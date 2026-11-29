България очаква френските власти да установят виновните за насилието срещу привърженици на „Левски“ в Марсилия и да им бъде потърсена отговорност. Това заяви външният министър Велислава Петрова пред bTV, като припомни ангажимента на френския президент Еманюел Макрон за бързо изясняване на случилото се.

„Нямаме официална информация за хора, на които е потърсена отговорност“, каза Петрова. По думите ѝ предстои разследване, а „тези, които са виновни за ескалацията, трябва да получат възмездие“. Министърът допълни, че очаква френската страна да предприеме необходимите действия.

Един пострадал остава в Марсилия

В болница в Марсилия остава един български гражданин, чието състояние се е влошило. Той ще остане под наблюдение във Франция, докато лекарските екипи не преценят, че може да бъде транспортиран. България е готова да съдейства за прибирането му.

Останалите български граждани, които са пожелали да напуснат Марсилия, са получили съдействие. Консулството в Лион е помогнало за връщането на фенове с граждански полети, а други са пътували със собствен транспорт. Двама пострадали бяха прибрани в България със самолет „Спартан“, съобщи БНТ.

По данни, цитирани от bTV, при безредиците общо 11 български граждани са били ранени. Петима са били откарани в болница, а на шестима е оказана медицинска помощ на място. В лечебното заведение е имало и български придружител, който не е имал нужда от лечение.

Франция води две разследвания

Прокуратурата в Марсилия е образувала две разследвания след сблъсъците на стадион „Велодром“. Едното е за утежнено умишлено причиняване на телесни повреди с оръжие, извършено според прокуратурата по инициатива на привърженици на „Олимпик Марсилия“. Второто е за подбуждане към омраза след нацистки поздрави и провокации, приписвани на български фенове.

Към момента няма официално съобщение за наказани или привлечени към отговорност лица. Разследването трябва да изясни както действията на участниците в сблъсъците, така и обстоятелствата около организацията на сигурността.

Инцидентите избухнаха преди мача между „Олимпик Марсилия“ и „Левски“ на 26 ноември. След нападенията премиерът Румен Радев разговаря с Макрон, а френският президент увери, че насилието няма да остане ненаказано. Левски и Българският футболен съюз сезираха УЕФА за случилото се и поискаха проверка на мерките за сигурност около двубоя.

Източници: novini.bg, btvnovinite.bg, bntnews.bg