Иво Христов: Целта е бюджетният дефицит да е до 3%

Правителството ще се опита да задържи бюджетния дефицит в рамките на 3%, заяви вицепремиерът Иво Христов в интервю за БНТ. Той уточни, че окончателният размер ще зависи от обсъжданията в парламента и от промените по проекта за бюджет.

„Надявам се да го постигнем. Но нека да видим дебатите в парламента и всички останали корекции“, каза Христов.

Вицепремиерът заяви, че не е привърженик на строгите фискални рамки и отбеляза, че в почти никоя европейска държава дефицитът не се задържа на това равнище. По думите му допълнителен натиск върху бюджетите може да създаде и социалното напрежение във Франция, което според него е резултат от натрупани през последните две десетилетия проблеми.

Пенсии и заплати

Христов коментира и заложените в бюджетния проект увеличения. Предвидено е пенсиите да нараснат с 8%, а заплатите в бюджетната сфера - с 5%. Той посочи и увеличението на възнагражденията на учителите.

Според вицепремиера обаче не трябва да се говори за повишение „на калпак“, а за компенсация на хората, които са най-силно засегнати от поскъпването и икономическия натиск.

Дроновете в Черно море

По темата за дроновете, поразили кораби в Черно море, Христов заяви, че е логично те да са руски, но подчерта, че официална позиция може да има едва след приключването на разследването.

„Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция“, каза той.

Христов предупреди, че евентуалното задействане на член 4 или член 5 от Северноатлантическия договор би могло да доведе до допълнителна ескалация. По думите му не е достатъчно да се настоява за подобна стъпка, без да е ясно какви ще бъдат последствията за България и Европа.

Мораториумът в Черно море

Според вицепремиера предложеният мораториум трябва да спре враждебните военни действия в Черно море. Той обаче заяви, че дори при прекратяване на атаките проблемите няма да бъдат решени веднага.

В акваторията има мини, потънали кораби и екологични рискове, а високите застрахователни разходи затрудняват транспортните услуги. „Няма кой да дойде да деминира вместо нас“, каза Христов.

Той призова за курс срещу войната и нейната ескалация, както и срещу въвличането на България в чужди геополитически сблъсъци. По думите му краят на конфликта в Украйна няма да бъде благоприятен за Европа.

Източници: bntnews.bg