България очаква спасителен кораб до края на 2029 г

България се очаква да разполага с кораб за търсене и спасяване на моряци до края на 2029 г. В началото на следващата година трябва да бъдат разработени техническите спецификации и да бъде стартирана процедурата за придобиването му. Това заяви министърът на транспорта Георги Пеев в предаването „На фокус“ на NOVA.

По думите му през следващия финансов период – от 2028 до 2034 г. – ще бъдат подготвени спецификации и за по-голям плавателен съд от този тип. За него България ще кандидатства за европейско финансиране.

Проверка на кораба „Челси 3“

Пеев коментира и случая с кораба „Челси 3“, който беше изтеглен до пристанище Бургас. По корпуса му са установени три големи пробойни, а причините за повредите все още се изясняват.

„Това е един дълъг и тежък процес. Всички отговорни институции са на място и започват работа. Най-вероятно ще са необходими много технически експертизи“, заяви Георги Пеев.

Министърът уточни, че експертните проверки ще могат да започнат, след като специалистите получат достъп до местата на повредите. По думите му пробойните са три – в задната част, в лявата част на кърмата и най-голямата в дясната част.

За проверката вече е сформиран щаб с участието на ангажираните институции. Представители на службите са се качили на кораба, но огледът на самите повреди изисква допълнителна работа.

Издирването на оцелели

Пеев посочи, че при спасителните операции след потъването на корабите са били използвани всички налични възможности за издирване на оцелели. Операцията при кораба „Алфа Ватан“ е започнала през нощта и е продължила до 17 часа на следващия ден.

В издирването са участвали хеликоптери и плавателни съдове, а районът е бил максимално разширен.

„Ние направихме всичко възможно, за да проведем най-добрата спасителна операция, която можем“, заяви министърът.

Въпреки усилията на спасителните екипи Георги Пеев заяви, че не вижда реалистична възможност за откриване на оцелели.

„Много ми се иска да има оцелели, но не виждам, за съжаление, такъв изход“, каза Пеев.

По думите му потъналият кораб се намира на около 2000 метра дълбочина. Към момента няма данни за течове и опасност от екологично замърсяване.

Източници: nova.bg