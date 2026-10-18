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България очаква спасителен кораб до края на 2029 г

България очаква спасителен кораб до края на 2029 г

18 Октомври, 2026 18:39, обновена 18 Октомври, 2026 18:42 536 10

  • георги пеев-
  • спасителен кораб-
  • черно море-
  • търсене и спасяване-
  • кораби

В началото на следващата година трябва да започне подготовката за придобиването на плавателния съд. Страната ще търси европейско финансиране и за по-голям кораб

България очаква спасителен кораб до края на 2029 г - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

България се очаква да разполага с кораб за търсене и спасяване на моряци до края на 2029 г. В началото на следващата година трябва да бъдат разработени техническите спецификации и да бъде стартирана процедурата за придобиването му. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев в предаването „На фокус“ на NOVA.

По думите му през следващия финансов период – от 2028 до 2034 г. – ще бъдат подготвени спецификации и за по-голям плавателен съд от този тип. За него България ще кандидатства за европейско финансиране.

Проверка на кораба „Челси 3“

Пеев коментира и случая с кораба „Челси 3“, който беше изтеглен до пристанище Бургас. По корпуса му са установени три големи пробойни, а причините за повредите все още се изясняват.

„Това е един дълъг и тежък процес. Всички отговорни институции са на място и започват работа. Най-вероятно ще са необходими много технически експертизи“, заяви Георги Пеев.

Министърът уточни, че експертните проверки ще могат да започнат, след като специалистите получат достъп до местата на повредите. По думите му пробойните са три – в задната част, в лявата част на кърмата и най-голямата в дясната част.

За проверката вече е сформиран щаб с участието на ангажираните институции. Представители на службите са се качили на кораба, но огледът на самите повреди изисква допълнителна работа.

Издирването на оцелели

Пеев посочи, че при спасителните операции след потъването на корабите са били използвани всички налични възможности за издирване на оцелели. Операцията при кораба „Алфа Ватан“ е започнала през нощта и е продължила до 17 часа на следващия ден.

В издирването са участвали хеликоптери и плавателни съдове, а районът е бил максимално разширен.

„Ние направихме всичко възможно, за да проведем най-добрата спасителна операция, която можем“, заяви министърът.

Въпреки усилията на спасителните екипи Георги Пеев заяви, че не вижда реалистична възможност за откриване на оцелели.

„Много ми се иска да има оцелели, но не виждам, за съжаление, такъв изход“, каза Пеев.

По думите му потъналият кораб се намира на около 2000 метра дълбочина. Към момента няма данни за течове и опасност от екологично замърсяване.

Източници: nova.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сандо

    10 0 Отговор
    Тогава този кораб за България ще трябва да е някакъв Ноев ковчег.

    18:44 18.10.2026

  • 2 Анонимен

    5 2 Отговор
    Няма спасение за България. Прокълнато място.

    18:47 18.10.2026

  • 3 Жалка

    7 0 Отговор
    трагична история...

    18:48 18.10.2026

  • 4 спасителен кораб

    3 0 Отговор
    за новите чекмеджари и поръчкари

    май и тоз човечец ще участва в кьор софрата
    само ек пак да отпусне парици за корабчето старо за скрап

    18:52 18.10.2026

  • 5 8899

    3 0 Отговор
    Ама вас няма да ви има.

    18:57 18.10.2026

  • 6 До тогава

    0 1 Отговор
    БЪЛГАРИЯ може да не е на картата....

    19:11 18.10.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Зелен потник

    0 0 Отговор
    - Нали ви пратих вече няколко? Единият потъна, но....

    19:18 18.10.2026

  • 9 Фройд

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Мицкоски":

    Ей ! Колоездач без седалка, внимавай !!!!

    19:23 18.10.2026

  • 10 567

    0 0 Отговор
    Циркаджии...В нормална държава при сегашната обстановка най- много до 2 месеца щеше да има способен спасителен кораб.Идва зима,в която корабокрушение в Черно море означава 99% смърт за всички в ледената вода.Какво пречи екстрено със средства от Брюксел да се придобие някой стар но читав офшорен влекач,който нашите способни корабни заводи да стегнат за 2-3 седмици??В Брюксел щом имат пари за Украйна,трябва да имат и за спасителен кораб на морската граница на ЕС .Или са важни само банковите сметки на Зеления смъркач,а потенциални давещи се украински моряци нямат значение???

    19:24 18.10.2026

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