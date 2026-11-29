Евентуалната санкция на Европейската комисия заради прекомерния бюджетен дефицит на България може да бъде намалена или изобщо да не бъде наложена. Това прогнозира депутатът от „Прогресивна България“ Даниел Парушев в интервю за БНР.

„През декември ще има окончателно решение на финансовите министри за санкцията и ще видим. Прогнозирам, че глобата на ЕК ще стане по-ниска или изобщо няма да я има“, каза Парушев.

Той определи обсъжданата санкция като „извиване на ръце на България“ заради участието на страната в заем за Украйна. Това е политическа оценка на депутата, а не официално становище на Европейската комисия.

Решението се очаква през декември

Към момента България не е получила окончателно наложена финансова глоба. На 24 ноември Европейската комисия препоръча на Съвета на ЕС да установи, че страната не е предприела ефективни действия по препоръката за коригиране на прекомерния дефицит.

Следващата стъпка се очаква на заседанието на Съвета по икономически и финансови въпроси на 11 декември 2026 г. Европейската комисия може да предложи последващи мерки, включително нова коригираща бюджетна траектория.

Комисарят по икономиката Валдис Домбровскис заяви, че възможната санкция е била намалена десетократно – от 0,2% на 0,02% от брутния вътрешен продукт. Той подчерта и че досега нито една държава от Европейския съюз не е била глобявана по процедурата при прекомерен дефицит.

Как се стигна до процедурата

Съветът на ЕС откри процедура при прекомерен дефицит за България на 10 юли 2026 г. Тогава прогнозата беше бюджетният дефицит да достигне 4,1% от БВП през годината, при референтна граница от 3%. На страната беше поставен срок да предприеме действия за намаляване на дефицита и да ограничи ръста на нетните разходи.

По-новата есенна прогноза на Европейската комисия предвижда дефицитът да достигне 5% от БВП през 2026 г. и да се понижи до 4% през 2027 г. Комисията отчита, че мерките в проектобюджета за 2027 г. ще допринесат частично за коригирането на дефицита, но оценява отклонението от договорената бюджетна траектория като значително.

Според правилата евентуалната финансова санкция не е автоматична последица от самото откриване на процедурата. Размерът и прилагането ѝ зависят от решенията на европейските институции и от това дали България ще предприеме ефективни действия за трайно намаляване на дефицита.

Източници: bnrnews.bg, flagman.bg