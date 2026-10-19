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Иво Христов: Целта е бюджетният дефицит да е до 3%

Иво Христов: Целта е бюджетният дефицит да е до 3%

19 Октомври, 2026 09:39 674 28

  • иво христов-
  • бюджетен дефицит-
  • дронове в черно море-
  • войната в украйна

Вицепремиерът обвърза окончателния размер на дефицита с парламентарните дебати и промените по бюджета. Той коментира още дроновете в Черно море и войната в Украйна

Иво Христов: Целта е бюджетният дефицит да е до 3% - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството ще се опита да задържи бюджетния дефицит в рамките на 3%, заяви вицепремиерът Иво Христов в интервю за БНТ. Той уточни, че окончателният размер ще зависи от обсъжданията в парламента и от промените по проекта за бюджет.

„Надявам се да го постигнем. Но нека да видим дебатите в парламента и всички останали корекции“, каза Христов.

Вицепремиерът заяви, че не е привърженик на строгите фискални рамки и отбеляза, че в почти никоя европейска държава дефицитът не се задържа на това равнище. По думите му допълнителен натиск върху бюджетите може да създаде и социалното напрежение във Франция, което според него е резултат от натрупани през последните две десетилетия проблеми.

Пенсии и заплати

Христов коментира и заложените в бюджетния проект увеличения. Предвидено е пенсиите да нараснат с 8%, а заплатите в бюджетната сфера - с 5%. Той посочи и увеличението на възнагражденията на учителите.

Според вицепремиера обаче не трябва да се говори за повишение „на калпак“, а за компенсация на хората, които са най-силно засегнати от поскъпването и икономическия натиск.

Дроновете в Черно море

По темата за дроновете, поразили кораби в Черно море, Христов заяви, че е логично те да са руски, но подчерта, че официална позиция може да има едва след приключването на разследването.

„Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция“, каза той.

Христов предупреди, че евентуалното задействане на член 4 или член 5 от Северноатлантическия договор би могло да доведе до допълнителна ескалация. По думите му не е достатъчно да се настоява за подобна стъпка, без да е ясно какви ще бъдат последствията за България и Европа.

Мораториумът в Черно море

Според вицепремиера предложеният мораториум трябва да спре враждебните военни действия в Черно море. Той обаче заяви, че дори при прекратяване на атаките проблемите няма да бъдат решени веднага.

В акваторията има мини, потънали кораби и екологични рискове, а високите застрахователни разходи затрудняват транспортните услуги. „Няма кой да дойде да деминира вместо нас“, каза Христов.

Той призова за курс срещу войната и нейната ескалация, както и срещу въвличането на България в чужди геополитически сблъсъци. По думите му краят на конфликта в Украйна няма да бъде благоприятен за Европа.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    24 5 Отговор
    Христов!!! Комунист глупав!!!
    Чия е тази цел бе......?!
    Защото целта на народа който ви даде властта е, понижение на цените и повишаване на доходите!!!
    Хората нямат за цел да ви финансират кражбите!!!

    09:42 19.10.2026

  • 2 Вдигайте

    13 3 Отговор
    Данъците робския народ ще търпи

    09:42 19.10.2026

  • 3 Целта

    25 3 Отговор
    е час по - скоро да се изпарите всички вредители , шумкарски , ДС и БКП субекти и от такова котило , фатмаци , милиционери и безродни хрантутници ! Всеки ден е съсипано време , пари и бъдещето на България и нейния народ !

    09:44 19.10.2026

  • 4 Иван

    11 5 Отговор
    Като няма пари ще ги печатате както правят краварите !!!! Какво ни интересува някакъв дефицит ?!? Стоки и производство има предостатъчно !!!

    09:45 19.10.2026

  • 5 Акъл

    25 4 Отговор
    от комунистически шпионски син , вечно до кокала и на народен гръб ? Е , неее , наглост неземна !

    09:46 19.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Експертно Мнение

    17 3 Отговор
    Планирали 4,2 %, щели да се опитат да го задържат на 3,00 процента! Този експерт по финансии ли ще го наричате! Пишете и какво са рботили преди да им публикувате глупостите!

    09:50 19.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Едно е цел,

    15 3 Отговор
    друго е реалността на некадърниците.

    09:57 19.10.2026

  • 11 !!!?

    13 2 Отговор
    Този е последната дупка на кабинета на Мистър Кеш...обира паяжината на Гълъбарника !!!?

    10:02 19.10.2026

  • 12 Анонимен

    11 1 Отговор
    ДЪРТИ АЛЧНИ ЧЕРВЕНИ ОЛИГАРСИ НАЙ СЕТНЕ ОВЛАДЯХТЕ ДЪРЖАВАТА НИ ОТВРАЩАВАМ СЕ ОТ ВАС ГРАБИТЕЛИ

    10:06 19.10.2026

  • 13 големи сте.....бг...

    10 2 Отговор
    При тази висока инфлация и без да си .......човек на власта може да предвидиш с голяма вероятност ,че дефицита в бюджета ще е под 3%.По сложно е да направиш така щото да няма Дефицит в бюджета ,а излишък....за тази цел трябват съкращения в държавният сектор.

    10:07 19.10.2026

  • 14 Анонимен

    12 2 Отговор
    БЪЛГАРИТЕ ГЛАСУВАХА ЗА РАДЕВИТЕ ОЛИГАРСИ ВИЖТЕ ГИ ДОБРЕ ГРАБЯТ РУШАТ ЛЪЖАТ А НАЙ ВАЖНОТО НАД ЗАКОНИТЕ НИ СА ТОВА СА РАДЕВ И ЧЕРВЕНИТЕ ОЛИГАРСИ

    10:08 19.10.2026

  • 15 Нострадамус

    9 2 Отговор
    Тоя козел е с отпаднала необходимост.

    10:21 19.10.2026

  • 16 ШЕФА

    11 2 Отговор
    Ето това е един много голям некадърник,изпечен лъжец и тотален крадец от ОПГ Пагубни за България ! Дефицит 3 % лъжецооооо

    10:23 19.10.2026

  • 17 Йода

    8 0 Отговор
    Полезният путински идиот.

    10:24 19.10.2026

  • 18 Искам Си Онова !

    5 0 Отговор
    Което Държавата !

    Ми Дължи !

    10:31 19.10.2026

  • 19 Есма

    1 7 Отговор
    Един от най интелигентните политици в България.Но хора с малки челца е трудно да го разберат

    10:36 19.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 само питам

    6 0 Отговор
    другарю хреистов може и под 3 процента като теглите едно заемче от 5 милиарда евро и готово

    10:40 19.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Българи!

    5 0 Отговор
    този фанатизиран комунист на снимката, отроче на престъпната и кървава БКП, който ни заплашва с откриване на комунистическите лагери на смъртта, ще гласува за Йотова? А вие?!

    10:48 19.10.2026

  • 24 Въпрос

    3 0 Отговор
    Този човек кога е трезвен?

    10:48 19.10.2026

  • 25 Ловеч

    5 0 Отговор
    Червената мутра на снимката е новият Газдов! Много страшно стаав, българи, много! Да измитаме "прогресивната" сган още днес!

    10:49 19.10.2026

  • 26 Защо?

    0 0 Отговор
    Защо триете точно моите коментари? В други към комуниста Иво Христов са отправени много тежки и глозни обиди, и във всички коментари прозира омразата на хората към него! Аз не съм го обидил, даже напротив, поздравявам го, че е вес така верен и предан на престъпната и кървава БКП, чието отроче е! И само го сравнявам с Газдов, понеже много ще подхожда на неговото място като надзирател в лагера н смъртта в Ловеч!

    10:53 19.10.2026

  • 27 Голям зор

    1 0 Отговор
    Акъл от комунисти никога,те са лежачи

    10:55 19.10.2026

  • 28 Нафърфорий

    1 0 Отговор
    Пенсиите трябва да се вдигнат както на всички останали в бюджетната сфера от 01 януари. По добре от януари 5% за година - 60 пункта увеличение, отколкото от юли 8% - за година 48 пункта, което на практика е доста по малко, а е и напълно изядено от инфлацията до средата на годината.

    10:57 19.10.2026

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