Петрова: Търговските кораби в Черно море се превърнаха в бойно поле

Атаките в Черно море създават усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле, а това е абсолютно неприемливо. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите ѝ дипломатическите усилия трябва да бъдат насочени към спиране на всички военни действия в Черно море, а не само към гарантиране на износа на зърно. Петрова посочи, че са били ударени и кораби с нефт в близост до Румъния.

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„Създава се усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле. И това е абсолютно неприемливо“, заяви Велислава Петрова.

България ще работи по въпроса както по европейска линия, така и в рамките на НАТО. Според Петрова всички черноморски държави трябва да стигнат до решение за прекратяване на военните действия, за да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването.

В разговора участва и вицепремиерът и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан. Тя заяви, че Будапеща е солидарна с България заради атаките в Черно море и подкрепя сигурността и устойчивостта на корабоплаването.

„Корабоплаването и доставките на храни и зърно през Черно море трябва да се гарантират и обезопасят“, каза Анита Орбан.

По темата за войната в Украйна Петрова заяви, че е необходима по-активна роля на дипломацията и на Европа. Според нея условията и параметрите на мира трябва да бъдат ясно договорени между украинската и руската страна.

„Смятаме, че трябва да има по-активна роля на дипломацията и Европа трябва да участва активно в нея“, каза външният министър. Тя посочи, че България и Унгария са подкрепили отварянето на следващите два преговорни клъстъра за Украйна.

Анита Орбан заяви, че Унгария не подкрепя изпращането на оръжия за Украйна и ускорено присъединяване на страната към Европейския съюз, а настоява процесът да се основава на заслуги. Петрова каза, че приликите между българската и унгарската позиция са повече от разликите.

Външният министър определи протестите във Франция като част от по-широка поляризация на европейските общества. Тя направи разграничение между мирното протестиране и последвалия вандализъм.

„Когато хората искат промяна, тя трябва да се случва чрез избори, а не чрез вандализъм“, заяви Петрова. Анита Орбан допълни, че протестиращите трябва да бъдат разграничавани от хората, които извършват вандалски действия и грабежи.