозрачно и много често в противовес и ущърб на българския национален интерес и в полза на други държави.”, каза кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов в предаването „Денят започва с Георги Любенов“ по БНТ.

Той даде пример с американската посланичка в Гърция, г-жа Гилфойл, която във вторник подаде оставка заради разследване от американската администрация за неправомерно лобиране и обвинения за корупция.

“Но същата тази посланичка е посещавала България многократно.”, каза още Костадинов и припомни, че Гилфойл е имала срещи в България с двама от настоящите кандидати за президент - г-жа Йотова - в качеството ѝ на служебен президент, и г-н Гюров - в качеството му на служебен министър-председател.

"На пръв поглед изглежда, че имаме различни кандидати, но всъщност те са напълно еднакви, това трябва да се промени, това искат и хората, които по време на отворените срещи призовават “Развалете им схемата”. Какво ще стане, когато разследването стигне един ден и до България и се окаже, че двама от кандидатите за президент на България са с обвинения в неправомерно лобиране или корупция?, изказа предположенията си Костадинов под формата на въпрос.

По думите му по върховете на държавата има фигури, които изглеждат противопоставени една на друга, а всъщност работят в перфектна симбиоза.

„Ние сме различен избор, защото нямаме нищо общо със сегашната политическа система, основана на васалитет. Ние искаме суверенитет, искаме единствено и само българският национален интерес да ни ръководи. Ако българският национален интерес изисква българите да имат ниски цени на петрола, ниска инфлация и високи доходи, защо българските правителства предприемат действия в обратна посока, с които увеличават цените?“, попита риторично кандидатът за президент.

Той беше категоричен, че съществува риск за страната заради войната в Украйна, което се потвърждава и от прогнози, които Костадинов направи преди месеци и които днес започват да се сбъдват.

“До момента няма никакви данни, че дроновете, ударили търговски кораби в непосредствена близост до български териториални води, са руски. Премиерът Румен Радев обаче изказва такива хипотези, отбеляза Костадинов. Дали не е получил информация, че дроновете са руски? Ако това е така, защо не е съобщено на българските граждани? Това, което мен ме притеснява, е, че много често от нас се крие информация, включително и с посещението на Кирило Буданов. Как се случват такива тайни посещения? Защо в един момент, след като стана известно, г-н Радев излезе и каза, че те водили разговори за мир? Ако е така, аз го приветствам – действително такава трябва да бъде нашата позиция, да подстрекаваме мира, а не войната. В този случай логичният въпрос е кога да очакваме ръководителя на администрацията на руския президент Путин в България, защото ако водиш преговори за мир, не ги водиш само с едната страна”, каза още Костадин Костадинов.

По думите му България подстрекава войната в Украйна, изнасяйки оръжие за стотици милиони и това води до увеличаване на риска за страната ни.

„И няма какво да се учудваме, че потъват кораби. Това ще продължава. Ако така продължават нещата, догодина сезонът по Черноморието ще бъде пълен крах, а знаете, че българският туризъм осигурява 15% от БВП“, допълни Костадин Костадинов.

България трябва да бъде неутрална, като не подкрепя нито една от воюващите страни, смята той.

„Възраждане“ предлага активен неутралитет. При активния неутралитет не помагаш нито на едната, нито на другата държава и си стриктно неутрален. При пасивния неутралитет помагаш и на едната, и на другата, защото ти е безразлично какво се случва. Третата форма е въоръженият неутралитет. Той е на една крачка от обявяване на война – предупреждаваме и двете водещи конфликта държави, че ако нещо се случи на наша територия или акватория, отговаряме с военен отговор. В момента нямаме неутралитет, подкрепяме активно Украйна – икономически, политически, финансово и военно. Какво тогава се чудим, че войната ни застига? Ние сме страна в тази война“, заяви кандидатът за президент на “Възраждане”.

Той коментира и проектобюджета на правителството за следващата година. По думите му не българският парламент и правителство изготвят Бюджет 2027, а Брюксел и Франкфурт.

„В момента позицията на българския парламент и на депутатите е без абсолютно никакво значение. Европейската централна банка е тази, която ни дава парите, понеже вече нямаме наша валута. Единствените поправки, които можем да правим в бюджета, са в посока надолу, а не нагоре. Ако искаме да увеличим пенсиите, не можем, ако искаме да увеличим заплатите, не можем“, обясни Костадинов

Той още каза, че кандидатът за държавен глава трябва да покаже, че е достъпен за хората. Затова предизборната кампания на кандидатпрезидентската двойка преминава в срещи на открито с хората из цялата страна.

„Смятам, че това е основната задача не само по време на кампанията, но и през останалото време, защото има едно голямо отчуждаване на нашия народ към т.нар. политически елит. Огромната част от българите не възприемат българския политически елит като български и това е най-големият проблем“, добави Костадинов.

Целта му е достигане до балотаж. „Аз призовавам българските граждани да направят различен избор, за да може България да бъде богата, благоденстваща и спокойна държава, а не колония, която всеки лашка наляво-надясно, както му дойде, в полза на чужди интереси. Крайно време е да поставим българския национален интерес“, призова Костадин Костадинов.

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