Иво Христов: Целта е бюджетният дефицит да е до 3%

Правителството ще се опита да задържи бюджетния дефицит в рамките на 3%, заяви вицепремиерът Иво Христов в интервю за БНТ. Той уточни, че окончателният размер ще зависи от обсъжданията в парламента и от промените по проекта за бюджет.
„Надявам се да го постигнем. Но нека да видим дебатите в парламента и всички останали корекции“, каза Христов.
Вицепремиерът заяви, че не е привърженик на строгите фискални рамки и отбеляза, че в почти никоя европейска държава дефицитът не се задържа на това равнище. По думите му допълнителен натиск върху бюджетите може да създаде и социалното напрежение във Франция, което според него е резултат от натрупани през последните две десетилетия проблеми.
Пенсии и заплати
Христов коментира и заложените в бюджетния проект увеличения. Предвидено е пенсиите да нараснат с 8%, а заплатите в бюджетната сфера - с 5%. Той посочи и увеличението на възнагражденията на учителите.
Според вицепремиера обаче не трябва да се говори за повишение „на калпак“, а за компенсация на хората, които са най-силно засегнати от поскъпването и икономическия натиск.
Дроновете в Черно море
По темата за дроновете, поразили кораби в Черно море, Христов заяви, че е логично те да са руски, но подчерта, че официална позиция може да има едва след приключването на разследването.
„Едно е човек да коментира и да не носи политическа отговорност. Друго е да заяви официална позиция“, каза той.
Христов предупреди, че евентуалното задействане на член 4 или член 5 от Северноатлантическия договор би могло да доведе до допълнителна ескалация. По думите му не е достатъчно да се настоява за подобна стъпка, без да е ясно какви ще бъдат последствията за България и Европа.
Мораториумът в Черно море
Според вицепремиера предложеният мораториум трябва да спре враждебните военни действия в Черно море. Той обаче заяви, че дори при прекратяване на атаките проблемите няма да бъдат решени веднага.
В акваторията има мини, потънали кораби и екологични рискове, а високите застрахователни разходи затрудняват транспортните услуги. „Няма кой да дойде да деминира вместо нас“, каза Христов.
Той призова за курс срещу войната и нейната ескалация, както и срещу въвличането на България в чужди геополитически сблъсъци. По думите му краят на конфликта в Украйна няма да бъде благоприятен за Европа.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Чия е тази цел бе......?!
Защото целта на народа който ви даде властта е, понижение на цените и повишаване на доходите!!!
Хората нямат за цел да ви финансират кражбите!!!
09:42 19.10.2026
2 Вдигайте
09:42 19.10.2026
3 Целта
09:44 19.10.2026
4 Иван
09:45 19.10.2026
5 Акъл
09:46 19.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Експертно Мнение
09:50 19.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Едно е цел,
09:57 19.10.2026
11 !!!?
10:02 19.10.2026
12 Анонимен
10:06 19.10.2026
13 големи сте.....бг...
10:07 19.10.2026
14 Анонимен
10:08 19.10.2026
15 Нострадамус
10:21 19.10.2026
16 ШЕФА
10:23 19.10.2026
17 Йода
10:24 19.10.2026
18 Искам Си Онова !
Ми Дължи !
10:31 19.10.2026
19 Есма
10:36 19.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 само питам
10:40 19.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Българи!
10:48 19.10.2026
24 Въпрос
10:48 19.10.2026
25 Ловеч
10:49 19.10.2026
26 Защо?
10:53 19.10.2026
27 Голям зор
10:55 19.10.2026
28 Нафърфорий
10:57 19.10.2026