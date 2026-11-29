Заседналият край Созопол танкер „Кайрос“ не представлява опасност за хората и околната среда, заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев. По думите му корабът се намира на сигурно място, не превозва мазут и е с двойно дъно, което служи като допълнителен буфер.

„Засега няма необходимост от евакуация на моряците и няма основание за свикване на кризисен щаб“, каза Пеев на брифинг в Министерството на транспорта и съобщенията.

На борда се намират двама китайски граждани. С тях се поддържа постоянна връзка, но те не са заявили желание да бъдат евакуирани. Според министъра в момента условията на кораба позволяват моряците да останат на борда.

Корабът е заседнал на 100–150 метра от брега

„Кайрос“ е започнал да дрейфува в късния следобед на 28 ноември, след като котвата му не е задържала в Бургаския залив. Сигнал за промяна в позицията е подаден около 18:00 часа, а в 19:55 часа корабът е заседнал югоизточно от Созопол, в района на нос Колокита.

Танкерът се намира на около 100–150 метра от брега. Инцидентът е станал при силен вятър със скорост до 20–24 метра в секунда и морско вълнение 4–5 бала. Заради лошото време огледът на плавателния съд ще бъде извършен след подобряване на метеорологичната обстановка.

По случая работи оперативен щаб по план на транспортното министерство. Главният комисар на МВР Антон Златанов определи взаимодействието между институциите като добро, но отбеляза, че не могат да бъдат предвидени всички възможни ситуации.

Собственикът има 30 дни за изтегляне

Пеев заяви, че заради местоположението на кораба край българския бряг „Кайрос“ вече се води потънало имущество. Това променя правната хипотеза по морското право, тъй като при известен корабособственик основните права и задължения са негова компетентност.

На собственика е даден 30-дневен срок да изтегли танкера. Ако това не бъде направено, държавата ще предприеме действия. В момента българските институции могат да налагат глоби и да защитават правата си по съдебен ред.

Собственикът е китайска компания, регистрирана в Хонконг. За случая е уведомен китайският посланик у нас Дай Цинли. Министерството на транспорта подготвя и законодателни промени, които да дадат на държавата по-големи правомощия при подобни аварии.

„Кайрос“ вече е бил изоставян край Ахтопол

Това е вторият сериозен инцидент с кораба в български води за по-малко от година. На 5 декември 2025 г. „Кайрос“ беше изоставен край Ахтопол от турския влекач „Тимур бей“. Дни по-рано танкерът е бил поразен от дронове в Черно море и е загубил възможността да се придвижва самостоятелно.

След инцидента корабът беше изтеглен до Бургаския залив, където остана на котва. Сега предстои нов оглед и решение как да бъде освободен районът край Созопол, след като метеорологичните условия позволят безопасна операция.