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Петрова: Търговските кораби в Черно море се превърнаха в бойно поле
  Тема: Украйна

Петрова: Търговските кораби в Черно море се превърнаха в бойно поле

20 Октомври, 2026 09:33 575 17

  • велислава петрова-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • украйна-
  • анита орбан

Външният министър настоя за дипломатически усилия и спиране на военните действия срещу търговски съдове

Петрова: Търговските кораби в Черно море се превърнаха в бойно поле - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Атаките в Черно море създават усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле, а това е абсолютно неприемливо. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в предаването „Денят започва“ по БНТ.

По думите ѝ дипломатическите усилия трябва да бъдат насочени към спиране на всички военни действия в Черно море, а не само към гарантиране на износа на зърно. Петрова посочи, че са били ударени и кораби с нефт в близост до Румъния.

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„Създава се усещане, че търговските кораби са се превърнали в бойно поле. И това е абсолютно неприемливо“, заяви Велислава Петрова.

България ще работи по въпроса както по европейска линия, така и в рамките на НАТО. Според Петрова всички черноморски държави трябва да стигнат до решение за прекратяване на военните действия, за да бъде гарантирана сигурността на корабоплаването.

В разговора участва и вицепремиерът и министър на външните работи на Унгария Анита Орбан. Тя заяви, че Будапеща е солидарна с България заради атаките в Черно море и подкрепя сигурността и устойчивостта на корабоплаването.

„Корабоплаването и доставките на храни и зърно през Черно море трябва да се гарантират и обезопасят“, каза Анита Орбан.

По темата за войната в Украйна Петрова заяви, че е необходима по-активна роля на дипломацията и на Европа. Според нея условията и параметрите на мира трябва да бъдат ясно договорени между украинската и руската страна.

„Смятаме, че трябва да има по-активна роля на дипломацията и Европа трябва да участва активно в нея“, каза външният министър. Тя посочи, че България и Унгария са подкрепили отварянето на следващите два преговорни клъстъра за Украйна.

Анита Орбан заяви, че Унгария не подкрепя изпращането на оръжия за Украйна и ускорено присъединяване на страната към Европейския съюз, а настоява процесът да се основава на заслуги. Петрова каза, че приликите между българската и унгарската позиция са повече от разликите.

Външният министър определи протестите във Франция като част от по-широка поляризация на европейските общества. Тя направи разграничение между мирното протестиране и последвалия вандализъм.

„Когато хората искат промяна, тя трябва да се случва чрез избори, а не чрез вандализъм“, заяви Петрова. Анита Орбан допълни, че протестиращите трябва да бъдат разграничавани от хората, които извършват вандалски действия и грабежи.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 На тая тараба

    13 1 Отговор
    Не й трябва маска за Хелоуин!

    09:38 20.10.2026

  • 2 Кажи

    11 1 Отговор
    Маце, как да намааш тръба два цола, в муфа - цол и половина!?
    А...?!

    09:38 20.10.2026

  • 3 Горкото

    13 1 Отговор
    много е зле милото.

    09:41 20.10.2026

  • 4 🦉🦉🦉🦉

    17 1 Отговор
    От Чамова (дъска) и чеп за зеле не стават❗

    09:41 20.10.2026

  • 5 Наката

    15 0 Отговор
    Вънкашната гума можеже да бъде и министър на войната.Даже и 3 в едно!Господи,трагедия!

    09:42 20.10.2026

  • 6 🦉🦉🦉🦉

    16 0 Отговор
    Та кой имаше интерес да удари ДЕА ПРАЗНИ КОРАБА в Черно море ❓

    09:42 20.10.2026

  • 7 ?????

    16 0 Отговор
    Каката да каже кой я почна тая игра с търговските кораби а не да ходи наоколо с умен вид.

    09:42 20.10.2026

  • 8 Гост

    11 1 Отговор
    Мило момиче, ти като външен министър трябва да знаеш френския израз: НА ВОЙНА КАТО НА ВОЙНА? Русия и Украйна водят жестока война и в нея използват всички сили и средства. Украйна думка руски кораби в Черно и дори Средиземно море, естествено е и Русия да прави същото. Лошото е че европейските"лидери" и англосаксите си дялкат процентите от въоръжените доставки а хората гинат насилствено за чужди интереси. Ако не го проумяваш вземай си микроскопа и се занимавай с това за което си учила и по-често сменяй тоалетите!

    09:43 20.10.2026

  • 9 🦉🦉🦉🦉

    10 1 Отговор
    Щото след като някой (уж Путин) удари два ПРАЗНИ КОРАБА, САШтинските самолети вече са във Варна❗ Очакваме и САШтински командоси, упс командващи, които да дойдат да ръководят НАТОпорчената ни армия от ПО ПЕЙКИ ❗

    09:43 20.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Провал

    8 2 Отговор
    Да беше мислила преди да подписваш и подкрепяш англо-саксонската коалиция на войната.

    09:54 20.10.2026

  • 12 НАРОДЕН

    5 1 Отговор
    ТАЗИ Е ЕДНА ОТ НАЙ-ДОБРИТЕ ПОПАДЕНИЯ НА ДРУГАРЯТ РАДЕВ . ПЕРФЕКТНА Е .

    09:56 20.10.2026

  • 13 Да си умреш от майтап!

    6 1 Отговор
    Да, наиситна да си умреш от майтап! Откакто Чамовата Вънкашна микробиоложка напарви за посмешище по света и у нас и собстевната си смешна персона, и Външно министерство, и България, като се яви на среща с турския си колега с голо рамо и цепка на полата чак до бикините й, оттогаав, горката излиза пред хората облечена или като монахиня, или като гувернантка, или като тръгнала на пазар! Толкова е жалка и смешна! Фатмако, Фатмако! Да ти има човек "Прогресивните" кадри бе, Фатмако от село Славяново! По какъв критерий ги избираш? Да, ясно е, че трябва да са внуци на висши ДС- началници и активни борци, на пък и толкова елементарни карикатури ли трябва да са? Веднага разкарай супер комунизина Иво Христовия, че той като нищо ще отвори някой от комунистическите ви лагери на смъртта! Дано да не е този в Ловеч, че жална ни майка! Веднага го разкарай, защото той само като покаже по телевизиите гадната си и мърсна физиономия, одобрението за фатмашката ти слугиня Йотова пада с 10%! Впрочем, сега е 11,3%! Имаш много здраве от Кандев!

    09:59 20.10.2026

  • 14 бай Иван

    7 0 Отговор
    Искам дълбоко да подчертая, че руснаците думкат само празни, които разхождат екипажа си за да намалят стреса.

    09:59 20.10.2026

  • 15 Чамовата летва

    0 0 Отговор
    Откри Америка.

    10:29 20.10.2026

  • 16 Павел Пенев

    1 0 Отговор
    Направете бележка на Петрова да говори като дипломат, а не като папагал. А също така да захвърли на баба си скапаните очила и да си купи нови стилни на "Вог". За нас е ясно,че случайно е попаднала в това министерство, но има капацитет да се поправи.

    10:38 20.10.2026

  • 17 Дернев

    0 0 Отговор
    Явно цялото правителство ще си ходи, щом още това недоразумение ни е външен министър.

    10:38 20.10.2026

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